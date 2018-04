Cận cảnh chung cư Golden Field bị cảnh báo “không nên vào ở“

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị không cung cấp điện, nước sử dụng cho công trình Golden Field Mỹ Đình (đường Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) do vi phạm PCCC. Ảnh: batdongsan3m.com Dự án Golden Field Mỹ Đình do Tổng Công ty MBLand (MBLand Holdings) làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 1 tòa tháp cao 30 tầng và 3 tầng hầm với diện tích lớn. Ảnh: chungcue2.net. Từ 1 đến tầng 7 có chức năng văn phòng, trung tâm thương mại và vui chơi giải trí. Tầng 7 – 23 khu căn hộ cao cấp với dện tích 70 – 115 m2, từ tầng 24 – 30 là các căn hộ Penhouse. Dự án hiện được rao bán vơi giá từ 28 - 30 triệu/m2. Ảnh: ezvietnam.vn. Theo Vietnamnet, ngày 17/4 vừa qua, cơ quan Cảnh sát PCCC đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với công trình “Trung tâm thương mại dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, nhóm nhà trẻ, văn phòng và căn hộ để bán” (tên thương mại là Golden Field Mỹ Đình) tại Ô 1.A.IV, KĐT mới Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm do Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLand làm chủ đầu tư. Ảnh: chungcue2.net. Qua kiểm tra cho thấy, Golden Field tồn tại nhiều nội dung không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, chưa đủ điều kiện để cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã đưa một số hộ dân vào sinh sống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn. Ảnh: batdongsan.com.vn. Cụ thể, khu vực dịch vụ thương mại từ tầng 1 đến tầng 7 chưa thi công hoàn thiện các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy nên chưa đủ điều kiện để tiến hành kiểm tra. Ảnh: batdongsan.com.vn. Các căn hộ thông tầng (từ tầng 24 đến tầng 30) chưa thi công lối ra thoát nạn từ mỗi tầng theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt, buồng thang bộ được điều áp trục (8, G-H) đang có vách kính mở được. Ảnh: batdongsan.com.vn. Đáng chú ý, qua kiểm tra xác suất, một số vị trí đường ống kỹ thuật của phòng điện đi xuyên qua sàn ngăn cháy giữa các tầng chưa được chèn bịt ngăn cháy. Cửa vào khoang đệm buồng thang bộ từ tầng hầm lên tầng 1 và phòng máy hạ thế tại tầng hầm chưa trang bị tay co tự đóng trên cửa ngăn cháy. Ảnh: batdongsan.com.vn. Các căn hộ thông tầng đầu báo cháy lắp đặt không đảm bảo khoảng cách tới trần; một số khu vực chưa tháo nắp chụp đầu báo. Chưa thi công đầy đủ các giải pháp an toàn cho thang bộ N3 thay thế thang bộ N1 đã được thẩm duyệt. Ảnh: DT. Khu vực phòng IBS chưa thi công lắp đặt hoàn thiện và phòng máy phát điện chưa đảm bảo kín khi hệ thống chữa cháy khí hoạt động và hệ thống chữa cháy này chưa hoạt động. Một số vị trí đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn không hoạt động. Ảnh: Vietnamnet. Thử nghiệm hệ thống hút khói hành lang tại tầng 8 chưa hoạt động và hút khói tầng hầm hoạt động chưa đảm bảo theo quy định. Hệ thống tăng áp buồng đệm và buồng thang bộ, tăng áp buồng đệm thang máy không đảm bảo 20-50Pa. Hệ thống màn nước ngăn cháy, đầu phun chữa cháy sprinkler tại tầng hầm hoạt động yếu không đảm bảo áp lực nước chữa cháy. Ảnh: Cafeland. Trước thực trạng này, cơ quan Cảnh sát PCCC đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” theo Khoản 6, Điều 36, Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Ảnh: Vietnamnet. Đồng thời Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không vào sinh sống, kinh doanh, làm việc tại công trình. Sở cũng đề nghị Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Cổ phần VIWACO không cung cấp điện, nước cho chung cư Golden Field. Ảnh: Vietnamnet. Trường hợp chủ đầu tư cố tình vi phạm sẽ ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định và thực hiện các biện pháp theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 152/TB-VP ngày 26/6/2017 và số 303/TB-VP ngày 29/12/2017. Ảnh: V-Home. Danh sách 17 chung cư vi phạm quy định PCCC ở Hà Nội. Nguồn: ANTV.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị không cung cấp điện, nước sử dụng cho công trình Golden Field Mỹ Đình (đường Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) do vi phạm PCCC. Ảnh: batdongsan3m.com Dự án Golden Field Mỹ Đình do Tổng Công ty MBLand (MBLand Holdings) làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 1 tòa tháp cao 30 tầng và 3 tầng hầm với diện tích lớn. Ảnh: chungcue2.net. Từ 1 đến tầng 7 có chức năng văn phòng, trung tâm thương mại và vui chơi giải trí. Tầng 7 – 23 khu căn hộ cao cấp với dện tích 70 – 115 m2, từ tầng 24 – 30 là các căn hộ Penhouse. Dự án hiện được rao bán vơi giá từ 28 - 30 triệu/m2. Ảnh: ezvietnam.vn. Theo Vietnamnet, ngày 17/4 vừa qua, cơ quan Cảnh sát PCCC đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với công trình “Trung tâm thương mại dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, nhóm nhà trẻ, văn phòng và căn hộ để bán” (tên thương mại là Golden Field Mỹ Đình) tại Ô 1.A.IV, KĐT mới Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm do Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLand làm chủ đầu tư. Ảnh: chungcue2.net. Qua kiểm tra cho thấy, Golden Field tồn tại nhiều nội dung không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, chưa đủ điều kiện để cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã đưa một số hộ dân vào sinh sống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn. Ảnh: batdongsan.com.vn. Cụ thể, khu vực dịch vụ thương mại từ tầng 1 đến tầng 7 chưa thi công hoàn thiện các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy nên chưa đủ điều kiện để tiến hành kiểm tra. Ảnh: batdongsan.com.vn. Các căn hộ thông tầng (từ tầng 24 đến tầng 30) chưa thi công lối ra thoát nạn từ mỗi tầng theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt, buồng thang bộ được điều áp trục (8, G-H) đang có vách kính mở được. Ảnh: batdongsan.com.vn. Đáng chú ý, qua kiểm tra xác suất, một số vị trí đường ống kỹ thuật của phòng điện đi xuyên qua sàn ngăn cháy giữa các tầng chưa được chèn bịt ngăn cháy. Cửa vào khoang đệm buồng thang bộ từ tầng hầm lên tầng 1 và phòng máy hạ thế tại tầng hầm chưa trang bị tay co tự đóng trên cửa ngăn cháy. Ảnh: batdongsan.com.vn. Các căn hộ thông tầng đầu báo cháy lắp đặt không đảm bảo khoảng cách tới trần; một số khu vực chưa tháo nắp chụp đầu báo. Chưa thi công đầy đủ các giải pháp an toàn cho thang bộ N3 thay thế thang bộ N1 đã được thẩm duyệt. Ảnh: DT. Khu vực phòng IBS chưa thi công lắp đặt hoàn thiện và phòng máy phát điện chưa đảm bảo kín khi hệ thống chữa cháy khí hoạt động và hệ thống chữa cháy này chưa hoạt động. Một số vị trí đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn không hoạt động. Ảnh: Vietnamnet. Thử nghiệm hệ thống hút khói hành lang tại tầng 8 chưa hoạt động và hút khói tầng hầm hoạt động chưa đảm bảo theo quy định. Hệ thống tăng áp buồng đệm và buồng thang bộ, tăng áp buồng đệm thang máy không đảm bảo 20-50Pa. Hệ thống màn nước ngăn cháy, đầu phun chữa cháy sprinkler tại tầng hầm hoạt động yếu không đảm bảo áp lực nước chữa cháy. Ảnh: Cafeland. Trước thực trạng này, cơ quan Cảnh sát PCCC đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” theo Khoản 6, Điều 36, Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Ảnh: Vietnamnet. Đồng thời Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không vào sinh sống, kinh doanh, làm việc tại công trình. Sở cũng đề nghị Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Cổ phần VIWACO không cung cấp điện, nước cho chung cư Golden Field. Ảnh: Vietnamnet. Trường hợp chủ đầu tư cố tình vi phạm sẽ ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định và thực hiện các biện pháp theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 152/TB-VP ngày 26/6/2017 và số 303/TB-VP ngày 29/12/2017. Ảnh: V-Home. Danh sách 17 chung cư vi phạm quy định PCCC ở Hà Nội. Nguồn: ANTV.