Choáng váng những khu vườn đắt đỏ nhất thế giới

Ngoài cây cảnh, khu vườn Ace of Diamonds ở Chelsea, London, Anh được trang trí nhiều kim cương, đá quý và pha lê. Ảnh: Daviddomoney. Ước tính, khu vườn có trị giá 200 triệu bảng Anh (gần 6000 tỷ đồng). Ảnh: Daviddomoney. Là một khu vườn đắt đỏ bậc nhất thế giới, Ace of Diamonds luôn có lính canh gác cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Daviddomoney. Leonardslee Gardens ở Wes Sussex (Anh quốc) là một khu vườn rộng gần 1 km2. Được xây dựng vào năm 1889, khu vườn không chỉ nổi tiếng với cây cảnh, cây bụi mà còn được biết tới những cây đỗ quyên. Ảnh: Flickr. Cùng với hoa mộc lan, trà hoa nữ, chậu bonsai, khu vườn còn có một bày 40 con kang-gu-ru giữ cho cỏ dại không phát triển quá mức. Ước tính khu vườn trị giá khoảng 5 triệu bảng Anh. Ảnh: Photography. Vườn Quốc gia Kinabalu, Malaysia là một nơi duy nhất trên trái đất có loài hoa Gold of Kinabalu Orchid. Chính vì vậy mà nó được coi là Vàng của vườn Kinabalu. Ảnh: TripAdvisor. Hoa nở 15 năm một lần, vào giữa tháng 4 và tháng 5. Hoa có trị giá 3.800 USD do sự khan hiếm của nó. Ảnh: WondersList. Nằm ngay đầu góc phố, hai mặt tiền hướng ra đường Fulham và đường Winchendon, góc vườn nhỏ có diện tích 40 m2 được bán với giá 120.000 bảng Anh. Ảnh: SWNS. Theo tạp chí bất động sản Estates Gazette, góc vườn được nhiều người săn đón bởi có vị trí đẹp trong khu dân cư sầm uất, lại thuận tiện ngay gần ga Fulham Broadway cũng như các trung tâm mua sắm. Ảnh: SWNS.

Ngoài cây cảnh, khu vườn Ace of Diamonds ở Chelsea, London, Anh được trang trí nhiều kim cương, đá quý và pha lê. Ảnh: Daviddomoney. Ước tính, khu vườn có trị giá 200 triệu bảng Anh (gần 6000 tỷ đồng). Ảnh: Daviddomoney. Là một khu vườn đắt đỏ bậc nhất thế giới, Ace of Diamonds luôn có lính canh gác cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Daviddomoney. Leonardslee Gardens ở Wes Sussex (Anh quốc) là một khu vườn rộng gần 1 km2. Được xây dựng vào năm 1889, khu vườn không chỉ nổi tiếng với cây cảnh, cây bụi mà còn được biết tới những cây đỗ quyên. Ảnh: Flickr. Cùng với hoa mộc lan, trà hoa nữ, chậu bonsai, khu vườn còn có một bày 40 con kang-gu-ru giữ cho cỏ dại không phát triển quá mức. Ước tính khu vườn trị giá khoảng 5 triệu bảng Anh. Ảnh: Photography. Vườn Quốc gia Kinabalu, Malaysia là một nơi duy nhất trên trái đất có loài hoa Gold of Kinabalu Orchid. Chính vì vậy mà nó được coi là Vàng của vườn Kinabalu. Ảnh: TripAdvisor. Hoa nở 15 năm một lần, vào giữa tháng 4 và tháng 5. Hoa có trị giá 3.800 USD do sự khan hiếm của nó. Ảnh: WondersList. Nằm ngay đầu góc phố, hai mặt tiền hướng ra đường Fulham và đường Winchendon, góc vườn nhỏ có diện tích 40 m2 được bán với giá 120.000 bảng Anh. Ảnh: SWNS. Theo tạp chí bất động sản Estates Gazette, góc vườn được nhiều người săn đón bởi có vị trí đẹp trong khu dân cư sầm uất, lại thuận tiện ngay gần ga Fulham Broadway cũng như các trung tâm mua sắm. Ảnh: SWNS.