Siêu xe Ferrari 458 Italia tiền tỷ độ độc nhất Việt Nam

Chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia vừa được chủ nhân showroom siêu xe và xe sang nhập khẩu đình đám tại Q5, TP HCM trang bị bộ bodykit Misha Designs Limited Edition 458. Đây được xem là "siêu ngựa" 458 Italia độc nhất vô nhị tại Việt Nam khi được trang bị đồ chơi "khủng". Quá trình lắp ráp bộ body kit Misha Designs Limited Edition 458 trên chiếc Ferrari 458 Italia đo những người thợ Sài thành thực hiện và mất hơn 2 ngày để thi công. Trước đó, một số món đồ độ bodykit này cũng được ông chủ công ty nhập khẩu siêu xe quận 5, TP HCM sơn lại màu đỏ. Đây là chiếc Ferrari 458 Italia độ khủng thứ 2 tại thị trường Việt Nam, chiếc đầu tiên mang ngoại thất màu vàng và được chủ nhân cho độ gói bodykit Liberty Walk do đích thân CEO, Wataru Kato cũng như các thợ Nhật bay sang trực tiếp làm việc. Ngoài ra, đây cũng là chiếc Ferrari thứ 2 tại Việt Nam độ body kit Misha Designs. Trên "siêu ngựa" Ý này, bộ body kit thân rộng với thiết kế lại cản va trước cùng đuôi xe dữ dằn hơn so với xe nguyên bản. Được biết, Misha Designs chỉ sản xuất ra 20 bộ body kit Misha Designs Limited Edition 458 cho chiếc Ferrari 458 Italia. Đầu xe nhận được nắp capô mới, cản va trước thiết kế lại với điểm nhấn là cánh lướt gió bằng sợi carbon cỡ lớn. Bên hông của 458 Italia được hãng độ Misha Designs mở rộng thêm các vòm bánh xe và trang bị thêm cánh lướt gió bằng sợi carbon nhằm tăng lực ép xuống mặt đường cho siêu xe này khi chạy ở tốc độ cao. Phần đuôi xe được hãng độ đến từ Mỹ "lột xác" hoàn toàn so với xe nguyên bản. Cản va sau bằng sợi carbon mới, một lưới tản nhiệt hình tổ ong cỡ lớn nhằm giúp "siêu ngựa" có cái nhìn mới mẻ và hiếu chiến hơn. Để cố định tản nhiệt phía sau xe, hãng độ Misha Designs đã lắp thêm một thanh tròn cỡ lớn bằng sợi carbon cũng như 2 thanh dọc chạy dài hết đuôi xe để cố định. 2 thanh dọc này được sơn màu đỏ bắt mắt. Điểm nhấn trên bản độ Ferrari 458 Italia Misha Designs Limited Edition 458 tại Sài thành còn được trang bị thêm cánh lướt gió phía sau, ống xả độ Novitec . Ngoài ra, siêu xe này còn được trang bị bộ mâm của hãng PUR với thiết kế mâm đa chấu và sơn màu đen bóng đối lập với ngoại thất. Gói độ Misha Designs sẽ không đụng chạm đến khối động cơ của Ferrari 458 Italia, xe vẫn sử dụng động cơ V8, dung tích 4.5 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Ferrari 458 Italia mất khoảng 3,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h. Thời điểm mới về thị trường Việt Nam, mẫu siêu xe Ferrari 458 Italia được các showroom nhập khẩu tư nhân báo giá khoảng 15 tỷ đồng. Giá trị xe cũ trên thị trường hiện nay khoảng 8 tỷ đồng. Video: Siêu xe Ferrari 488 GTB giá 15 tỷ đại náo đường phố Sài Gòn.

