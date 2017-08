Top xe máy điện dưới 18 triệu cho học sinh năm 2017

Theo thống kê mới đây nhất, xe máy chạy điện hiện được học sinh cấp 2, cấp 3 sử dụng nhiều nhất. Khi việc đưa đón các em đi học không dễ thực hiện với các bậc phụ huynh và quãng đường đến trường của các em khá xa thì di chuyển bằng xe đạp thông thường mất nhiều sức, không bảo bảo chất lượng học tập của các em. Chính vì vậy, quyết định chọn phương tiện đi lại phù hợp như một chiếc xe đạp hay xe máy điện nhẹ nhàng, tiện lợi là giải pháp khá hữu ích cho các bậc phụ huynh và học sinh mỗi khi bước vào năm học mới. Hiện trên thị trường, xe điện có rất nhiều thương hiệu, kiểu dáng, tính năng sử dụng... Để chọn được một chiếc xe chất lượng tốt, giá cả phải chăng, phù hợp với từng lứa tuổi là điều khiến nhiều phụ huynh phải đắn đo, suy nghĩ nhiều nhất. Trong bài viết này, Kiến Thức sẽ điểm mặt 5 mẫu xe máy điện mới nhất hiện nay được đánh phù hợp với các bạn học sinh cho năm học mới.



1. Là dòng xe lý tưởng để di chuyển trong thành phố, mẫu xe máy điện xe Giant M133S được thiết kế như một chiếc scooter với trọng tâm xe thấp, phù hợp với những người có vóc dáng khiêm tốn. Ưu điểm của mẫu xe này được đánh giá bền bỉ, quãng đường đi được xa (khoảng 70km/lần sạc điện). Tuy nhiên, kiểu dáng thiết kế khá thô, không được trau chuốt và bắt mắt so với nhiều mẫu xe máy điện khác chính là yếu điểm của xe này. Bên cạnh đó, yên xe khá bé chỉ đủ dùng cho 1 người lớn. Bù lại, nhiều ý kiến của khách hàng từng đi xe Giant M133S cho hay, trong quá trình sử dụng, xe rất ít bị trục trặc như hỏng vặt... xạc 1 lần có thể sử dụng đủ cho 2 - 3 ngày đến trường. Xe máy điện Giant M133S có mức giá trung bình khoảng 13 - 15 triệu đồng. Tốc độ tối đa của xe khoảng 30-35km/h, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho các em học sinh cấp 2, 3. 2. X-Men Yadea là mẫu xe máy điện được giới thiệu có độ bền cao. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này có thể hoàn thành quãng đường từ 80 - 100km. động cơ khỏe, kiểu dáng thời trang, phù hợp cho các bạn trẻ có cá tính mạnh mẽ, khỏe khoắn, tốc độ tối đa từ 30 - 50km/h. Người dùng phản hồi, khi đi với tốc độ 50 - 60 km, xe lướt rất êm và thoải mái, nhẹ, không có dấu hiệu xóc, bị lảng xe vì xe có độ ân bằng khá tốt. Đặc biệt an toàn trong trời tối với hệ thống đèn pha Halogen siêu sáng. Trong khi đó, hệ thống phanh đĩa cũng hỗ trợ tích cực cho việc vận hành của xe. Ngoài ra, mẫu xe này còn sở hữu hệ thống điều chỉnh tốc độ nhanh chậm, đảm bảo an toàn khi sử dụng. X-Men Yadea phù hợp hơn đối với các em học sinh cấp 3. Nhược điểm duy nhất của dòng xe này là giá thành khá cao - khoảng từ 15 triệu đồng/xe. 3. Nếu bạn cần một chiếc xe máy điện tương tự xe máy tay ga thì dòng xe Honda Prinzt là sự lựa chọn ổn nhất. Không những thiết kế đẹp, Honda Prinzt còn sự tiện dụng với cốp dưới yên rộng rãi, và trang bị các tính năng hiện đại nhất có trên một chiếc xe máy điện với hệ thống đèn pha, giảm xóc, mặt đồng hồ... Hãng xe Nhật Bản đã trang bị cho xe máy điện Honda Prinzt động cơ 1200W, được cấp nguồn cới 5 ắc quy 20h, mạnh mẽ, giúp xe có được tốc độ tối đa 50 km/h, quãng đường đi được 80km khi sạc đầy và tải trọng đến 180kg. Đặc biệt xe sử dụng yên lớn, cốp rộng khá tiện lợi... Xe cũng được trang bị hệ thống lốp không săm, phanh đĩa hiệu quả, an toàn... Theo đánh giá, Honda Prinzt là một trong những xe máy điện tốt nhất đáng mua cho con em mình trong năm học 2017 này. Tuy nhiên xe có mức giá cao lên tới 18 triệu đồng. 4. Xe máy điện Anbico Diamond (hay còn gọi tên mã Anbico Diamond AP1608) sở hữu kiểu dáng giống như những mẫu xe tay ga chạy xăng truyền thống, cùng với chất lượng hoàn thiện cao hơn. Về tổng thể, xe có thiết kế khá bầu bĩnh, tinh tế và đặc biệt dành cho đa dạng người dùng ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến sinh viên đại học. Thiết kế của Diamond AP1608 bắt mắt, quyến rũ với hơi hướng như một chiếc xe máy tay ga. Anbico rất biết nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng khi tung tới 5 lựa chọn về sự phối màu cho chiếc xe này. Điểm nổi bật đầu tiên của xe là đèn pha lớn, tay lái cao, yên lớn, cốp rộng... Đặc biệt, xe còn được trang bị cổng sạc USB để sạc các thiết bị di động. Diamond AP1608 sử dụng bộ vành 5 chấu đường kính 10 inch. Cả bánh trước, sau đều dùng lốp không săm, phanh đĩa an toàn phía trước, tang trống phía sau, giảm sóc dạng lò so trụ an toàn... Đặc biệt khối động cơ chính hãng Ananda với công suất tới 800W khiến nó sở hữu sức mạnh hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc. Ngoài các tính năng ưu việt, mẫu xe này sở hữu mức giá "khá hời" chỉ 13,8 triệu đồng.

