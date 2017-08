Xe siêu sang “độc bản” Rolls-Royce Sweptail giá 291 tỷ

Trong khuôn khổ lễ hội xe danh giá Concorso d’Eleganza được tổ chức tại Ý vào cuối tháng 5 vừa qua, hãng xe siêu sang Rolls-Royce đã ra mắt chiếc coupe "hàng thửa" với tên gọi Rolls-Royce Sweptail. Dựa trên cơ sở của dòng Phantom Coupe đã bị "khai tử", dự án Sweptail đã được "thai nghén" từ năm 2013 tới nay. Đúng như tên gọi, điểm khác biệt chính của Sweptail so với Phantom Coupe thường là phần đuôi chạy dài, vuốt về phía sau. Theo Rolls-Royce, người đặt hàng chiếc xe là "một nhà sưu tập sành sỏi", chuyên săn lùng và sở hữu những siêu du thuyền và máy bay tư nhân "hàng thửa". Bên cạnh đó, vị "đại gia" này còn muốn lấy cảm hứng từ du thuyền và "bắt" Rolls-Royce phải chế tạo mui kính 100% cho chiếc xe của mình. Đó là lý do phần mui của Sweptail có hình dáng thuôn mượt về phía sau giống như thân của một chiếc du thuyền và có mui kính trong suốt. Ngoài du thuyền, Sweptail còn mang nhiều nét gợi nhớ về những chiếc Rolls-Royce cổ "hàng thửa" từ thập niên 20-30 của Thế kỷ 20. Cụ thể hơn, sự "hoành tráng" của chiếc xe lấy cảm hứng từ chiếc 1925 Phantom I Round Door; vòm mui cong mềm mại gợi nhớ về chiếc 1934 Phantom II Streamline Saloon Park Ward,... Một số mẫu xe gây ảnh hưởng thiết kế tới Rolls-Royce Sweptail mới gồm 1934 Gurney Nutting Phantom II Two Door Light Saloon hay 1934 Park Ward 20/25 Limousine Coupé. So với phía sau, phần đầu của Rolls-Royce Sweptail có thiết kế gần gũi hơn với những chiếc Phantom Coupe bình thường, nhưng thân xe kéo dài để phần đầu nằm sâu vào phía trong hơn. Ở bên trong nội thất, bảng táp-lô của Sweptail được "bê nguyên" từ chiếc Phantom Coupe bình thường sang. Trên phiên bản này Rolls-Royce đã sử dụng các loại gỗ Macassar Ebony và Paldao cho các chi tiết ốp trang trí, đồng thời bọc toàn bộ nội thất trong loại da thượng hạng nhất, với 2 màu là Moccassin và Dark Spice. Tuy nhiên, khác với Phantom Coupe, Rolls-Royce đã loại bỏ hàng ghế sau trên Sweptail. Thay vào đó, khu vực ghế sau được thiết kế như boong của một du thuyền siêu sang với các tấm gỗ ép và đèn chiếu sáng màu xanh. Bản thân hàng ghế trước của chiếc xe cũng có khung được thiết kế lại, thanh lịch hơn so với phiên bản Phantom Coupe thường. Ở bên dưới lớp vỏ "hàng thửa", Sweptail vẫn giữ nguyên hệ động lực của Phantom Coupe thường. Xe được trang bị trang bị động cơ V12 dung tích 6,0 lít, cho công suất 600 mã lực và mô men xoắn cực đại 750Nm. Kết hợp với động cơ này là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Sau khi được trưng bày tại lễ hội Concorso d’Eleganza, hãng xe hơi Rolls-Royce đã giao chiếc Sweptail "có một không hai" này tới nhà sưu tập bí ẩn đã đặt hàng chiếc xe. Tại lễ hội, khi được hỏi về giá của phiên bản này, Rolls-Royce từ chối tiết lộ hoàn toàn, thậm chí không hề có một chút "gợi ý" nào. Tuy nhiên theo một số nguồn tin khác, Sweptail có giá lên tới khoảng 10 triệu bảng Anh (tương đương 291 tỷ đồng). Nếu thông tin này là chính xác, nó sẽ trở thành chiếc xe mới đắt nhất Thế giới - không tính những mẫu xe đấu giá hay được bán "trao tay".

