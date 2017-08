Cty Hải Phát mập mờ pháp lý sử dụng đất Shophouse 24h: Cơ quan chức năng nói gì?

(Kiến Thức) - Theo tài liệu mà lãnh đạo quận Hà Đông cung cấp thì đất dự án Shophouse 24h Vạn Phúc do Hải Phát làm CĐT là đất thương mại, dịch vụ, không phải đất để ở.

Liên quan đến những lùm xùm về nguồn gốc đất của dự án Shophouse 24h Vạn Phúc (tên thương mại là Khu nhà phố thương mại 24h - có địa điểm tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) do liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest), Công ty TNHH An Quý Hưng và Công ty TNHH Phúc Anh làm chủ đầu tư, ngày 25/5, Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với ông Đào Quang Vinh Hiển - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hà Đông để làm rõ vấn đề này.

Một góc dự án Shophouse. Ảnh minh họa: BĐS Hải Phát.

Trao đổi với Kiến Thức, ông Hiển cho hay, căn cứ vào Quyết định số 2382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ngày 17/5/2016 về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) Xây dựng cơ sở thương mại, dịch vụ đối với diện tích 7.192m2 đất tại Dự án làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Shophouse 24h Vạn Phúc thuộc lô đất đấu giá trong điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc. Đây là đất đất cung ứng vật tư thu gom và giới thiệu sản phẩm của làng nghề - đất thương mại, dịch vụ.

Cụ thể, Quyết định 2382/QĐ-UBND nêu rõ: Phê duyệt Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) Xây dựng thương mại, dịch vụ đối với diện tích 7.192m2 đất tại Dự án làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 27/01/2016.

Quyết định số 2382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội

Tên nhà đầu tư trúng đấu giá: Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát . Địa chỉ trụ sở tại tầng 5, tòa nhà CT3, tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông. Mã số doanh nghiệp 0500447004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/01/2016. Người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Quý Hải.

Giá trúng đấu giá là 74.600.000đ/m2. Số tiền phải nộp là 536.523.200.000. Vị trí các ô đất đấu giá nằm trong điểm tiểu thủ công nghiệp Làng nghề phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, cụ thể: Phía Bắc giáp đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm; phía Nam giáp khu dân cư phường Vạn Phúc; phía Đông và Tây giới hạn bởi tuyến đường quy hoạch. Tổng diện tích các ô đất đấu giá là 7.192m2 được xác định tại Quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 và phương án sơ bộ kiến trúc trên trục đô thị phía Bắc thuộc Dự án điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc…

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê với thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Thời gian thực hiện dự án được quy định cụ thể trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn đầu tư nhưng phải đảm bảo khởi công trong quý III/2016 và kết thúc trong quý IV/2017…

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của dự án

Ngoài, ra theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thửa đất được tách ra một phần từ thửa đất số CUTM2 theo Bản đồ quy hoạch chia lô được phê duyệt kèm theo Quyết định số 4942/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBN quận Hà Đông, hồ sơ giới mốc ngày 23/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội. Người sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt.

Như vậy, dựa theo tài liệu nêu trên, nguồn gốc đất của dự án căn hộ Shophouse 24h Vạn Phúc được ghi trong quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thì là đất cung ứng vật tư thu gom và giới thiệu sản phẩm của làng nghề. Đây là đất thương mại, dịch vụ, không phải là đất để ở bởi không có bất kỳ một chữ nào thể hiện việc người trúng thầu theo quyết định đã nêu này.

Không chỉ băn khoăn về pháp lý sử dụng đất của Shophouse 24h Vạn Phúc, nhiều khách hàng còn nghi ngờ dự án này đang bị "thổi giá". Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo…