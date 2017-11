Lương Bằng Quang sống một mình trong căn hộ thông minh 5 tỷ đồng

Căn hộ của ca - nhạc sĩ Lương Bằng Quang nằm ở tầng cao nhất của một chung cư toạ lạc tại quận 8, TP HCM. Anh cho biết, do hướng nhà nằm ở khu vực đồng cỏ xanh nên đón được hơi gió lạnh, thoang thoảng mùi hoa lá thiên nhiên trong lành. Không gian sinh hoạt chung được tiếp nối với phòng bếp. Khi nhận căn hộ dù đã khá hoàn thiện nhưng Lương Bằng Quang quyết định thiết kế lại theo ý tưởng riêng. Theo đó, anh mất 4 tháng cải tạo và là người trực tiếp giám mọi khâu thi công để đạt được mức độ hoàn thiện tốt nhất. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng các tông màu tương phản, tạo cảm giác tinh tế nhưng không kém phần sang trọng. Không gian sống của nam nhạc sĩ có tổng diện tích 150m2, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng thu âm lớn. Lương Bằng Quang đã sinh sống được hơn 1 năm tại căn hộ này. Giọng ca "Chính em" tiết lộ nếu không tính vật dụng nội thất và các thiết bị điện tử, căn hộ có giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng. Cộng thêm công thiết kế, quản lý và cải tạo, “chốn đi về” của Lương Bằng Quang có mức 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, căn hộ 5 tỷ của nhạc sĩ Lương Bằng Quang còn gây ấn tượng với nhiều người khi sở hữu nhiều thiết bị điện, công nghệ thông minh. Tất cả trang thiết bị đều được điều khiển bằng cảm ứng hay từ xa thông qua ứng dụng cài trên điện thoại, máy tính bảng. Về ý tưởng này, Quang cho hay bản thân là người đam mê công nghệ, yêu thích cái mới nên sẵn sàng chi mạnh để sở hữu các thiết bị điện thông minh trong ngôi nhà. Không gian phòng ngủ của Lương Bằng Quang. “Thú thật tôi cũng khá lười nên muốn mọi thứ nhanh và gọn. Trước khi về nhà tôi có thể mở trước máy nước nóng, máy lạnh qua ứng dụng. Ngoài ra, do sinh sống một mình nên ngôi nhà được lắp đặt camera chống trộm, kiểm soát chuyển động...” anh nói. Đây là căn hộ đầu tiên Lương Bằng Quang sở hữu, anh mua được sau 10 năm tích góp từ các công việc hoạt động nghệ thuật. “Tôi tự lập, bắt đầu từ con số 0 và không nhờ sự hỗ trợ từ bất kỳ ai. Tôi có đủ khả năng ra riêng từ rất lâu nhưng bản thân vẫn ấp ủ ước mơ mua được một căn nhà trong mơ như đúng tưởng tượng. Và tôi rất vui khi đến giờ đã thực hiện được điều đó” – Lương Bằng Quang tâm sự. Nhạc sĩ SN 1982 chia sẻ, tại Việt Nam rất hiếm căn hộ được lắp đặt các thiết bị thông minh bởi nhiều gia chủ còn rất e ngại về vấn đề xử lý khi xảy ra sử cố, sử dụng chưa quen hay tâm niệm “càng hiện đại thì hại điện”. Tuy nhiên, Lương Bằng Quang cho biết, các thiết bị này không tiêu tốn năng lượng như nhiều lời đồn. Mặt khác, chúng còn mang lại tính thẩm mỹ cao. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ thừa nhận các món đồ công nghệ anh đang sở hữu được sản xuất đại trà, “quan trọng là mình có chịu chơi mua ít hay nhiều món mà thôi”. Không gian Lương Bằng Quang yêu thích và sinh hoạt nhiều nhất chính là phòng thu, được trang bị đầy đủ các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Từ 8-20h mỗi ngày, Lương Bằng Quang ở trong phòng thu sáng tác, dạy nhạc, sản xuất, thu âm cho các ca sĩ. Thậm chí, có ngày công việc quá nhiều, Lương Bằng Quang ngủ quên tại nơi đây. Việc xây phòng thu tại gia giúp Lương Bằng Quang tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại và đáp ứng được công việc cho khách hàng một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, nhạc sĩ 35 tuổi thừa nhận việc đầu tư gặp không ít tốn kém. “Điểm lợi là tôi có thể tự do thiết kế phòng thu theo sở thích, cá tính. Song phần chi phí thì khá tốn vì phải đầu tư nhiều máy móc chuyên dụng. Nếu tôi chọn phòng thu bên ngoài hay công ty thì có thể tiết kiệm rất nhiều. Vì vậy, việc gì cũng có hai mặt tích cực và hạn chế”. Sau sở hữu căn hộ tiền tỷ, Lương Bằng Quang thừa nhận công việc của anh trở nên bận rộn, thu nhập cũng khá hơn vì được nhiều học trò, khách hàng đặt niềm tin. Nổi tiếng và thường xuyên tiếp xúc nhiều cô gái nóng bỏng nhưng Lương Bằng Quang vẫn lẻ bóng trong căn nhà 5 tỷ. Anh tâm sự, nhiều bạn bè khuyên anh nên tìm một nửa vì “ở một mình buồn lắm", trong khi một số khác lại cho rằng “ở vậy cho thoải mái, tự do”. Về điều này, anh thẳng thắn: “Tôi hài lòng với cuộc sống đang có. Bản thân cảm nhận mình đang tận hưởng cuộc sống thật sự hơn là tồn tại”. Vì sống một mình nên ca sĩ Lương Bằng Quang rất ít nấu ăn ở nhà. Người giúp việc chỉ đến vào cuối tuần để lau dọn, sắp xếp lại các vật dụng. Về công việc sắp tới, Lương Bằng Quang cho biết đang thực hiện khoá học từ xa mang tên "Học hát nhanh và đơn giản" từ giáo trình “Âm nhạc tư duy” do chính anh biên soạn. Các bài giảng được quay video, người học có thể linh hoạt tập luyện bất cứ khi nào và phù hợp với mọi lứa tuổi.

