Xe máy Yamaha Exciter biển đẹp, độ zin "giá chát" tại SG

Là mẫu xe số côn tay bán chạy nhất tại Việt Nam, xe máy Yamaha Exciter 150 cũng đồng thời là mẫu xe được độ lại nhiều nhất ở nước ta. Bên cạnh những bản độ cực "khủng", cũng có không ít biker Việt thích kiểu dáng nguyên bản của Exciter 150 và chỉ tập trung lắp thêm các phụ tùng "hàng khủng" có giá trị cao. Chủ của chiếc Exciter trong bài viết này đã chọn cách chơi xe thứ hai, khi giữ lại toàn bộ "dàn chân" lẫn thân vỏ nguyên bản của chiếc xe. Tuy nhiên bản độ này vẫn được người chơi xe đánh giá là "chất" do sở hữu một loạt các món phụ tùng cao cấp, có giá trị cao. Bắt đầu từ phía trước, phần đầu nguyên bản của chiếc xe được giữ nguyên, chỉ có đèn demi và đèn xi-nhan dán lại chóa màu đen "ngầu" hơn. Nằm ở phía trên tay lái là một loạt các món "đồ chơi" hàng hiệu như cùm phanh Brembo Rossi, cặp tay côn/phanh CRG, gương hậu gắn gù CRG, bao tay Domino và cặp gù carbon nằm ở cả hai bên tay lái. Bộ mâm với thiết kế 5 cánh kép nguyên bản của Exciter 150 cũng hoàn toàn không có sự thay đổi. Tuy nhiên cả lốp trước và sau của xe đã được thay bằng loại Michelin Pilot Street cho độ bám đường cao. Hệ thống phanh trước của xe được nâng cấp với heo Brembo logo lớn lấy từ phanh sau BMW S1000RR và đĩa Galfer. Cũng nhằm khiến cho chiếc xe Exciter độ độc này có khả năng vận hành ổn định hơn, một cây trợ lực Bitubo đã được lắp ở bên lườn xe. Bộ vỏ nguyên bản của Exciter nay đã có màu đen nhám, sơn lại theo phong cách phiên bản Matte Black đặc biệt từ chính Yamaha Việt Nam. Khối động cơ nguyên bản của Exciter 150 cũng không có sự thay đổi trong kết cấu, với dung tích thực 149 cc, xi-lanh đơn, xú páp đơn và 4 van. Tuy nhiên hệ thống xả của xe đã được nâng cấp "full system" nhờ cổ pô titan và lon pô Akrapovic. Sức mạnh của động cơ được truyền tới bánh sau thông qua đĩa tải CNC và xích DID. Ở khu vực bánh sau, chắn xích bằng sợi carbon khiến cho vẻ ngoài của chiếc Exciter càng trở nên thể thao hơn. Mang cá chắn nhông của xe đã được thay bằng loại nhôm CNC của Shark Power, tạo thêm điểm nhấn cho bản độ. Trong khi đó, chủ xe đã thay cho Exciter dàn để chân Lightech R vốn dành cho các siêu môtô phân khối lớn, khiến cho tư thế ngồi của chiếc xe có thể được thay đổi dễ dàng hơn và giảm trọng lượng. Vẫn sử dụng mâm zin, tuy nhiên "Dàn chân" phía sau của chiếc xe đã có sự nâng cấp lớn với cây phuộc Ohlins monoshock. Cũng giống như phanh trước, hệ thống phanh sau của xe đã được độ lại với đĩa Galfer và heo Brembo logo lớn. Để tạo dáng thể thao cho chiếc xe, toàn bộ xi-nhan cùng chắn bùn nguyên bản đã được thay bằng pad rút gọn, trong khi tay xách nguyên bản nhường chỗ cho cặp tay nhôm CNC sắc sảo hơn. Biển số đẹp "tứ quý" 22229 càng khẳng định "chất chơi" của chiếc Exciter này. Dù có vẻ ngoài tương tự những chiếc Exciter phiên bản đen nhám đặc biệt nguyên bản, tuy nhiên bản độ Yamaha Exciter 150 của một biker Sài Gòn lại có chi phí "khủng" do lắp nhiều đồ chơi "hàng hiệu" và kèm theo biển số khá đẹp. Ước tính tổng giá trị các phụ tùng độ trên xe đắt ngang với một chiếc Exciter "đập thùng".

