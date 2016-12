Toyota Fortuner mới sẽ "chốt giá" tại Việt Nam vào 1/2017

Xuất hiện tại Thái Lan vào năm 2015 và đã từng được trưng bày tại triển lãm ôtô Việt Nam (VMS) 2016 tại Hà Nội tháng 10/2016, tới tận bây giờ Toyota Fortuner 2017 thế hệ mới vẫn chưa được ra mắt. Tuy nhiên những khách hàng đang mong đợi dòng xe này sẽ không còn phải đợi lâu nữa khi chiếc xe sắp chính thức "trình làng" thị trường Việt. Như vậy sau Hilux và Innova, Fortuner sẽ là mẫu xe cuối cùng trong loạt xe sử dụng nền tảng IMV thế hệ mới của Toyota. Giống như thế hệ trước, Fortuner phiên bản mới sẽ chia sẻ nhiều chi tiết với Hilux nhưng theo ông Hiroki Nakajima - kỹ sư trưởng của dự án Fortuner thế hệ mới, chiếc xe đã được nâng cấp toàn diện để trở nên cao cấp hơn. Điều này được thể hiện rất rõ từ ngoại thất của Fortuner thế hệ mới với lưới tản nhiệt to bản mạ chrome cùng các đèn pha, đèn hậu sắc sảo. Ngôn ngữ thiết kế mới được Toyota áp dụng cho Fortuner có tên gọi "Keen Look", đem tới vẻ đẹp vừa "lạnh lùng", vừa khỏe khoắn và cao cấp cho chiếc xe. Dù có cách bố trí các chi tiết y hệt như Hilux, nhưng bảng táp-lô của Fortuner thế hệ mới lại được thiết kế hoàn toàn khác biệt, khiến chiếc xe trông cao cấp hơn hẳn. Đồng thời các chất liệu được sử dụng trên chiếc xe cũng tạo cảm giác sang trọng hơn so với Hilux. Trước đây, phiên bản Fortuner được trưng bày tại triển lãm VMS 2016 được trang bị khá nhiều tiện nghi cao cấp như ghế lái chỉnh điện, thảm lót sàn với logo Fortuner, cửa kính trung tâm, bậc lên xuống ốp thép với logo Fortuner... Nhiều khả năng chiếc Fortuner bản cao cấp nhất ở Việt Nam sẽ có đầy đủ những trang bị này. Có đẳng cấp hơn hẳn so với Hilux, phiên bản cao cấp của Fortuner cũng sở hữu nội thất bọc da xịn ở tất cả các ghế ngồi cùng một số chi tiết trong nội thất. Hàng ghế sau của xe có cửa gió điều hòa độc lập, có thể gập lưng 60/40 và chỉnh tay. Xe có 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế sau có thể gập gọn 50/50. Nằm bên dưới nắp ca-pô của chiếc Fortuner trưng bày tại triển lãm VMS 2016 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh 2.7l đời cũ, với công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Tùy từng thị trường, Fortuner thế hệ mới có thể được trang bị tới 5 loại động cơ khác nhau. Hiện chưa rõ Fortuner bán chính thức tại Việt Nam sẽ có thêm phiên bản động cơ nào nữa hay không. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh. Thay vì hệ thống treo dạng lá nhíp như Hilux, Fortuner sẽ sử dụng hệ thống treo cầu sau đa điểm độc lập với đường kính giảm xóc lớn để giảm độ ồn và xóc trong cabin của xe. Thời điểm ra mắt Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ rơi vào những ngày đầu tháng 1/2017 tới. Như vậy, khách hàng sẽ có khả năng mua được chiếc xe để kịp đưa gia đình đi du xuân trước dịp Tết Âm Lịch này.







