Siêu xe sang Rolls-Royce Ghost độ mâm Vossen tại Sài Gòn

Từng thuộc quyền sở hữu của một doanh nhân sinh sống tại thành phố Đà Lạt, chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Ghost độ mâm Vossen "hàng hiếm" này mới đây đã bất ngờ xuất hiện và lăn bánh trên đường phố Sài Gòn. Tại thị trường Việt Nam, số lượng Rolls-Royce khá đông đảo với gần 150 chiếc xuất hiện. Trong đó, Rolls-Royce Ghost được đánh giá nhỏ gọn, sang trọng và lưu thông trên phố dễ hơn so với Phantom và đặc biệt nó thường được các doanh nhân trẻ tại Việt Nam ưa chuộng. Chiếc Rolls-Royce Ghost trong bài viết này từng được chủ nhân tại Đà Lạt thay đổi màu sơn bằng việc dán đề can trắng. Tuy nhiên, ở lần tái xuất Sài thành này chính là ngoại thất của xe đã được lột bỏ đề-can màu trắng để trở về màu sơn nguyên bản đen bóng nguyên bản trước đây. Chiếc xe siêu sang thương hiệu Anh quốc này thuộc thế hệ đầu tiên, điều đó thể hiện qua đèn pha thiết kế hình chữ nhật của xe siêu sang này. Ở thế hệ thứ 2, siêu xe sang Rolls-Royce Ghost có sự tinh chỉnh lại thiết kế đôi mắt và đi kèm là dải đèn LED. Ngoài ngoại thất đen bóng, chiếc Rolls-Royce Ghost độ mâm Vossen "hàng độc" tại Việt Nam này còn sở hữu các điểm nhấn ngoại thất như; lưới tản nhiệt, logo Spirit of Ecstasy, viền đèn hậu mạ crôm sáng bóng... Bộ mâm đa chấu sơn đen trên chiếc Rolls-Royce Ghost này của hãng Vossen. Trước đó, siêu xe Ferrari 458 Italia, McLaren 650S Spider của Cường Đô la hay Ferrari 488 GTB tại Sài Gòn cũng được chủ nhân lựa chọn hãng mâm Vossen để tạo vẻ cá tính cho "dàn chân" của xe. Rolls-Royce Ghost được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.6 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động ZF 8 cấp, xe mất khoảng 5 giây để tăng tốc 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Theo giới chơi xe, ngoài chiếc Rolls-Royce Ghost này, doanh nhân Đà Lạt còn từng sở hữu cặp đôi siêu xe là Audi R8 V10 Plus màu đỏ cũng được dán lại thành trắng và Ferrari 488 GTB màu đỏ. Hiện chiếc Audi R8 V10 Plus màu đỏ đã được cho thay áo sang màu bạc và nằm trong bộ sưu tập siêu xe của Chủ tịch Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, siêu xe sang Rolls-Royce Ghost thế hệ đầu tiên có mức giá bán đã qua sử dụng dao động từ 8 đến 10 tỷ đồng. Cá biệt, có một chiếc Rolls-Royce Ghost biển "ngũ quý" 1 từng thuộc sở hữu của doanh nhất đất Cảng được rao bán với mức giá 11,5 tỷ Đồng. Video: Xem siêu xe sang Rolls-Royce Ghost độ mâm Vossen.

