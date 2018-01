Diễn viên Diễm My 9x rao bán căn hộ 3 tỷ đồng

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm cùng tài diễn xuất mà Diễm My 9x còn được nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu siêu xe cũng như nhiều căn chung cư cao cấp. Người đẹp này từng chia sẻ: "Tôi tự chủ hơn về tài chính bởi cát-xê của tôi giờ tăng nhiều lần. 25 tuổi, tôi mua được nhà, xe, lo lắng cho gia đình, tự chèo chống cho cả êkíp riêng giống như một công ty nhỏ". Người đẹp Diễm My 9x đang sống cùng mẹ trong 1 căn hộ tại TP Hồ Chí Minh. Vì hiện tại đang ở chung cư Sunrise nên nữ diễn viên Diễm My 9x đã quyết định bán căn hộ của cô tại Masteri, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Được biết, căn hộ của người đẹp rộng 70m2, không gian thoáng đãng. Nữ diễn viên đang rao bán với giá 3 tỷ đồng.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm cùng tài diễn xuất mà Diễm My 9x còn được nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu siêu xe cũng như nhiều căn chung cư cao cấp. Người đẹp này từng chia sẻ: "Tôi tự chủ hơn về tài chính bởi cát-xê của tôi giờ tăng nhiều lần. 25 tuổi, tôi mua được nhà, xe, lo lắng cho gia đình, tự chèo chống cho cả êkíp riêng giống như một công ty nhỏ". Người đẹp Diễm My 9x đang sống cùng mẹ trong 1 căn hộ tại TP Hồ Chí Minh. Vì hiện tại đang ở chung cư Sunrise nên nữ diễn viên Diễm My 9x đã quyết định bán căn hộ của cô tại Masteri, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Được biết, căn hộ của người đẹp rộng 70m2, không gian thoáng đãng. Nữ diễn viên đang rao bán với giá 3 tỷ đồng.