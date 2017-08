Siêu xe coupe Audi RS5 2018 “hàng thửa” giá hơn 2 tỷ

Mẫu xe Audi RS5 2018 là phiên bản thể thao RS đầu tiên được tạo ra sau khi bộ phận phát triển xe hiệu năng cao quattro GmBH đổi tên thành Audi Sport. Chiếc xe được phát triển dựa trên cơ sở thế hệ coupe hạng sang phân khúc D Audi A5 mới nhất, ra mắt lần đầu vào tháng 6 năm ngoái. Dù mới chỉ bán ra không lâu, nhưng một dân chơi tại Đức đã nhanh chóng đặt cho mình chiếc RS5 "thửa riêng". Ở bên ngoài, chiếc xe đã được sơn màu xanh lá ánh kim "hàng độc", đi kèm với bộ mâm 20 inch 5 cánh kép với thiết kế độc đáo. Với màu sơn "độc", những đường nét thiết kế đẹp mắt của RS5 đã nổi rõ hơn. So với một phiên bản thể thao thấp hơn là S5, rất dễ dàng để phân biệt coupe thể thao RS5 với các phiên bản A5 thường do chiếc xe được trang bị cản trước "hầm hố" với các khe hút gió cực lớn. Những chi tiết ngoại thất đặc biệt khác chỉ có trên RS5 bao gồm các cánh khí động bên dưới cản trước và sau, hệ thống xả thể thao... Bước vào trong nội thất, chiếc xe sở hữu cặp ghế ngồi thể thao với tùy chọn bọc da Nappa cao cấp chần chỉ vân tổ ong, ốp trang trí sợi carbon, vô-lăng đa chức năng RS với đáy phẳng theo phong cách xe đua, logo RS đặt ở nhiều chi tiết trong cabin và bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit có giao diện chế độ hiển thị đặc biệt. Nằm bên dưới nắp ca-pô, RS5 2018 được trang bị động cơ xăng 2.9l V6 tăng áp kép hoàn toàn mới, được lấy từ chiếc xe sang Porsche Panamera S. Tuy nhiên, Audi đã tiếp tục cải tiến động cơ này để nâng công suất lên tưới 450 PS và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. So với thế hệ trước, chiếc xe đã có mô-men xoắn vượt trội tới 170 Nm. Như thường lệ, động cơ này truyền sức mạnh tới hệ thống dẫn động 4 bánh quattro đặc trưng của Audi, giúp RS5 có thể đạt 0-100 km/h trong 3,9 giây và tốc độ tối đa 280 km/h với gói tùy chọn Dynamic Package. Với mui bằng sợi carbon cùng động cơ nhẹ, RS5 2018 cũng có trọng lượng nhẹ hơn 60 kg, đạt 1655 kg. Do có dung tích nhỏ nên động cơ này chỉ tiêu thụ trung bình 8,7 lít/100 km. Không chỉ mạnh mẽ hơn, hệ thống treo thể thao của RS5 cũng được nâng cấp với hệ thống kiểm soát Dynamic Ride Control, bên cạnh đó là phanh gốm-carbon và hệ thống lái RS. Ngoài ra, hệ thống lái Audi Drive cũng có thêm các chế độ lái thể thao hơn. Tại thị trường châu Âu, Audi RS5 đã bắt đầu được bán chính thức từ tháng 6/2017 với giá khởi điểm từ 80.900 Euro (tương đương 2,05 tỷ đồng). Tuy nhiên do chiếc xe trong bài viết này đã được chủ nhân đặt hàng màu sơn "độc" và trang bị "full option" nên chắc chắn giá của nó sẽ còn cao hơn nữa.

