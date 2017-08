Cận cảnh tòa nhà cao thứ 3 Sài Gòn bị thu giữ vì nợ

Ngày 21/8, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower để xử lý và thu hồi nợ. Ảnh: Zing. Tài sản thu giữ chính là tòa nhà cao thứ 3 TP HCM - Saigon One Tower (tên cũ Sài Gòn M&C Tower), tại số 34 Tôn Đức Thắng, quận 1. Ảnh: Vietnamnet. Dự án Saigon One Tower được khởi công từ năm 2007, dự kiến hoàn thành vào năm 2009 và trở thành tòa nhà cao thứ 3 tại TP HCM, cao thứ 7 của Việt Nam với chiều cao trên 195 mét. Saigon One Tower có tổng mức đầu tư khoảng 256 triệu USD (5.000 tỷ đồng). Ảnh: Cafeland. Khu đất vàng của dự án Saigon One Tower có diện tích 6.672 m2. Tại đây, chủ đầu tư được phép xây dựng một tòa tháp đôi gồm 42 tầng cao và 5 tầng hầm. Ảnh: REIC. Tổng diện tích sàn xây dựng vào khoảng 127.126 m2 (nếu tính cả hầm diện thích khoảng 152.000 m2). Ảnh: Virtual Saigon. 6 tầng khối đế làm trung tâm thương mại dịch vụ có diện tích 23.000 m2, khu văn phòng hạng A 34 tầng với diện tích 49.000 m2, còn lại là khu căn hộ 133 căn. Ảnh: Cafeland. Tuy nhiên, sau khi xây dựng khoảng 80% phần thô thì Saigon One Tower ngừng thi công từ năm 2011 đến nay. Ảnh: Zing. Dù đã được cất nóc từ lâu, tòa nhà Saigon One Tower vẫn còn dở dang, nguyên nhân là do thiếu vốn. Ảnh: Zing. Điều đáng chú ý là dự án sử dụng chủ yếu vốn vay nên dù ngừng thi công vẫn phải nợ ngân hàng với chi phí lãi ước tính trên 1 tỉ đồng/ngày. Ảnh: Zing. Tháng 11/2015, chủ đầu tư dự án cao ốc Saigon One Tower đã bị Cục Thuế TP.HCM thông báo phong tỏa hóa đơn vì nợ thuế quá hạn hơn 4,6 tỉ đồng. Ảnh: Vietnammoi. Giữa năm nay, dự án Saigon One Tower có động thái khởi động trở lại với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài mới. Các cổ đông chính là Alpha King Investment Limited giữ 93,3%, 2 cá nhân Li Yibin và Chiu Keung Kenneth nắm mỗi người 3,3%. Ảnh: Cafebiz.

