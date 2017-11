"Đột nhập" văn phòng siêu sang chỉ phụ nữ mới được vào

Được thành lập tháng 10/2016 bởi Audrey Gelman và Lauren Kassan, văn phòng dành riêng cho nữ giới The Wing có trụ sở tại New York (Mỹ). Ảnh: WSJ. Hiện tại, The Wing có 2 địa điểm tại New York với 1.500 thành viên. Cùng với đó là danh sách chờ đăng ký lên tới 8.000 người. Ảnh: Curbed. Văn phòng của The Wing tuyệt đối không cho nam giới bước vào. Ảnh: Curbed. Phòng họp rộng gần 1.000m2. Ảnh: Curbed. Thư viện sách khổng lồ. Ảnh: Domino. Khu vực phục vụ đồ ăn nhanh, cà phê. Ảnh: Nubby Twiglet. Trần cao và cửa sổ lớn giúp không gian thêm thoáng đãng. Ảnh: Hypebae. 8 phòng nghe điện thoại riêng biệt. Ảnh: BI. Phòng tắm rộng rãi có hệ thống tủ đồ và phòng trang điểm cho nữ giới. Ảnh: BI. Bên trong văn phòng còn có không gian nghỉ ngơi sang trọng. Ảnh: BI. Phòng riêng yên tĩnh dành cho phụ nữ nuôi con. Ảnh: BI. Video: Vườn treo thông minh cho văn phòng xanh (Nguồn VTC)

