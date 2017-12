Xe sang thể thao Audi TT 2018 “chốt giá” từ 1,7 tỷ đồng

Tại thị trường Malaysia, phiên bản Black Edition của mẫu xe sang thể thao Audi TT 2.0 TFSI sẽ được phân phối với 3 màu sắc khác nhau bao gồm Vegas Yellow, Mythos Black và Tango Red. Với một số điểm mới ở mặt ngoại thất cùng số lượng bán ra giới hạn Audi TT 2.0 Black Edition mới được thừa hưởng nhiều chi tiết từ phiên bản TTS. Cụm đèn pha dạng LED thay thế loại xenon trên bản tiêu chuẩn. Audi TT 2.0 Black Edition mới được thừa hưởng nhiều chi tiết từ phiên bản TTS. Cụm đèn pha dạng LED thay thế loại xenon trên bản tiêu chuẩn. Cản trước của mẫu xe thể thao hạng sang mới này có thêm chi tiết màu đen bóng, lưới tản nhiệt và khe gió 2 bên có màu đen. Dưới nước sơn màu vàng tươi, những đường nét đơn giản của TT nổi lên rõ rệt, khiến chiếc xe tạo được một ấn tượng đặc biệt đối với người nhìn. Nắp bình xăng có thiết kế như xe đua, có thể mở ra chỉ bằng một cái ấn nhẹ và người lái không cần phải vặn thêm nắp nào nữa. Đèn hậu của Audi TT 2.0 TFSI 2018 cũng sẽ vẫn sử dụng công nghệ LED hiện đại, và có thêm hệ thống đèn LED ma trận. Phía dưới cản sau màu đen thiết kế khá cao, là cặp ống xả đơn thiết kế đầy tính thể thao. Đuôi xe có thêm dải đèn led viền chạy nối hai bên đèn hậu, nhằm nhấn mạnh thêm dáng vẻ thể thao của chiếc xe. Cánh lưới gió chỉnh điện lớn được thiết kế giúp cho người lái sử dụng an toàn hơn khi ở tốc độ cao. Bộ mâm 5 cánh kép phay bóng hai màu thể thao trên Audi TT 2.0 TFSI 2018 thế hệ mới thiết kế khá ấn tượng so với bản cũ. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đặt thêm nhiều kiểu dáng và kích thước mâm khác nhau. Nội thất của Audi TT bản giới hạn 2018 tại Malaysia cũng được thiết kế theo phong cách tối giản, hạn chế tối đa số nút bấm để khiến người lái có thể tập trung hưởng thụ khả năng vận hành mà chiếc xe đem lại. Vô-lăng thể thao và cần số lấy từ phiên bản S mang phong cách thể thao sang trọng. Hệ thống âm thanh của xe được trang bị thương hiệu Bang & Olufsen 12 loa công suất 680 Watt là trang bị tiêu chuẩn trên bản S. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, hệ thống thông tin đa phương tiện MMI radio, Bluetooth, giao diện kết nối âm nhạc Audi dành cho các thiết bị di động kèm cổng USB cũng được tích hợp. Bảng đồng hồ lớn cung cấp đầy đủ các thông tin và được xử lý hiển thị bằng chip Tegra. Những chiếc ghế ngồi của TT là loại thể thao ôm lưng, nhưng được dập gân và thêu chỉ khá tinh xảo, sử dụng các chất liệu dễ chịu. Xe còn sở hữu ghế ngồi bọc da Alcantara kết hợp da trơn. Dù là một chiếc xe thể thao nhưng TT vẫn có khoang hành lý với thể tích lên tới 305l. Audi TT 2.0 Black Edition vẫn được trang bị động cơ xăng TFSI 2.0L có khả năng sản sinh công suất tối đa 230 mã lực tại 4.500 - 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 370 Nm tại 1.600 đến 4.300 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép S-tronic 6 cấp, động cơ cho phép mẫu xe thể thao Audi TT 2.0 Black Edition mới có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Nhờ sở hữu công nghệ mới, hiện đại, trọng lượng nhẹ và động cơ dung tích nhỏ đi kèm kiểu dáng khí động học nên xe "uống" khá ít xăng. Với một số điểm mới ở mặt ngoại thất cùng số lượng bán ra giới hạn, Audi TT 2.0 Black Edition có gia bán đắt hơn 7.481 USD so với phiên bản TT 2.0 TFSI tiêu chuẩn. Tại thị trường Malaysia mẫu xe thể thao mới nhà Audi có giá bán từ 77.858 USD (khoảng hơn 1,7 tỷ đồng). Video: Soi chi tiết Audi TT màu vàng mới.

