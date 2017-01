10 kiến trúc mái vòm ấn tượng nhất thế giới

Nằm trên ngọn đồi cùng tên, điện Capitol được coi là một trong những kiến trúc mái vòm ấn tượng nhất thế giới. Đây là trụ sở làm việc của Quốc hội Mỹ, tại Washington DC. Mái vòm hiện nay của điện Capitol được làm từ chất liệu gang. Còn trước đó, mái vòm đầu tiên được xây bằng gỗ. Được xây dựng từ thế kỷ 17, nhà thờ St. Paul là công trình nổi tiếng nhất thủ đô xứ sở sương mù. Lấy cảm hứng từ nhà thờ St.Peter ở Rome, St. Paul cao 108 mét. Đại Bảo Tháp ở Sanchi là một mái vòm gần như hoàn hảo với chiều cao 15 mét và bán kính 30 mét. Tháp được xây từ thế kỷ 3 trước công nguyên bằng gạch nung và vữa. Bao quanh ngọn tháp là một hàng lan can cao bằng 1/3 tháp. Tọa lạc tại Cornwall, Eden là dự án hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới. Dự án mất 2,5 năm để xây dựng và bắt đầu mở cửa cho du khách tham quan vào năm 2001. Eden bao gồm hai công trình mái vòm liền kề. Mái vòm được tạo bởi hàng trăm khối nhựa hình lục giác và ngũ giác bao bọc bởi khung thép. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 16, nhà thờ Hồi giáo Lotfollah là một tuyệt tác kiến trúc ở Ba Tư. Mái vòm màu xanh được chạm trổ tinh xảo, trở thành biểu tượng cho sự sáng tạo của các nghệ sĩ Hồi giáo. Hoàn thành vào năm 1894 theo sự thành lập của Đệ Nhất Đế chế Đức, tòa nhà lịch sử Reichstag mang phong cách kiến trúc tân Phục Hưng. Mái vòm mang phong cách vị lai, trong suốt là thiết kế của kiến trúc sư danh tiếng Norman Foster, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thay đổi thể chế chính trị từ chuyên chế sang minh bạch của nước Đức mới. Khởi công vào năm 1296 theo phong cách Gothic và hoàn thành vào năm 1436, nhà thờ Santa Maria del Fiore, Florence, Ý là một trong những biểu tượng thành phố Florence. Santa Maria del Fiore nổi tiếng với mái vòm bằng gạch lớn nhất thế giới. Nhà thờ Hồi giáo Shah ở Isfahan, Iran được xây dựng vào năm 1611 với những bức tranh bảy màu ấn tượng. Mái vòm nhà thờ cao 53 mét, rực rỡ sắc màu trên bầu trời Trung Đông. Hoàn thành năm 691 sau Công nguyên, Dome of the Rock là một trong những thành tựu đầu tiên và phổ biến nhất của kiến trúc Hồi giáo. Dome of the Rock nổi bật với mái vòm bằng vàng rực rỡ. Pantheon là đền thờ mái vòm nổi tiếng nhất thế giới với chất liệu bằng bê tông. Dù có một lỗ thủng khá to ở trên, nhưng không một hạt mưa nào có thể lọt qua mái vòm. Nguồn ảnh: Touropia.

