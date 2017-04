Hình ảnh kinh ngạc nhà chọc trời ở New York nhìn từ trên cao

New York nhìn từ trên cao được bao phủ bởi những tòa cao ốc. Ảnh: Dailymail. Thị trấn Stuyvesant tuyệt đẹp khi những tòa nhà xen kẽn với hàng cây xanh mướt. Ảnh: Dailymail. Những tòa nhà văn phòng trên quận tài chính Manhattan. Ảnh: Dailymail. Tòa nhà chọc trời Empire State lúc hoàng hôn. Ảnh: BI. Các tòa nhà cao tầng rực sáng khi ánh chiều buông xuống. Ảnh: Evan Joseph. Những công trình kiến trúc đặc sắc ở New York lung linh, huyền ảo dưới ống kính của nhiếp ảnh gia. Ảnh: Evan Joseph. Tòa nhà cao tầng san sát góp phần làm nên vẻ đẹp đặc trưng của New York. Ảnh: Wallpaperscraft. Thành phố New York đẹp ở mọi góc độ. Ảnh: BI. Dù là cận cảnh. Ảnh: Dailymail. Hay toàn cảnh từ trên cao như thế này. Ảnh: Dailymail.

