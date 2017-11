Vợ chồng hoàng tử William cầm lái xe sang Jaguar Land Rover

Hãng xe Jaguar Land Rover vừa hân hạnh được đón tiếp vợ chồng hoàng tử William và công nương Kate Middleton đến thăm nhà máy sản xuất tại Solihull. Tại đây, vợ chồng của hoàng gia Anh đã chứng kiến việc trao khoản đầu tư trị giá 2,5 tỉ bảng Anh cho nhà máy, vốn được đánh giá là hiệu quả với việc tăng gấp đôi công suất hoạt động và số lượng nhân công từ năm 2008 đến nay. Tiến sỹ Ralf Speth, Giám đốc điều hành của Jaguar Land Rover cho biết: “Được giới thiệu nhà máy sản xuất Solihull cho vợ chồng công tước Cambridge là một vinh dự lớn của chúng tôi. Chúng tôi tự hào là một nhà máy Anh Quốc với những nhân viên đầy say mê nhiệt huyết, bởi vậy đây thực sự là một đặc ân cho những ai tham gia buổi đón tiếp này”. Trong suốt thời gian thăm quan công đoạn cuối của dây chuyền lắp ráp ôtô của Jaguar Land Rover, vợ chồng công tước xứ Cambridge quan sát các nhân viên sản xuất hoàn thiện những quy trình kiểm tra cuối cùng của hai mẫu xe mới nhất sắp ra mắt là Jaguar F-PACE và Range Rover Velar. Các thành viên hoàng gia cũng tìm hiểu công nghệ tương lai của Jaguar Land Rover là động cơ điện trên các dòng xe Jaguar I-PACE và Range Rover P400e (phiên bản plug-in Hybrid). Cả hai mẫu này đều nằm trong lộ trình điện hóa hoàn toàn từ năm 2020 theo cam kết của nhà máy. Nhân dịp này nhà máy cũng xác lập kỷ lục 120,000 giờ tình nguyện của hơn 10,000 nhân viên nhằm cống hiến cho các hoạt động cộng đồng. Hai mươi tình nguyện viên của Jaguar Land Rover đã giải thích cặn kẽ cho vợ chồng hoàng tử cách họ sử dụng kỹ năng của mình hỗ trợ cho các vấn đề xã hội, môi trường hay giáo dục. Công nương Kate cũng gặp gỡ 5 bạn nhỏ đến từ trường tiểu học Topcliffe (Birmingham), là những nhà vô địch của cuộc thi Thách thức Jaguar khối tiểu học (Jaguar Primary Schools Challenge), một hoạt động giáo dục khuyến khích trẻ em nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, phát triển và đua xe vận hành bằng khí nén. Chuyến thăm quan của cặp đôi hoàng gia cũng thêm một lần nữa đánh dấu sự cam kết của thương hiệu Jaguar Land Rover đối với các hoạt động cứu trợ thông qua việc hợp tác với tổ chức Cứu trợ Vùng núi nước Anh và xứ Wales (Mountain Rescue England and Wales). Được biết, Hoàng tử William hiện cũng đang là người bảo trợ của tổ chức này. Một đội tình nguyện viên của tổ chức này đã có mặt tại nhà máy để làm quen với chiếc xe Discovery mới, mẫu xe mới nhất được Jaguar Land Rover tặng cho MREW (Land Rover Experience Adventure Zone) sẽ gia nhập đội xe cứu hộ của tổ chức trong thời gian tới nhằm tăng cường hoạt động cứu hộ và hỗ trợ các cộng đồng trên toàn thế giới. Vợ chồng hoàng tử William chứng kiến lễ chuyển giao chiếc xe và cùng hơn mười tình nguyện viên của tổ chức Mountain Rescue đã trực tiếp đến nhà máy sản xuất hàng đầu của Jaguar Land Rover để làm quen và học kỹ thuật điều khiển chiếc xe Discovery tích hợp công nghệ phản ứng địa hình, đồng thời luyện tập kỹ năng lái xe off-road điêu luyện trên cung đường off-road giả lập thuộc khu vực Trải nghiệm Land Rover. Simon Thresher, thành viên của Mountain Rescue chia sẻ: “Các thành viên của Mountain Rescue luôn hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày một năm hỗ trợ những nhà leo núi trên các vách núi dựng đứng, giúp những người lạc đường tìm lại bạn đồng hành, đảm bảo những ca bệnh, người bị thương được đưa tới trung tâm chăm sóc y tế an toàn". Đựơc biết, Land Rover hiện đang là một người bạn đồng hành lý tưởng của tổ chức này và đặc biết hơn nữa là sắp tới sẽ có thêm một chiếc xe địa hình Range Rover Discovery về đội Mountain Rescue tham gia cứu trợ. Giám đốc Tiếp thị trải nghiệm Land Rover, ông Mark Cameron cho biết: “Land Rover có lịch sử gắn bó với các dự án cứu trợ thách thức nhất hay tại những vùng xa xôi trên khắp thế giới. Chúng tôi rất vui mừng khi Land Rover tham gia hỗ trợ nhóm các tình nguyện viên này tiếp tục hoàn thành công việc đáng ngưỡng mộ của họ”. Jaguar Land Rover là hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Anh quốc, bao gồm hai thương hiệu xe hơi nổi tiếng là Land Rover – thương hiệu xe địa hình hàng đầu thế giới với hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh và Jaguar – một trong những thương hiệu xe sedan thể thao và xe thể thao sang trọng nhất thế giới.

