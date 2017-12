Suzuki GD110 độ cafe racer chỉ 18 triệu tại Sài Gòn

Môtô Suzuki GD110 là xe có giá rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay, với giá bán 28,49 triệu đồng. Chủ sở hữu của chiếc xe này muốn thay đổi diện mạo và quyết định độ lại Suzuki GD110 theo phong cách cafe racer cơ bắp và cá tính hơn. Bản độ được thực hiện bởi garage Tự Thanh Đa. Sau khi qua tay các tay thợ độ tại Garage môtô Tự Thanh Đa, chiếc xe côn tay cỡ nhỏ Suzuki GD110 đã "biến hình" khác hoàn toàn so với nguyên bản. Xe sở hữu diện mạo khỏe khoắn và cá tính hơn rất nhiều. Cụ thể, bộ khung xe được thiết kế lại song song với mặt đất, đây là một nét thiết kế đặc trưng trên các mẫu xe cafe racer. Với gói độ cafe racer, ngoại hình của GD110 đã thay đổi gần như hoàn toàn, chỉ còn giữ lại một số chi tiết nguyên bản quan trọng. Phía trước, đèn pha và xi nhan được thay thế, tăng tính cổ điển cho chiếc xe. Cụm xi nhan được dời xuống dưới đèn pha thay vì song song như nguyên bản. Chạc ba cũng được thay cho tay lái truyền thồng của nhà sản xuất là hãng xe máy Suzuki, đầu xe hạ thấp, cụm đồng hồ nguyên mẫu cũng bị loại bỏ. Thay vào đó bản độ sử dụng một đồng hồ analog cổ điển nhưng vẫn thể hiện được các thông số quan trọng như tốc độ, odo, tín hiệu đèn... Bình xăng classic hình dạng giọt nước được gò thủ công, nhưng cơ bắp và lớn hơn so với bình xăng cũ, nắp bình xăng cũng được độ lại cá tính. Ghi đông clip-on đặc trưng trên dòng cafe racer tạo tư thế lái chồm về trước. Cặp kính chiếu hậu mang thương hiệu Rizoma cũng được tích hợp lên tay lái, tạo cho GD110 độ cafe racer cái nhìn cá tính và cổ điển. Các nút bấm, công tắc của xe không có sự thay đổi so với GD110 "zin". Yên xe màu nâu dạng solo, ở sau có ụ đỡ đậm chất cafe racer nhưng thiết kế chiều cao của yên xe so với trươc cũng không thay đổi quá nhiều. Xe vẫn sử dụng phuộc ống lồng, vành nan 18 inch và phanh đùm phía trước. Tuy nhiên trên bản độ này, nó được trang bị thêm bộ lốp Samurai bản rộng, với kích thước 110/80-17 ở lốp trước và lốp sau là 120/80-17. Phần động cơ của chiếc xe vẫn được giữ nguyên dạng 1 xy lanh, SOHC, dung tích 112,8 cc, làm mát bằng không khí, sử dụng công nghệ chế hòa khí truyền thống cho công suất tối đa 8 mã lực ở vòng tua 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,53 Nm ở vòng tua 5.500 vòng/phút. Hộp số theo xe là loại côn tay 4 cấp. Cần số nguyên mẫu được cắt bỏ bớt một chiều, tương tự như những mẫu tay côn khác trên thị trường. Ngoài ra, ống xả mới "hàng thửa", mang phong cách quả chuỳ được trang bị sẽ âm thanh uy lực và mạnh mẽ hơn nhiều so với ống xả nguyên bản. Những chi tiết như cụm đèn hậu, xi nhan, chắn bùn, baga được thay đổi hoàn toàn, các tấm ốp thân xe cũng được làm thủ công nhằm tăng tính cổ điển và đúng theo ý muốn của chủ sở hữu. Chi phí để hoàn thành bản độ cafe racer chỉ khoảng 18 triệu đồng. Đây là mức giá khá hợp lý cho một bản độ mang đậm chất cafe racer nhưng đa dụng.

