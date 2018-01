Xe tay ga Suzuki New Nex 125 "chốt giá" 28 triệu đồng

Mới đây, nhà sản xuất Suzuki chi nhánh tại Đài Loan vừa giới thiệu tới người tiêu dùng mẫu xe ga Suzuki New Nex 125 hoàn toàn mới. Chiếc xe mang kiểu dáng thiết kế bắt mắt, kiểu dáng đơn giản nhưng khá hiện đại, đặc biệt là dàn áo và tem mới được thiết kế lại ấn tượng. Cụm đèn pha phía trước dạng to bản với bóng chiếua sang dạng halogen, mang ngôn ngữ thiết kế của mẫu xe PKL GSX-S750 với hệ thống bóng đèn H4 và đèn định vị LED trên cả mặt trái và mặt phải của xe. Dòng chữ NEX được dán phía trước, bộ yếm quây ngay trên phía trước mặt xe, khiến nhiều người liên tưởng tới "đàn anh" Suzuki Burman 400. Cụm đồng hồ dạng kim và màn hình LCD đẹp mắt hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật, bao bọc bên ngoài bởi viền màu bạc bắt mắt. Hệ thống khởi động trên chiếc Suzuki New Nex 125 thuộc loại Easy Start đặt ở ngay phía đầu xe nên rất thuận tiện. Ngoài ra xe còn có nút bật đèn cảnh báo mang phong cách môtô cao cấp rất hiện đại. Thân xe với đường gân dập nổi mang tính khí động học, đặc biệt là bộ tem gắn trên phần yếm dạng nổi ấn tượng. Yên ngồi dạng vát thấp về phía trước và nhô cao phía sau, gác để chan phía sau được gập gọn gàng. Cốp xe rộng có thể đựng vừa mũ bảo hiểm và các vật dụng khác cần thiết. Cụm đèn hậu dạng led góc cạnh chia thành từng phần tách biệt. Xe với phuộc phía trước dạng ống lồng, trong khi phía sau dạng lò xo đôi phủ nước sơn đen, vành mâm đúc 5 chấu đi kèm phanh đĩa. Động cơ của New Nex 125 2018 là loại hiệu suất cao SEP kết hợp với công nghệ hiện đại của Suzuki. Cách thiết kế của động cơ nhằm tối ưu hóa hiệu suất, giảm thải ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời các cánh quạt có khả năng giảm tiếng ồn cho động cơ, trong khi piston được giảm trọng lượng và tăng độ bền. Hiện hãng xe máy Suzuki đang phân phối ra thị trường Đài Loan với 3 màu sắc khác nhau là: xanh, đen và bạc. Mức giá bán khởi điểm cho chiếc tay ga tầm trung này chỉ 77.800 Nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng). Video: Chi tiết Suzuki New Nex 125 bản mới.

Mới đây, nhà sản xuất Suzuki chi nhánh tại Đài Loan vừa giới thiệu tới người tiêu dùng mẫu xe ga Suzuki New Nex 125 hoàn toàn mới. Chiếc xe mang kiểu dáng thiết kế bắt mắt, kiểu dáng đơn giản nhưng khá hiện đại, đặc biệt là dàn áo và tem mới được thiết kế lại ấn tượng. Cụm đèn pha phía trước dạng to bản với bóng chiếua sang dạng halogen, mang ngôn ngữ thiết kế của mẫu xe PKL GSX-S750 với hệ thống bóng đèn H4 và đèn định vị LED trên cả mặt trái và mặt phải của xe. Dòng chữ NEX được dán phía trước, bộ yếm quây ngay trên phía trước mặt xe, khiến nhiều người liên tưởng tới "đàn anh" Suzuki Burman 400. Cụm đồng hồ dạng kim và màn hình LCD đẹp mắt hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật, bao bọc bên ngoài bởi viền màu bạc bắt mắt. Hệ thống khởi động trên chiếc Suzuki New Nex 125 thuộc loại Easy Start đặt ở ngay phía đầu xe nên rất thuận tiện. Ngoài ra xe còn có nút bật đèn cảnh báo mang phong cách môtô cao cấp rất hiện đại. Thân xe với đường gân dập nổi mang tính khí động học, đặc biệt là bộ tem gắn trên phần yếm dạng nổi ấn tượng. Yên ngồi dạng vát thấp về phía trước và nhô cao phía sau, gác để chan phía sau được gập gọn gàng. Cốp xe rộng có thể đựng vừa mũ bảo hiểm và các vật dụng khác cần thiết. Cụm đèn hậu dạng led góc cạnh chia thành từng phần tách biệt. Xe với phuộc phía trước dạng ống lồng, trong khi phía sau dạng lò xo đôi phủ nước sơn đen, vành mâm đúc 5 chấu đi kèm phanh đĩa. Động cơ của New Nex 125 2018 là loại hiệu suất cao SEP kết hợp với công nghệ hiện đại của Suzuki. Cách thiết kế của động cơ nhằm tối ưu hóa hiệu suất, giảm thải ô nhiễm và tiết kiệm nhiên liệu. Đồng thời các cánh quạt có khả năng giảm tiếng ồn cho động cơ, trong khi piston được giảm trọng lượng và tăng độ bền. Hiện hãng xe máy Suzuki đang phân phối ra thị trường Đài Loan với 3 màu sắc khác nhau là: xanh, đen và bạc. Mức giá bán khởi điểm cho chiếc tay ga tầm trung này chỉ 77.800 Nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng). Video: Chi tiết Suzuki New Nex 125 bản mới.