Độ xa hoa bên trong những phòng khách sạn đắt nhất thế giới

Với chi phí lên tới 2 tỷ đồng/ đêm, Royal Penthouse Suite tại Khách sạn President Wilson ở Geneva là phòng khách sạn đắt nhất trên thế giới. Căn hộ siêu sang trọng này gồm 12 phòng ngủ, 12 phòng tắm lát đá cẩm thạch, cùng với sân hiên rộng bao quanh có tầm nhìn ra dãy núi Alps. Một đêm tại phòng Shahi Mahal ở khách sạn Raj Palace ở Jaipur, Ấn Độ có chi phí 1.4 tỷ đồng/ đêm. Căn phòng có 1 khu sân vườn riêng rộng hơn 2000 m2, 1 bể bơi vô cực ba mặt, phòng chiêm tinh, thư viện, quầy bar và sân khấu riêng. Phòng Presidential Suite 4 tại Grand Hyatt Cannes có mức giá 1.2 tỷ đồng/đêm 2 phòng khách, 1 phòng ăn, 2 phòng nghiên cứu, 2 phòng xông hơi khô và 4 phòng tắm. Ngoài ra còn có 2 khu vườn trên tầng thượng. Phòng ngủ Warner Penthouse Suite trong Four Seasons New York có mức giá trên 1tỷ đồng/đêm. Được thiết kế theo kiểu 1 căn hộ sang trọng, hoàn hảo nhất gồm phòng spa, lối vào riêng, dịch vụ quản gia, 1 huấn luyện viên cá nhân và 1 chiếc Rolls Royce. Biệt thự Sky Villa có giá 910 triệu đồng/ đêm tại Khu nghỉ mát Sòng bạc Palms ở Las Vegas rộng hơn 800 m2. Biệt thự bao gồm có bể sục Jacuzzi với sức chứa 12 người, thang máy thủy tinh riêng, sân hiên riêng, phòng mát-xa, phòng tập thể dục, phòng xông hơi khô và dịch vụ quản gia 24 giờ. Palms Casino, Vegas cũng có 1 phòng siêu sang với mức giá 570 triệu đồng/ đêm. Phòng được trang bị một sân bóng rổ trong nhà cùng quầy bar, sàn nhảy, sảnh tiếp khách, bàn bi-da và dịch vụ quản gia 24 giờ. Bộ phòng hoàng gia tại khu nghỉ mát Đảo St. Regis Saddiyat ở Abu Dhabi chi phí 800 triệu đồng/ đêm. Siêu căn hộ này rộng trên 2000 m2 gồm 4 phòng ngủ, rạp chiếu phim riêng, hồ bơi và phòng game. Ngoài ra còn có 1 phòng ăn 12 người,1 phòng khách cùng 1 sảnh lớn bài trí xa hoa. Phòng Presidential tại St. Regis New York City có giá 800 triệu đồng/ đêm với phòng ăn, phòng khách, thư viện bằng gỗ và 3 phòng ngủ. Ngoài ra còn có dịch vụ quản gia và siêu xe Bentley Mulsanne. Penthouse Suite tại Four Seasons Hotel George V ở Paris có giá 700 triệu đồng/ đêm được trang trí vô cùng xa xỉ. Mỗi phòng ngủ đều có kèm phòng tắm lát đá cẩm thạch lớn với phòng xông hơi ướt, phòng xông hơi khô và chậu vệ sinh dát vàng. Biệt thự St. Regis Villa tại khu nghỉ dưỡng St. Regis Mauritius vừa được khai trương với mức giá 680 triệu đồng/ đêm. Ngoài 4 phòng ngủ còn có 4 hồ bơi nước nóng, quầy bar, 2 phòng khách, văn phòng và phòng tập thể dục, biệt thự cũng có lối đi riêng ra bãi biển.

Với chi phí lên tới 2 tỷ đồng/ đêm, Royal Penthouse Suite tại Khách sạn President Wilson ở Geneva là phòng khách sạn đắt nhất trên thế giới. Căn hộ siêu sang trọng này gồm 12 phòng ngủ, 12 phòng tắm lát đá cẩm thạch, cùng với sân hiên rộng bao quanh có tầm nhìn ra dãy núi Alps. Một đêm tại phòng Shahi Mahal ở khách sạn Raj Palace ở Jaipur, Ấn Độ có chi phí 1.4 tỷ đồng/ đêm. Căn phòng có 1 khu sân vườn riêng rộng hơn 2000 m2, 1 bể bơi vô cực ba mặt, phòng chiêm tinh, thư viện, quầy bar và sân khấu riêng. Phòng Presidential Suite 4 tại Grand Hyatt Cannes có mức giá 1.2 tỷ đồng/đêm 2 phòng khách, 1 phòng ăn, 2 phòng nghiên cứu, 2 phòng xông hơi khô và 4 phòng tắm. Ngoài ra còn có 2 khu vườn trên tầng thượng. Phòng ngủ Warner Penthouse Suite trong Four Seasons New York có mức giá trên 1tỷ đồng/đêm. Được thiết kế theo kiểu 1 căn hộ sang trọng, hoàn hảo nhất gồm phòng spa, lối vào riêng, dịch vụ quản gia, 1 huấn luyện viên cá nhân và 1 chiếc Rolls Royce. Biệt thự Sky Villa có giá 910 triệu đồng/ đêm tại Khu nghỉ mát Sòng bạc Palms ở Las Vegas rộng hơn 800 m2. Biệt thự bao gồm có bể sục Jacuzzi với sức chứa 12 người, thang máy thủy tinh riêng, sân hiên riêng, phòng mát-xa, phòng tập thể dục, phòng xông hơi khô và dịch vụ quản gia 24 giờ. Palms Casino, Vegas cũng có 1 phòng siêu sang với mức giá 570 triệu đồng/ đêm. Phòng được trang bị một sân bóng rổ trong nhà cùng quầy bar, sàn nhảy, sảnh tiếp khách, bàn bi-da và dịch vụ quản gia 24 giờ. Bộ phòng hoàng gia tại khu nghỉ mát Đảo St. Regis Saddiyat ở Abu Dhabi chi phí 800 triệu đồng/ đêm. Siêu căn hộ này rộng trên 2000 m2 gồm 4 phòng ngủ, rạp chiếu phim riêng, hồ bơi và phòng game. Ngoài ra còn có 1 phòng ăn 12 người,1 phòng khách cùng 1 sảnh lớn bài trí xa hoa. Phòng Presidential tại St. Regis New York City có giá 800 triệu đồng/ đêm với phòng ăn, phòng khách, thư viện bằng gỗ và 3 phòng ngủ. Ngoài ra còn có dịch vụ quản gia và siêu xe Bentley Mulsanne. Penthouse Suite tại Four Seasons Hotel George V ở Paris có giá 700 triệu đồng/ đêm được trang trí vô cùng xa xỉ. Mỗi phòng ngủ đều có kèm phòng tắm lát đá cẩm thạch lớn với phòng xông hơi ướt, phòng xông hơi khô và chậu vệ sinh dát vàng. Biệt thự St. Regis Villa tại khu nghỉ dưỡng St. Regis Mauritius vừa được khai trương với mức giá 680 triệu đồng/ đêm. Ngoài 4 phòng ngủ còn có 4 hồ bơi nước nóng, quầy bar, 2 phòng khách, văn phòng và phòng tập thể dục, biệt thự cũng có lối đi riêng ra bãi biển.