Toyota Camry 2017 nâng cấp tại Thái Lan giá 956 triệu

Dường như hãng xe ôtô Nhật Bản, Toyota chưa sẳn sàng để tung ra phiên bản Camry 2018 thế hệ mới tới thị trường Đông Nam Á khi mới chỉ giới thiệu phiên bản nâng cấp của chiếc Camry (đây thực chất chỉ là phiên bản nâng cấp của mẫu xe Toyota Camry 2017 thế hệ cũ). Tại triển lãm Big Motor Sale 2017 diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, phiên bản Toyota Camry 2017 tại thị trường này không có nhiều sự thay đổi lớn về mặt thiết kế lẫn các trang bị trên xe. Cụ thể phía trước là bộ lưới tản nhiệt lớn, nổi bật với các thanh ngang mạ crôm sáng. Đáng chú ý là chiếc Camry 2017 trong bài là loại hybrid, do đó bộ lưới tản nhiệt dạng mắt lưới khác biệt so với phiên bản thường. Cụm đèn pha LED lớn tích hợp dải đường viền led chiếu sáng ban ngày, cụm đèn sương mù dạng gương cầu nằm ngay trên cản trước được nối liền bởi một đường thanh ngang kim loại sáng chạy ngang. Ở phía sau là cụm đèn hậu sử dụng bóng đèn LED, nắp ca-pô dang bo tròn mang tính trẻ trung và trang nhã. Bộ mâm sử dụng trên Camry 2017 là loại làm bằng hợp kim sáng kích thước 17 inch, đi cùng lốp có kích thước 215/55-R17. Kích thước của Toyota Camry 2017 không thay đổi so với trước, cụ thể chiều dài tổng thể 4.850 mm, rộng 1.825 mm, cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.775 mm. Khoảng sáng gầm 150 mm, dung tích bình xăng 65 lít và bán kính quay 5,5 m. Nội thất bên trong Camry 2017 ghi điểm với người tiêu dùng khi được hãng xe ôtô Toyota bổ sung thêm “gam”màu mới, trong khi các chi tiết và công nghệ không thay đổi nhiều so với người tiền nhiệm. Vô- lăng thể thao 3 chấu và bọc da, màn hình 4,2 inch trong cụm đồng hồ, cụm điều khiển trung tâm tái thiết kế, đầu đĩa DVD, hệ thống định vị, cổng USB và dàn âm thanh JBL 12 loa, sặc không dây, cần gạt nước tự động cùng các chi tiết ốp gỗ hoặc sợi carbon. Trang bị công nghệ gồm mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy bằng nút bấm, ghế lái và gương ngoại thất chỉnh điện. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Camry 2017 tiếp tục có 3 tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 167 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 199 Nm tại vòng tua máy 4.600 vòng/phút. Thứ hai là động cơ xăng 4 xy-lanh, Dual VVT-i, dung tích 2,5 lít, tạo ra công suất tối đa 181 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 231 Nm tại vòng tua máy 4.100 vòng/phút. Hai động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Camry 2017 được chia thành 6 bản trang bị khác nhau với giá dao động từ 1,399 - 1,849 triệu Baht, tương đương 956 triệu đến 1,26 tỷ đồng.

