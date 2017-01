Tay đua môtô Valentino Rossi gặp nạn cùng "xế hộp" Audi RS6

Mới đây, trong chuyến nghỉ dưỡng tại khu vực Madonna di Campiglio, Ý, trước khi chuẩn bị thi đấu cho buổi khai mạc giải MotoGP 2017 vào tháng 3 tới ở Qatar, tay đua huyền thoại Valentino Rossi đã gặp sự cố khi lái chiếc xế hộp Audi RS6. Audi RS6 là phiên bản hiệu năng cao của dòng sedan hạng sang cỡ trung Audi A6 nhằm đối đầu với BMW M5 hay Mercedes E63 AMG. Ở 2 thế hệ trước, RS6 đều được bán với 2 phiên bản là sedan 4 cửa và wagon (Avant) 5 cửa. Tuy nhiên trên thế hệ mới nhất với tên mã C7, Audi RS6 Sedan đã bị "khai tử", và chiếc xe chỉ có bản Avant. So với các phiên bản thường, RS6 vẫn sở hữu khối động cơ V8 4.0l tăng áp kép nhưng có công suất mạnh hơn 45 mã lực, đạt 605 mã lực. Mô-men xoắn của xe cũng có thể đạt tối đa 750 Nm khi vận hành hết công suất, và 700 Nm khi sử dụng bình thường. Sức mạnh nâng cao có được là nhờ vào ECU quản lý động cơ đặc biệt như trên chiếc S8 Plus. Được biết, hiện tay đua Valentino Rossi đang trong chuyến nghỉ dưỡng tại khu vực Madonna di Campiglio, Ý, trước khi chuẩn bị thi đấu cho buổi khai mạc giải MotoGP 2017 vào tháng 3/2017 tới đây ở Qatar. Tại đây anh đã cầm lái chiếc xe này để du ngoạn một số nơi. Tuy nhiên, do gặp phải một sự cố, chiếc Audi RS6 của Rossi đã bị bắt gặp trong tình trạng hư hỏng nặng. Những hình ảnh về chiếc Audi RS6 của Rossi đã nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ tay đua này. Hiện chưa rõ vì sao chiếc Audi RS6 của Rossi lại bị hư hỏng nặng như thế. Theo nhiều nguồn tin, có thể tay đua 46 gặp một tai nạn nào đó nên chiếc xe sedan hiệu suất cao mới bị biến dạng như vậy. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần đuôi xe của chiếc Audi RS6 bị hỏng nặng với cản va sau gần như nát bét. Các ống xả độ Akrapovic của chiếc Audi RS6 cũng bị biến dạng. Một bên la-zăng của chiếc xe đã bị vỡ chấu trong khi cánh lướt gió bên sườn cũng bị ảnh hưởng. Rất may, có vẻ như tay đua Rossi không bị thương trong vụ tai nạn này.

