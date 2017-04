Xe ôtô MINI kiểu Mr Bean “hồi sinh” giá 1,96 tỷ

"Xuất thân" từ bản vẽ phác được kỹ sư Sir Alec Issigonis vẽ phác trên giấy ăn của một nhà hàng, dòng xe cỡ nhỏ MINI cổ điển đã trở thành một trong những "biểu tượng" của Anh Quốc. Chúng cũng nổi tiếng qua nhiều "vai diễn" trong các bộ phim như The Italian Job và Mr.Bean. Hiện thương hiệu MINI đã về tay BMW, nhưng những chiếc MINI "đời đầu" vừa "tái sinh" với phiên bản Mini Remastered làm lại. Ở lần "tái sinh" này, MINI Remastered không được sản xuất bởi hãng British Motor Coporation như cuối thập niên 50 hay BMW như những chiếc MINI hiện đại. Thay vào đó, chiếc xe do David Brown Automotive (DBA) - một hãng xe thủ công mới thành lập sản xuất. Trước MINI Remastered, DBA cũng đã tạo ra chiếc siêu xe "hàng thửa" Speedback GT lấy cảm hứng từ chiếc Aston Martin DB5 như của Điệp viên 007. Trên chiếc xe MINI Remastered mới, DBA đã giữ nguyên "phom" cổ điển đã mang tính biểu tượng của thế hệ MINI đầu tiên, được sản xuất từu năm 1959 tới 1968. Tuy nhiên để cho chiếc xe có vẻ ngoài tinh tế hơn, những bề mặt thân xe đã được "làm mịn", loại bỏ hết những đường gân dập nổi thô ráp của công nghệ sản xuất thập niên 50. DBA cũng thay đổi một số chi tiết nhỏ trong thiết kế của xe như cụm đèn hậu full LED và lưới tản nhiệt bằng kim loại theo phong cách Aston Martin. Là một sản phẩm thủ công, từng panel thân xe đều được gò bằng tay, bên dưới chúng là bộ khung được hàn gia cường thêm các thanh chịu lực. Chất lượng hoàn thiện của vỏ xe cũng tốt hơn nhiều với những khoảng hở thân xe khít, thẳng tắp. MINI vốn là một dòng xe giá rẻ nhưng ở bên trong nội thất của MINI Remastered, DBA đã nâng cấp cabin của chiếc xe lên đẳng cấp siêu sang. Các ghế ngồi đều sẽ được "thửa riêng" theo khổ người chủ xe, sau đó bọc loại da cao cấp tới từ Anh Quốc. Bảng táp-lô của chiếc xe cũng được làm mới lại. Chất lượng hoàn thiện và các chi tiết trong nội thất cũng không có gì phải phàn nàn và đều là loại cao cấp như tay lái Moto-Lita, bảng đồng hồ Smiths và bảng điều khiển trung tâm bằng nhôm CNC. DBA cũng cập nhật chiếc xe với những tiện nghi của một chiếc xe hiện đại như hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng và kết nối smartphone, khóa trung tâm, khởi động không cần chìa. điều hòa tự động... Giống như thế hệ đầu tiên, MINI Remastered sẽ được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên 1275 cc. Tuy nhiên do được cải tiến lại toàn bộ, động cơ này đã mạnh hơn 50% so với nguyên bản, với 2 mức công suất là 78 hoặc 98 mã lực. Kết hợp với động cơ là hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống phanh và treo của MINI Remastered cũng sẽ được cải tiến toàn bộ. Mỗi chiếc MINI sẽ mất tới 4 tuần chỉ dành cho việc sơn vỏ ngoài, và khách hàng đặt mua xe cũng sẽ được tùy ý lựa chọn màu sắc nội và ngoại thất của xe. Hiện tại, DBA đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho MINI Remastered để chuẩn bị sản xuất chúng tại trụ sở mới của hãng đặt ở Silverstone, Anh Quốc. Tuy nhiên do được sản xuất hoàn toàn thủ công và theo ý khách hàng, MINI Remastered sẽ có số lượng giới hạn. Tại Anh, mức giá khởi điểm của chiếc xe lên tới 70.000 Bảng (tương đương 1,96 tỷ đồng) - mức giá có thể mua được nhiều xe sang và xe thể thao cao cấp hiện nay, và đắt hơn bất kỳ một dòng MINI thế hệ mới nào.

