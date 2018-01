Xe môtô Kawasaki Z900 RS "chốt giá" 399 triệu tại Việt Nam

Cuối tháng 10/2017 vừa qua tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017, hãng xe máy Kawasaki đã "trình làng" mẫu xe môtô Kawasaki Z900RS hoàn toàn mới được lấy cảm hứng từ dòng Z1 đình đám thập niên 70. Mới đây, mẫu xe mới này đã chính thức góp mặt tại thị trường Việt Nam để chinh phục khách hàng đam mê dòng xe hoài cổ. Đúng như tên gọi, Z900 RS mang kiểu dáng café racer đậm chất cổ điển nhưng không hề lỗi thời nhờ những công nghệ hiện đại mà hãng xe máy Kawasaki đã mang đến. Phần đầu xe được trang bị cụm đèn pha tròn với viền mạ chrome theo phong cách hoài cổ nhưng vẫn được trang bị đèn led hiệu năng cao. Xi nhan cũng là đèn dạng led. Cụm điều khiển trung tâm thiết kế theo phong cách cổ điển với hai đồng hồ tròn báo tốc độ và chỉ số tua máy. Ngoài ra, xe cũng có màn hình LCD ở giữa để hiển thị các thông số hành trình, điều mà những mẫu xe cổ điển trước đây không có. Các nút bấm trên xe cũng đơn giản, thiết kế giống như các dòng môtô nhà Kawasaki hiện nay. Xe sở hữu bộ khung sườn được chia sẻ từ "đàn anh" RS cùng bộ vỏ tối giản. Bình xăng xe thiết kế hình giọt nước với dung tích 17 lít, phù hợp với đường trường. Nếu đổ đầy bình, xe có thể chạy khoảng 300 km. Khối lượng khô của Kawasaki Z900 RS 2018 vào khoảng 214 kg. Kích thước dài rộng cao tổng thể của mẫu Z900 RS mới này cũng nhỉnh hơn hẳn so với bản tiêu chuẩn, lần lượt là 2.100 x 865 x 1.150 (mm), chiều dài cơ sở đạt 1.470mm, dài hơn 20mm so với Z900 tiêu chuẩn. Chiều cao yên của phiên bản hoài cổ này cũng cao hơn, ở mức 835mm. Giống như những mẫu retro đình đám khác hiện nay, đèn pha cùng bình xăng, yên và đuôi xe tạo thành một đường thẳng từ trước ra sau vô cùng ấn tượng. Xe sở hữu yên liền meèm kiểu dạng "bánh mỳ", cụn đèn hậu cũng được thiết kế riêng biệt như phần đầu và đều trang bị đẹn led mới. Kawasaki Z900 RS được trang bị cặp phuộc trước upside down và phuộc monoshock sau cùng với khung gầm thể thao và thiết bị hiện đại như phanh ABS trước/sau tương tự như "đàn anh" Z900. Tuy nhiên với ghi đông cao, yên xe thấp,... chiếc xe mang lại tư thế ngồi thoải mái và dễ làm chủ xe hơn. Xe được trang bị cặp mâm dạng nan cỡ 17inch đi kèm lốp 120/70R17 trước và sau là 180/55R17. Phía trước xe được lắp cặp phuộc ngược, độ cứng lò xo cũng giảm xuống để giúp xe êm ái hơn trong những hành trình dài so với những mẫu thể thao khác hiện nay. Phanh trước 4 piston với pad bắt dọc (radial caliper). Kawasaki Z900 RS vẫn sử dụng khối động cơ DOHC, 4 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch. Tuy nhiên, các kỹ sư Nhật đã tinh chỉnh mạnh hơn so với bản tiêu chuẩn, công suất động cơ sản sinh tối đa đạt 82kW tại 8.500rpm, mô-men xoắn cực đại 98.5Nm tại 6.500rpm, đi kèm là hộp số 06 cấp cùng ly hợp kép ướt. Kawasaki Z900 RS phiên bản 2018 được phân phối chính hãng tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có mức giá là 399 triệu đồng - tương đương với mẫu naked-bike Z1000 hiện tại. Những đối thủ trực tiếp của Z900RS là Ducati Scrambler, Triumph Bonneville T100 và Yamaha XSR900. Video: Xem chi tiết xe môtô Kawasaki Z900 RS 2018 mới.

