Cảnh đìu hiu ở dự án Opal Garden Đất Xanh bị tạm dừng thi công

Căn hộ cao cấp Opal Garden do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên đường số 20, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức có quy mô 4 block, 16 tầng mỗi block với khoảng 470 căn hộ. Ảnh: Dat Xanh Group. Theo chủ đầu tư, đến thời điểm tháng 8/2017, tiến độ dự án còn khoảng 4 tháng nữa sẽ hoàn thành. Tuy nhiên mới đây, tại công trình dự án này đã xảy ra sự cố khá nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 24/8 khi 1 ống thép dài khoảng 6m từ tầng 9 công trình rơi xuống, xuyên thủng mái tôn, cửa sổ và cắm vào căn nhà trọ của người phụ nữ đang ngủ cùng con nhỏ trên võng. Sự cố dù không gây thương vong về người nhưng cũng khiến người dân 1 phen hốt hoảng. Sau đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã cam kết hỗ trợ chủ khu nhà trọ nói trên gần 100 triệu đồng để di dời và công trình tiếp tục thi công kịp tiến độ. Tuy nhiên,ngay sau đó, rất nhiều người dân xung quanh công trình đã gởi đơn đến các cơ quan chức năng "kêu cứu" vì công trình thi công dự án OPAL GARDEN gây ảnh hưỡng rất lớn đến môi trường sống của người dân. Đã rất nhiều lần vật liệu từ công trình rơi vãi, nứt nhà cũng như gây ô nhiễm tiếng ồn. Những "của nợ" rơi từ công trường được người dân cạnh dự án thu nhặt lại. Trong đơn khiếu nại, các hộ dân đã tố cáo dự án căn hộ cao cấp Opal Garden thi công xây dựng vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng làm ảnh hưởng đến nhà cửa và môi trường sống của họ như: Thi công ép cọc móng từ tháng 11/2016 không thực hiện việc cắm cọc vây làm đội đường, nền nhà, nghiêng nứt tường có nguy cơ sập ảnh hưởng đến tính mạng của các hộ dân sinh sống khu vực này. Trước tình trạng nói trên, Sở Xây dựng TP HCM đã quyết định tạm dừng thi công dự án Opal Garden. Theo đó, cơ quan này đã yêu cầu công trình tạm dừng nhằm chờ chủ đầu tư khắc phục các sự cố có thể ảnh hưởng đến an toàn lao động và sinh hoạt của người dân ở xung quanh dự án. Khi chủ đầu tư dự án tiến hành khắc phục xong các sự cố thì Sở Xây dựng mới tính đến các bước tiếp theo. Chiều ngày 30/8, Kiến Thức ghi nhận cảnh công trình khá vắng lặng... Trái ngược với tiến độ nhộn nhịp, khẩn trương những ngày trước đó, chiều ngày 30/8 sau khi công trình bị tạm dừng thi công thì chỉ còn là cảnh đìu hiu, lác đác vài công nhân qua lại. Bên trong công trình dự án căn hộ cao cấp Opal Garden. Được biết ngoài dự án nói trên, trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tập đoàn Đất Xanh còn có nhiều dự án căn hộ khác đã và sắp khởi công. Đa số những người dân sống gần công trình do Đất Xanh làm chủ đầu tư đều mong muốn chính quyền và các cơ quan chức năng có liên quan yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến đời sống cũng như nhà cửa của người dân. Một dự án khác do Đất Xanh làm chủ đầu tư trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Chiều ngày 30/8, các nhân viên tiếp thị dự án tràn xuống lòng đường để chào mời người qua lại về thông tin dự án gây nên cảnh mất an toàn giao thông.

