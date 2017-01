Xe sang Bentley "bị tóm" tại Quảng Bình đấu giá 1,6 tỷ

Mới đây, trên kênh truyền hình của tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện thông tin về việc rao bán đấu giá một chiếc siêu xe sang Bentley Mulsanne màu xanh dương. Đơn vị rao bán đấu giá chiếc Bentley Mulsanne này là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Theo thông tin về việc rao bán đấu giá trên thông tin đại chúng, được biết chiếc Bentley màu xanh dương từng bị bắt giữ thuộc phiên bản Mulsanne và hiện chưa rõ năm sản xuất. Mức giá rao bán đấu giá khởi điềm từ 1,6 tỷ đồng chưa bao gồm các loại thuế và phí phải nộp theo quy định. Được biết, phí tham gia đấu giá là 500.000 Đồng/hồ sơ đăng ký. Tiền đặt cọc là 15% trên giá khởi điểm của xe, tức 240 triệu đồng. Theo giới sành xe cho biết, hiện một chiếc Bentley Mulsanne đã qua sử dụng tại Việt Nam có giá bán 8 đến 10 tỷ Đồng. Trong khi đó, những chiếc mang biển kiểm soát nước ngoài NN hay ngoại giao NG có giá bán tầm 4 đến 5,5 tỷ Đồng. Do đó, chiếc Bentley Mulsanne đời cũ màu xanh dương được rao bán chỉ với mức giá 1,6 tỷ đồng đã gây choáng cho nhiều người (Ảnh minh hoạ). Thực tế, đây là chiếc Bentley Mulsanne 2 tỷ Đồng từng bị Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ vào ngày 12/7/2016. Vào thời điểm đó, thông tin về việc chiếc xe bị bắt giữ đã gây xôn xao trên các mặt báo cũng như mạng xã hội. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt cỡ lớn trên đầu xe lại khá thô sơ trong khi hốc gió trước được thiết kế cục mịch. Phần gờ nhô ra thiếu thẩm mỹ ở mũi xe chưa từng xuất hiện trên một dòng xe nào của hãng Bentley. Đó là chưa kể đến nước sơn xanh "nhờ nhờ" kém sang và phần viền crôm xỉn màu quanh tản nhiệt, hốc gió trước... Nói cách khác, đây không phải là Bentley Mulsanne nguyên bản. Thay vào đó, rất có thể chiếc xe được độ lại từ Continental Flying Spur Speed "xịn" (Ảnh minh hoạ). Nhưng dù sao, theo đánh giá của một số người, cái giá 1,6 tỷ Đồng để sở hữu một chiếc xe sang Bentley vẫn là khá "hời". Bentley Mulsanne Speed 2016 được mệnh danh là chiếc sedan hạng sang nhanh nhất thế giới, là phiên bản hiệu năng cao hơn của dòng xe siêu sang Mulsanne cao cấp nhất - nó cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce Phantom. Trái với vẻ "uy nghi" của Phantom, dòng Mulsanne sở hữu thiết kế mềm mại hơn, tinh tế hơn. Bentley Mulsanne Speed 2016 là hình mẫu tột đỉnh nhất cho câu slogan của hãng: “Luxury Performance”. Xe vẫn giữ nguyên sự sang trọng tột đỉnh của mọi chiếc Bentley, nhất là dòng Mulsanne nhưng lại sở hữu sức mạnh và hiệu năng rất đáng nể.

Gói trang bị cao cấp Mulliner Driving Specification là trang bị tiêu chuẩn của Bentley Mulsanne Speed 2016, khiến đây trở thành mẫu xe sang trọng nhất của hãng xe Anh. Ngay khi bước vào trong xe là dòng chữ Speed được in ngay dưới bảng khắc tên tuổi của chủ sở hữu. Được mệnh danh là chiếc sedan hạng sang nhanh nhất thế giới với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,9 giây cùng công suất tối đa lên tới 530 mã lực. Mẫu siêu xe sang Bentley Mulsanne phiên bàn mới nhất này cũng đã có mặt chính hãng tại Việt Nam và đang được Bentley Hà Nội bán ra với mức giá khoảng 25 tỷ đồng.

Mới đây, trên kênh truyền hình của tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện thông tin về việc rao bán đấu giá một chiếc siêu xe sang Bentley Mulsanne màu xanh dương. Đơn vị rao bán đấu giá chiếc Bentley Mulsanne này là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Theo thông tin về việc rao bán đấu giá trên thông tin đại chúng, được biết chiếc Bentley màu xanh dương từng bị bắt giữ thuộc phiên bản Mulsanne và hiện chưa rõ năm sản xuất. Mức giá rao bán đấu giá khởi điềm từ 1,6 tỷ đồng chưa bao gồm các loại thuế và phí phải nộp theo quy định. Được biết, phí tham gia đấu giá là 500.000 Đồng/hồ sơ đăng ký. Tiền đặt cọc là 15% trên giá khởi điểm của xe, tức 240 triệu đồng. Theo giới sành xe cho biết, hiện một chiếc Bentley Mulsanne đã qua sử dụng tại Việt Nam có giá bán 8 đến 10 tỷ Đồng. Trong khi đó, những chiếc mang biển kiểm soát nước ngoài NN hay ngoại giao NG có giá bán tầm 4 đến 5,5 tỷ Đồng. Do đó, chiếc Bentley Mulsanne đời cũ màu xanh dương được rao bán chỉ với mức giá 1,6 tỷ đồng đã gây choáng cho nhiều người (Ảnh minh hoạ). Thực tế, đây là chiếc Bentley Mulsanne 2 tỷ Đồng từng bị Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ vào ngày 12/7/2016. Vào thời điểm đó, thông tin về việc chiếc xe bị bắt giữ đã gây xôn xao trên các mặt báo cũng như mạng xã hội. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt cỡ lớn trên đầu xe lại khá thô sơ trong khi hốc gió trước được thiết kế cục mịch. Phần gờ nhô ra thiếu thẩm mỹ ở mũi xe chưa từng xuất hiện trên một dòng xe nào của hãng Bentley. Đó là chưa kể đến nước sơn xanh "nhờ nhờ" kém sang và phần viền crôm xỉn màu quanh tản nhiệt, hốc gió trước... Nói cách khác, đây không phải là Bentley Mulsanne nguyên bản. Thay vào đó, rất có thể chiếc xe được độ lại từ Continental Flying Spur Speed "xịn" (Ảnh minh hoạ). Nhưng dù sao, theo đánh giá của một số người, cái giá 1,6 tỷ Đồng để sở hữu một chiếc xe sang Bentley vẫn là khá "hời". Bentley Mulsanne Speed 2016 được mệnh danh là chiếc sedan hạng sang nhanh nhất thế giới, là phiên bản hiệu năng cao hơn của dòng xe siêu sang Mulsanne cao cấp nhất - nó cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce Phantom. Trái với vẻ "uy nghi" của Phantom, dòng Mulsanne sở hữu thiết kế mềm mại hơn, tinh tế hơn. Bentley Mulsanne Speed 2016 là hình mẫu tột đỉnh nhất cho câu slogan của hãng: “Luxury Performance”. Xe vẫn giữ nguyên sự sang trọng tột đỉnh của mọi chiếc Bentley, nhất là dòng Mulsanne nhưng lại sở hữu sức mạnh và hiệu năng rất đáng nể.

Gói trang bị cao cấp Mulliner Driving Specification là trang bị tiêu chuẩn của Bentley Mulsanne Speed 2016, khiến đây trở thành mẫu xe sang trọng nhất của hãng xe Anh. Ngay khi bước vào trong xe là dòng chữ Speed được in ngay dưới bảng khắc tên tuổi của chủ sở hữu. Được mệnh danh là chiếc sedan hạng sang nhanh nhất thế giới với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,9 giây cùng công suất tối đa lên tới 530 mã lực. Mẫu siêu xe sang Bentley Mulsanne phiên bàn mới nhất này cũng đã có mặt chính hãng tại Việt Nam và đang được Bentley Hà Nội bán ra với mức giá khoảng 25 tỷ đồng.