Triển lãm “xế độp” 2017 sắp trở lại Hà Nội

Tiếp nối thành công của Triển lãm xe đạp Vietnam Cycle 2016, triển lãm Quốc tế chuyên ngành Xe đạp, Xe đạp điện và linh phụ kiện (Vietnam Cycle 2017) lần thứ 6 sẽ trở lại Hà Nội vào tháng 11. Vietnam Cycle là triển lãm chuyên ngành xe đạp, xe đạp điện và linh phụ kiện duy nhất được tổ chức tại Việt Nam. Bước sang năm thứ 6, triển lãm tiếp tục có sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước cùng danh mục sản phẩm đa dạng. Nếu ví Triển lãm xe đạp năm nay như một "bữa tiệc", thì "thực đơn" chính được góp mặt bởi các thương hiệu xe đạp lâu đời và nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài. Với sản phẩm trong nước, xe đạp Thống Nhất - Nhà tài trợ chính thức của Triên lãm năm nay là cái tên quen thuộc gắn với ký ức và sự bền bỉ. Thương hiệu Viet Bamboo bike, Việt Long, Vixeha, Cơ khí 17 là những cái tên với sản phẩm mang hơi hướng hiện đại, trẻ trung và sáng tạo. Song song với đó là những thương hiệu xe nổi tiếng trên thế giới được trưng bày như Gitane, Dahon, Bianchi, Basso, Peugeot, Definitive, Cannondale, Giant, Merida, LauX, Galaxy, Phoenix… Bên cạnh đó, hãng xe Takuda cũng là Nhà tài trợ chính thức cho Vietnam Cycle 2017. Trong khuôn khổ triển lãm, Takuda sẽ tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới hoành tráng với sự có mặt của những diễn viên nổi tiếng là gương mặt đại diện cho hãng. Ngoài ra, dòng xe đạp điện, xe máy điện, Xe cân bằng cũng trình làng những mẫu mã với kiểu dáng "chất chơi" và bắt mắt như Vina, Lyvina, Keton, Nimbus bike cũng giúp cho triển lãm Vietnam Cycle 2016 trở nên đa dạng và phong phú hơn. Giống như nhiều triển lãm chuyên ngành khác, Vietnam Cycle 2017 cũng không thiếu vắng các hãng phụ tùng, phụ kiện và linh kiện trong ngành công nghiệp xe đạp như Sidebike, Pro-X hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc cho triển lãm. Triển lãm cũng mở ra cơ hội tuyệt vời cho những liên kết giao thương, những hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, tìm kiếm đại lý, phân phối tại thị trường miền Bắc nói chung, và toàn quốc nói riêng. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ triển lãm năm nay sẽ có các hoạt động ý nghĩa như: Tọa đàm “Vai Trò Xe đạp trong giao thông đô thị - Kinh nghiệm Quốc tế và khả năng áp dụng tại Việt Nam” dưới sự phối hợp tổ chức của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc Gia; Trình diễn BMX; Thời trang xe đạp; Góc chụp hình với xe đầy sáng tạo; Sân chơi trải nghiệm các dòng xe đạp mới. Sự kiện Vietnam Cycle 2017 với thông điệp “Sứ mệnh môi trường – nâng cao an toàn giao thông” nhằm quảng bá những lợi ích của việc sử dụng xe đạp với môi trường, sức khỏe và an toàn giao thông dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của 50 hãng xe lớn, với quy mô 150 gian hàng đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cùng khoảng 15.000 lượt khách thăm quan.

Tiếp nối thành công của Triển lãm xe đạp Vietnam Cycle 2016, triển lãm Quốc tế chuyên ngành Xe đạp, Xe đạp điện và linh phụ kiện (Vietnam Cycle 2017) lần thứ 6 sẽ trở lại Hà Nội vào tháng 11. Vietnam Cycle là triển lãm chuyên ngành xe đạp, xe đạp điện và linh phụ kiện duy nhất được tổ chức tại Việt Nam. Bước sang năm thứ 6, triển lãm tiếp tục có sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước cùng danh mục sản phẩm đa dạng. Nếu ví Triển lãm xe đạp năm nay như một "bữa tiệc", thì "thực đơn" chính được góp mặt bởi các thương hiệu xe đạp lâu đời và nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài. Với sản phẩm trong nước, xe đạp Thống Nhất - Nhà tài trợ chính thức của Triên lãm năm nay là cái tên quen thuộc gắn với ký ức và sự bền bỉ. Thương hiệu Viet Bamboo bike , Việt Long, Vixeha, Cơ khí 17 là những cái tên với sản phẩm mang hơi hướng hiện đại, trẻ trung và sáng tạo. Song song với đó là những thương hiệu xe nổi tiếng trên thế giới được trưng bày như Gitane, Dahon, Bianchi, Basso, Peugeot, Definitive, Cannondale, Giant, Merida, LauX, Galaxy, Phoenix… Bên cạnh đó, hãng xe Takuda cũng là Nhà tài trợ chính thức cho Vietnam Cycle 2017. Trong khuôn khổ triển lãm, Takuda sẽ tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới hoành tráng với sự có mặt của những diễn viên nổi tiếng là gương mặt đại diện cho hãng. Ngoài ra, dòng xe đạp điện, xe máy điện, Xe cân bằng cũng trình làng những mẫu mã với kiểu dáng "chất chơi" và bắt mắt như Vina, Lyvina, Keton, Nimbus bike cũng giúp cho triển lãm Vietnam Cycle 2016 trở nên đa dạng và phong phú hơn. Giống như nhiều triển lãm chuyên ngành khác, Vietnam Cycle 2017 cũng không thiếu vắng các hãng phụ tùng, phụ kiện và linh kiện trong ngành công nghiệp xe đạp như Sidebike, Pro-X hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc cho triển lãm. Triển lãm cũng mở ra cơ hội tuyệt vời cho những liên kết giao thương, những hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, tìm kiếm đại lý, phân phối tại thị trường miền Bắc nói chung, và toàn quốc nói riêng. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ triển lãm năm nay sẽ có các hoạt động ý nghĩa như: Tọa đàm “Vai Trò Xe đạp trong giao thông đô thị - Kinh nghiệm Quốc tế và khả năng áp dụng tại Việt Nam” dưới sự phối hợp tổ chức của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc Gia; Trình diễn BMX; Thời trang xe đạp; Góc chụp hình với xe đầy sáng tạo; Sân chơi trải nghiệm các dòng xe đạp mới. Sự kiện Vietnam Cycle 2017 với thông điệp “Sứ mệnh môi trường – nâng cao an toàn giao thông” nhằm quảng bá những lợi ích của việc sử dụng xe đạp với môi trường, sức khỏe và an toàn giao thông dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của 50 hãng xe lớn, với quy mô 150 gian hàng đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cùng khoảng 15.000 lượt khách thăm quan.