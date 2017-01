Loạt khách sạn trăm tuổi nổi tiếng Việt Nam

1. Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội

Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội với lịch sử hoạt động hơn một thế kỷ, Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội mang đậm phong cách kiến trúc cổ kính thời Pháp thuộc. Hiện tại, Sofitel Metropole vẫn giữ nét cổ điển qua lớp sơn tường trắng, những khung cửa xanh, những hoạ tiết bằng sắt tinh xảo, ván tường bằng gỗ và một sân cỏ xanh tươi. Đây là một trong số ít những khách sạn vẫn còn giữ được dáng vẻ cổ kính của mình. Khách sạn được xây dựng năm 1901 bởi 2 nhà đầu tư người Pháp, với thiết kế 232 phòng trong đó có 32 phòng căn hộ. Khách sạn chia làm 2 khu – Khu Metropole cổ và Khu Opera mới. Cận cảnh một góc trong khách sạn trăm tuổi Sofitel Metropole. 2. Khách sạn Continental TP HCM

Khách sạn Continental là một khách sạn nổi tiếng lịch sử ở TP HCM, nằm ở số nhà 132 – 134 đường Đồng Khởi. Khách sạn bắt đầu xây vào năm 1878 dưới thời Pháp thuộc, do ông Pierre Cazeau, một nhà sản xuất vật liệu xây cất và dụng cụ trong nhà. Xây cất mất 2 năm, khách sạn Continental khánh thành năm 1880, với tiêu chuẩn 4 sao. Khách sạn sở hữu 86 phòng nghỉ, 2 nhà hàng, 2 quầy bar và nhiều dịch vụ khác nằm giữa trung tâm thành phố. Phòng nghỉ bày trí sang trọng, trang thiết bị trong phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển với chất liệu chính là gỗ, mang đến cảm giác ấm cúng. Continental từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore, văn hào Pháp André Malreaux, văn hào Anh Graham Greene (tác giả cuốn Người Mỹ trầm lặng), thị trưởng Paris và cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac, nghệ sĩ điện ảnh Catherine Deneuve... 3. Khách sạn Dalat Palace Khách sạn Dalat Palace là một khách sạn 5 sao đầu tiên tại thành phố Đà Lạt. Trước đây khách sạn này có tên là Langbian Palace do người Pháp xây dựng năm 1916 hoàn thành năm 1922. Về sau nó mang tên Dalat Sofitel Palace rồi đổi thành Dalat Palace Hotel như hiện nay. Đây là một công trình kiến trúc tầm cỡ, mang dáng dấp của một cung điện nguy nga, tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống Hồ Xuân Hương thơ mộng. Khuôn viên của khách sạn rộng đến hơn 40 nghìn mét vuông, chung quanh là vườn hoa, thảm cỏ, rừng thông. Phía trước khách sạn là hồ Xuân Hương, Đồi Cù và xa hơn nữa là hướng về núi Langbiang, khung cảnh nên thơ hùng vĩ của đất trời Tây Nguyên. Khách sạn có 38 phòng và 5 phòng căn hộ. Các phòng tại Dalat Palace thanh lịch với kiểu trang trí thuộc địa của Pháp từ những năm 1920 và sàn gỗ cứng. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ đồ gia dụng tiện nghi. Ngoài ra còn 2 phòng họp với sức chứa 200 người được trang bị hiện đại và chuyên nghiệp. 4. Khách sạn Saigon - Morin Huế

Khách sạn Saigon - Morin Huế ra đời từ năm 1901, do một doanh nhân người Pháp tên là Bogarde xây dựng và đưa vào kinh doanh. Trong 112 năm tồn tại, khách sạn từng thuộc quyền sở hữu của nhiều nhà buôn và các chính quyền khác nhau, trong đó, có giai đoạn trở thành trụ sở của Đại học Huế và Đại học Tổng hợp Huế. Hiện tại, khách sạn đang hoạt động với 183 phòng ngủ tiện nghi sang trọng, 4 nhà hàng, và nhiều khu vực dịch vụ mua sắm khác. Ngoài ra, Saigon - Morin Huế còn là khách sạn đầu tiên có hệ thống phòng "đặc biệt" dành cho du khách như: phòng hút thuốc, phòng không hút thuốc, phòng dành riêng cho người tàn tật... cùng với các dịch vụ đi kèm hoàn hảo như khu giữ trẻ, hệ thống hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em... 5. Khách sạn Hòa Bình

Khách sạn Hòa Bình là một nhân chứng lịch sử mang trọn vẹn những dấu ấn lịch sử của Thủ đô trong 100 năm qua. Khách sạn này nằm tại ngã tư phố Lý Thường Kiệt - Ngô Quyền với một mặt giáp phố Vọng Đức, thuộc sở hữu của Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Khởi đầu là một quán bia mang tên Le Coq d’Or (Brasserie Le Coq d’Or) tọa lạc tại góc đại lộ Carreau và Henri-Rivière, khoảng đầu thế kỷ 20 (năm 1917 - 1918), người Pháp đã quyết định xây dựng tại đây một khách sạn 2 tầng, mang đặc trưng kiến trúc của Pháp. Thời điểm đó, khách sạn mang tên Le Coq d’Or (Gà trống vàng) với 56 phòng, trong đó có 12 phòng hạng sang. Đến năm 2016, sau khi cải tạo toàn diện, khách sạn Hòa Bình được thiết kế tiện nghi, trang nhã, đậm chất Pháp với 103 phòng. Điều đáng ghi nhận là những dấu ấn kiến trúc từ thời Pháp của khách sạn như khu vực cầu thang bộ sang trọng, duyên dáng vẫn được bảo tồn và lưu giữ đến ngày nay.

