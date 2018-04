Cận cảnh khu đất được cho là bán giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai

Năm 2017, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Tân Thuận - doanh nghiệp 100% vốn của Thành ủy TP.HCM) có 2 giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án lớn ở khu vực huyện Nhà Bè và quận 7, TP.HCM. Theo phụ lục 2 của hợp đồng, lô đất 32,5 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè nằm bên đường Nguyễn Hữu Thọ được bán cho QCG với giá 419 tỷ đồng, tương đương 1,29 triệu đồng/m2. Điểm cuối hướng cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè nằm giáp cầu Phước Kiểng, giữa ngã 3 rạch Mương Chuối và Phước Long. Mức giá này được cho là thấp hơn nhiều mặt bằng thị trường và gây thiệt hại cho ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng. Hướng về trung tâm thành phố, khu đất nằm cạnh các khu đô thị hiện đại đang mọc lên dày đặc bên tuyến đường này. Ngày 18/4, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đã họp khẩn và yêu cầu Tân Thuận đàm phán với QCG để huỷ hợp đồng chuyển nhượng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó tổng giám đốc QCG, cho rằng hợp đồng mua đất của Công ty Tân Thuận là giao dịch dân sự thông thường, thuận mua vừa bán. Khu đất nông nghiệp này là khu đất QCG đã nhận chuyển nhượng nhưng diện tích đền bù không tập trung, không có mặt tiền vào khu đất. Hiện diện tích phần lớn khu đất vẫn là đất hoang, lau sậy mọc um tùm với hệ sinh thái tự nhiên. Phần đất bên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ phía trên có rất nhiều đường điện cao thế chạy dọc. Theo ông Cường, doanh nghiệp vẫn đang tiến hành đền bù. Các thửa đất của người dân, khi đền bù 100% mới được công nhận là chủ đầu tư. Thời gian qua, một phần đất hướng trung tâm thành phố đang có hoạt động san, đổ đất tạo mặt bằng, làm đường. Tại khu vực này đang có một chiếc máy xúc thi công và khu nhà có người ở. Bên cạnh đó, một chiếc lán được dựng lên nhưng không có người ở. Lô đất này có diện tích 324.971 m2 (gần 32,5 ha), trong đó có 281.404 m2 có giấy chủ quyền đã sang tên cho công ty Tân Thuận, còn hơn 41.000 m2 vẫn chưa sang tên nhưng có sổ đỏ đính kèm. Bên cạnh dự án Phước Kiển, Tân Thuận cũng có giao dịch bán đất khác với QCG. Giao dịch mua bán lớn thứ 2 giữa QCG và Tân Thuận được tiết lộ trong thuyết minh báo cáo tài chính của QCG. Cụ thể, ngày 28/11/2017, công ty Tân Thuận đã ký với QCG hợp đồng chuyển nhượng số 271/HĐKT/2017 nhằm chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của một phần dự án khu ven sông, phường Tân Phong, quận 7 với tổng giá trị hơn 293,3 tỷ đồng. Đây là lô đất nằm tại góc đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, đối diện với VivoCity, quận 7. Dự án khu ven sông còn được QCG gọi là dự án Tân Phong (dự án Lavida nằm trong tổ hợp này), trước khi chuyển nhượng cho QCG, năm 2016, QCG và Tân Thuận đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo đó, QCG sẽ cùng hợp tác góp vốn đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Tân Phong và QCG sẽ được chia hiệu quả đầu tư với tỷ lệ 90%. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016 của QCG cho biết, tại ngày 31/12/2016, QCG đã rót 243,5 tỷ đồng vào dự án Tân Phong. Hiện tại, dự án này đang được QCG thi công block đầu tiên bên phải khu đất với mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Vị trí khu đất Phước Kiển và dự án Tân Phong Công ty Tân Thuận bán cho Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Google Maps.







