Mất tiền tỷ mua, nơm nớp nỗi lo tranh chấp chung cư

Cùng VietNamNet điểm lại những vụ việc tranh chấp chung cư lùm xùm tai tiếng liên quan đến các dự án 1 năm qua.



“Vỡ mộng” với chung cư cao cấp

Cuối tháng 10 vừa qua, cư dân tại chung cư Docklands Sài Gòn (phường Tân Phú, quận 7) đã tụ tập trước sảnh chung cư treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư là Pau Jar Grourp (Đài Loan) trả lại tầng hầm cho cư dân.

Theo các cư dân tại Docklands Saigon, việc tranh chấp tầng hầm đậu xe đã diễn ra khá lâu và cũng có nhiều cuộc họp với chủ đầu tư, song đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Các dự án chung cư tiếp tục là điểm nóng tranh chấp. Dự án này do Pau Jar Group đầu tư và được đưa vào sử dụng từ quý 4/2014. Chung cư Docklands được chủ đầu tư giới thiệu có các căn hộ cao cấp với nhiều tiện ích. Tuy nhiên, dù mới đưa vào sử dụng nhưng dự án này còn bị cư dân tố cáo là bị xuống cấp trầm trọng. Chưa kể, chủ đầu tư còn giao nhà thiếu hụt diện tích khiến cho cư dân rất bức xúc.



Sau nhiều lần họp bàn thương lượng, có sự tham gia của UBND phường và quận bất thành, mâu thuẫn, tranh chấp giữa chủ đầu tư và người mua căn hộ tại chung cư Docklands đã lên đến đỉnh điểm. Do đó, hai bên không tự hòa giải mà phải đưa ra giải quyết tại tòa, chờ quyết định của luật pháp.

Bế tắc vụ bán một căn hộ cho nhiều người

Mặc dù chủ đầu tư đã bán một căn hộ cho nhiều người, thế nhưng, mới đây Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vẫn cho rằng, chưa đủ cơ sở để phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong khi đó, nhiều nạn nhân của dự án không biết bao giờ mới đòi được quyền lợi.

Đây là tranh chấp xảy ra tại chung cư Gia Phú (quận Thủ Đức) do Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú làm chủ đầu tư. Đầu năm 2014, nhiều người mua nhà tại dự án này đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng sau khi biết chủ đầu tư đã bán một căn hộ cùng lúc cho nhiều người.

Sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với chủ đầu tư. Tuy nhiên, Viện KSND TP.HCM lại ra văn bản huỷ quyết định khởi tố bị can và không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam.

Viện KSND TP.HCM cho rằng nguyên nhân hủy bỏ khởi tố là do chủ đầu tư vẫn còn 16 căn hộ và 3 sàn thương mại tổng giá trị khoảng 81,2 tỷ đồng chưa bán, 10 căn hộ còn lại chưa thể hiện rõ. Do vậy, không đủ yếu tố dấu hiệu cấu thành tội phạm. Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Căn hộ vừa bàn giao đã xuống cấp nghiêm trọng

Chung cư Saigonres Plaza (đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh) do Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Nam Đô làm chủ đầu tư, được giới thiệu là có thiết kế sang trọng hiện đại và tiện nghi, mang đến cho cư dân trải nghiệm về cuộc sống đẳng cấp giữa lòng thành phố.

Mặc dù bàn giao nhà vào hồi tháng 1/2017, nhưng chỉ tới tháng 3/2017 thì nhiều hạng mục của căn hộ đã xuống cấp nghiêm trọng khi một số căn hộ xảy ra tình trạng rạn nứt bất thường.

Không những vậy, hệ thống thoát nước tại một số tầng bị trào ngược, sủi bọt mỗi khi trời mưa khiến nước thải bẩn tràn vào nhà từ đường ống thoát trong nhà tắm, hành lang. Đặc biệt, thang máy thường xuyên rơi tự do khiến nhiều cư dân lo lắng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trước tình trạng này, nhiều cư dân đã cho rằng chủ đầu tư đã lừa dối khách hàng khi bàn giao căn hộ với những trang thiết bị kém chất lượng hoặc có chất lượng không đúng như cam kết trong hợp đồng mua bán trước đó. Sau những phản ánh của cư dân về chất lượng căn hộ chung cư , Công ty Sài Gòn Nam Đô cũng đã thừa nhận những lỗi kỹ thuật, chất lượng thiết bị đưa vào dự án.

Mòi mỏi nhiều năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ

Dù cư dân đã thanh toán 100% giá trị căn hộ từ đầu năm 2014, nhưng đến nay, Công ty SSG2 vẫn chưa bàn giao sổ đỏ cho khách hàng tại dự án Thảo Điền Pearl (quận 2). Việc này khiến khách hàng tại Thảo Điền Pearl phản đối gay gắt.

Theo các cư dân tại đây, sau nhiều lần thắc mắc tới chủ đầu tư, thì được trả lời rằng việc chưa có sổ đỏ là do... các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đáng chú ý, nhiều cư dân tại dự án còn cho rằng chủ đầu tư từng thừa nhận trong quá trình thiết kế, xây dựng ban đầu và hiện tại có điều chỉnh một số hạng mục cho phù hợp với thực tế và công năng sử dụng của tòa nhà.

Mỗi lần điều chỉnh lại phải xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép theo đúng quy định pháp luật và tiến trình thực hiện của các sở, ban, ngành… nên chờ mãi vẫn chưa được cấp sổ.