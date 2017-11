SUV hạng sang Land Rover Discovery 2018 trang bị những gì?

Land Rover Discovery 2018 mới được trang bị hệ thống thông tin giải trí hiện đại InControl Touch Pro với màn hình cảm ứng 10 inch, rộng hơn so với thế hệ trước. Xe cũng có khả năng kết nối Wi-Fi 4G với tối đa 8 thiết bị di động. Một bảng điều khiển thiết bị số rộng 12,3 inch là thiết bị tiêu chuẩn mới cho xe, thay vì cụm điều khiển truyền thống như trước đây. Phiên bản HSE và HSE Luxury của mẫu xe địa hình hạng sang Anh quốc, phiên bản mới này còn có tùy chọn màn hình HUD rộng hơn gấp 2 lần so với bản 2017 và đầy đủ màu sắc hơn. Đối với thế hệ 2018, động cơ Td6 diesel có thể trang bị cho tất cả các phiên bản, không chỉ phiên bản HSE và HSE Luxury như thế hệ 2017. Động cơ turbo-diesel V6 3,0 lít kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cho công suất 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 443 lb-ft. Động cơ tăng áp V6 3,0 lít giống với thế hệ trước cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 332 lb-ft. Thực tế là tới 95% đặc điểm kỹ thuật của xe giống với bản 2017, ngoại trừ một số tính năng bổ sung mới. Các nâng cấp mới đều liên quan đến các công nghệ hỗ trợ người lái của Discovery, quan trọng nhất là phanh tự động khẩn cấp tiêu chuẩn có khả năng phát hiện người đi bộ mà trước đây hãng chỉ đưa ra như một tùy chọn cho người mua. Chỉ sử dụng một camera, phanh tự động có khả năng hoạt động với tốc độ xe 5-80 km/h. Land Rover Discovery 2018 sẽ có giá khởi điểm từ 53.085 USD, tăng 2.100 USD so với bản 2017 khi lần đầu tiên ra mắt. Đây là mức giá áp dụng cho mẫu cơ sở SE được trang bị động cơ xăng. Mức giá đối với Phiên bản động cơ diesel tối thiểu từ 55.085 USD. Phiên bản HSE có hệ thống âm thanh Meridian, la-zăng 20 inch lớn hơn so với thế hệ trước với mức giá khởi điểm là 59.485 USD đối với động cơ xăng và 61.485 USD đối với động cơ diesel. Phiên bản HSE Luxury là phiên bản cao cấp nhất, có giá từ 66.485 USD hoặc 68.485 USD tương ứng với động cơ xăng và động cơ diesel. Thương hiệu Land Rover cũng đang nghiên cứu mẫu Discovery Sport cho năm 2018. Chiếc SUV nhỏ gọn này sẽ được trang bị động cơ turbo tăng áp 2,0 lít 4 xylanh mới cho công suất 286 mã lực và mô-men xoắn cực đại 295 lb-ft. (Ảnh: Landrover.com)

