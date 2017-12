SUV Alfa Romeo cỡ lớn lộ diện "đấu" Mercedes GLS

Hãng xe sang Alfa Romeo, Ý mới đây đã hé lộ kế hoạch ra mắt một mẫu SUV hoàn toàn mới có kích thước lớn hơn “người anh em” Stelvio. Thông tin này đã được xác nhận bởi các lãnh đạo của thương hiệu này. Bên cạnh đó, nhà sản xuất này cũng sẽ tung ra thêm hai tân binh khác trong thời gian tới. Đây đều là những chiếc xe đầu tiên của hãng xe ôtô Alfa Romeo sẽ được trang bị động cơ điện hóa trong thời gian sắp tới. Được phát triển trên cùng một nền tảng với Stelvio, chiếc SUV này sẽ trở thành mẫu xe có kích thước lớn nhất mà hãng này từng tạo ra. Nó không chỉ đáp ứng mọi quy định nghiêm ngặt nhất về mức độ phát thải hiện nay mà còn mang đầy đủ những phẩm chất đặc trưng của Alfa Romeo. Theo trang tin AutoExpress của Anh, chiếc SUV này sẽ được trang bị hệ thống động lực mild hybrid với công suất vào khoảng 400 mã lực. Roberto Fedeli – Giám đốc kỹ thuật của thương hiệu này nói: “Stelvio là một minh chứng điển hình với những đặc trưng của Alfa Romeo và chúng tôi tự hỏi rằng tại sao không áp dụng những điều này để tạo ra một chiếc xe lớn hơn một chút.” Ông Roberto Fedeli cũng cho biết thêm rằng với hệ thống tăng áp điện e-turbo 48V, khối động cơ 4 xi- lanh dung tích 2,0 lít có thể sản sinh công suất từ 350 đến 400 sức ngựa. Và hệ thống này sẽ sớm được sử dụng trên các sản phẩm của hãng xe nước Ý. Lý do khiến Alfa Romeo tập trung vào những mẫu SUV chính là vì phân khúc này đang thu hút một lượng lớn khách hàng và mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà sản xuất trên thế giới. phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV mới sẽ nặng hơn 200kg so với Stelvio do sở hữu trục cơ sở dài hơn cùng bộ khung thân lớn hơn. Dự kiến, mẫu SUV mới của Alfa Romeo sẽ được tung ra thị trường sau 2 năm nữa. Với nội thất dành cho 7 người, nó được định vị ở phân khúc bên trên Stelvio. Ngoài ra, nó sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của những tên tuổi như Audi Q7, Porsche Cayenne, BMW X5 hay Volvo XC90. Sau khi ra mắt mẫu SUV cỡ lớn cạnh tranh Mercedes GLS, Alfa Romeo cũng sẽ giới thiệu phiên bản kế nhiệm của chiếc hatchback Giulietta. Được biết, ban lãnh đạo của thương hiệu xe hơi này cũng đang cân nhắc kế hoạch sản xuất mẫu coupe 4C thế hệ kế tiếp. Video: Xem chi tiết SUV Alfa Romeo Stelvio 2017.

