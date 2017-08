Soi siêu xe Pagani Huayra BC “giá khủng” hơn 61 tỷ đồng

Là phiên bản thể thao của chiếc Huayra trước đây, chữ "BC" trong tên gọi của siêu xe Pagani Huayra BC là viết tắt từ tên của Benny Caiola - một người bạn của nhà sáng lập công ty Horacio Pagani và đồng thời là khách hàng đầu tiên của hãng. Dù dựa trên Huayra nhưng thiết kế của Huayra BC cũng có sự thay đổi lớn. Ngoại trừ mui xe, toàn bộ các panel còn lại trên thân đã được thay đổi. Đằng sau những chiếc bánh với mâm 7 cánh kép đặc biệt là hệ thống phanh Brembo mới nhẹ hơn tới 6%. Các khe tản nhiệt cho hệ thống phanh trước nằm trên vè bánh trước và cửa xe. Cản trước của xe có cánh chia gió bằng sợi carbon vươn dài hơn ra phía trước, được tích hợp cả đèn sương mù LED. Trong khi đó, đuôi xe được gắn thêm một cánh đuôi với kích cỡ rất lớn. Trên Huayra BC, Pagani đã tiếp tục giảm trọng lượng của xe xuống chỉ còn 1350 kg - nhẹ hơn tới 132 kg so với Huayra thường. Đây là một thành tích phi thường khi Huayra BC vẫn sử dụng động cơ V12 cực lớn. Để làm được điều này, Pagani đã sử dụng một loại vật liệu nhựa tổng hợp hoàn toàn mới trong quá trình chế tạo chiếc xe với trọng lượng nhẹ hơn tới 50% nhưng khỏe hơn tới 20% so với sợi carbon. Nằm phía sau hành khách, bên trong khoang động cơ của Huayra vẫn là khối động cơ 6.0l V12 tăng áp kép, được lắp ráp thủ công bởi Mercedes-AMG. Để tăng công suất động cơ, Pagani đã tiếp tục cải tiến thêm các chi tiết máy, đồng thời trang bị cho xe hệ thống xả titan mới chỉ nặng đúng 2,9 kg. Xe đạt công suất tối đa 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1100 Nm. Toàn bộ sức mạnh nêu trên được truyền tới cầu sau thông qua hộp số bán tự động 7 cấp hoàn toàn mới có nguồn gốc từ hãng Xtrac. Với cơ cấu gài số điều khiển điện-thủy lực và bộ đồng tốc bằng sợi carbon, thời gian chuyển số đã giảm từ 150 xuống còn 75 mili giây và nhẹ hơn 40% so với các loại hộp số ly hợp kép tương đương khác. Pagani sẽ chỉ sản xuất tổng cộng đúng 20 chiếc Huayra và mặc dù có giá lên tới 2,3 triệu Euro (tương đương 55,8 tỷ đồng) mỗi chiếc nhưng hiện tại, chiếc xe đã "cháy hàng". Tương tự nhiều mẫu siêu xe "khủng" khác, khách hàng có thể đặt Huayra BC hoàn toàn theo ý mình. Mới đây, một đại gia tại Mỹ đã nhận được chiếc Huayra BC "hàng thửa" của mình. So với những chiếc Huayra BC khác, chiếc xe này nổi bật bởi lớp vỏ bằng sợi carbon không sơn phủ màu. Ngoài ra, nó còn có những đường kẻ chỉ màu vàng theo các đường nét thân xe, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của Huayra BC triệu đô này.

