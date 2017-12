Siêu môtô Kawasaki H2 SX "chốt giá" 850 triệu tại Đông Nam Á

Được trình làng tại triển lãm EICMA ở Milan, Italy, vào cuối tháng 10/2017, siêu môtô Kawasaki H2 SX phiên bản đường trường 2018 sẽ được tung ra Malaysia vào năm 2018. Tuyên bố này mới được Datuk Jeffrey, tổng quản lý của Kawasaki Motors Malaysia cho biết trong khóa đào tạo lái an toàn của Kawasaki tại trường lái Sepang Go-Kart. Về cơ bản, thiết kế của Kawasaki Ninja H2 SX 2018 khá tương đồng với phiên bản Ninja H2 trước đó. Tuy nhiên, với một vài thay đổi tay lái cao hơn, dàn để chân thấp hơn cùng phần đuôi hoàn toàn mới khiến nó trở nên mắt mắt, mạnh mẽ và đặc biệt là phù hợp với dáng xe sport-touring. Kawasaki Ninja H2 SX 2018 mới mang đến tư thế ngồi chồm hơn so với Z1000 SX nhưng vẫn thoải mái hơn cho cả người ngồi trước lẫn người ngồi sau nhờ thiết kế phần đuôi và yên sau khá lớn. Bộ khung xe đã được cải tiến để phù hợp với việc phải tải thêm đồ hoặc hành khách. Kawasaki Ninja H2 SX được bổ sung hàng loạt công nghệ mới như đèn pha LED tự động thay đổi góc chiếu, phần đầu nhìn ngầu hơn. Khung sườn mắt cáo của xe tương tự H2 nhưng trục cơ sở dài hơn đôi chút, tay lái thiết kế cao hơn để phù hợp công năng của một mẫu xe di chuyển đường dài. Màn hình của đồng hồ xe cũng mang thiết kế hiện đại hơn trước. Phiên bản SE của mẫu siêu môtô này đi kèm một màn hình TFT màu, đèn pha LED tự động thay đổi góc chiếu và hệ thống sang số nhanh không cần bóp côn. Với phần đuôi xe mới cùng yên sau lớn hơn, Ninja H2 SX đem tới cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi sau, đồng thời giúp người dùng có thể lắp thêm thùng đồ 2 bên khi cần. Ninja H2 SX cũng có 2 tùy chọn yên là tiêu chuẩn và yên thấp với chiều cao lần lượt là 835 mm và 820 mm. Đây là mẫu xe thứ 3 sử dụng động cơ siêu tăng áp đến từ hãng xe Nhật Bản, sử dụng động cơ siêu nạp tương tự H2 và H2R. Xe có hai phiên bản, H2 SX màu đen và H2 SX SE xanh. Xe có trọng lượng khô ở mức khoảng 256 kg. Dung tích bình nhiên liệu cho xe đạt 19 lít. Với mục đích giảm giá thành, Ninja H2 SX 2018 không được trang bị những phụ tùng cao cấp như "người anh em" Ninja H2 của mình. Cụ thể, hệ thống giảm xóc của Ninja H2 SX là loại thường, không phải phuộc điện tử. Phanh trước của Ninja H2 SX chỉ là phanh 4 piston của Nissin, thay vì phanh Brembo M50 như trên Ninja H2. Kawasaki Ninja H2 SX được trang bị động cơ siêu nạp 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 998 cc. Động cơ này sử dụng piston, nắp xy-lanh, xy-lanh, trục khuỷu, trục cam và bướm ga hoàn toàn mới so với Ninja H2. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 197,3 mã lực tại tua máy 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 137 Nm tại tua máy 9.500 vòng/phút. Nếu có thêm Ram Air (bầu lấy gió), động cơ sẽ tạo ra công suất tối đa hơn 206 mã lực. Do được hãng xe máy Kawasaki hiệu chỉnh lại hoàn toàn nên động cơ của Ninja H2 SX vận hành mượt mà và êm ái hơn. Theo Kawasaki cho hay, động cơ này có mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp. Theo Kawasaki tại Malaysia cho hay, họ đang nỗ lực đang được triển khai để đưa H2 SX ngay trong năm nay. Tuy nhiên, việc đưa ra bán có thể sẽ diễn ra vào nửa sau của năm 2018. Giá bán của 2018 Kawasaki H2 SX chưa được tiết lộ. Tuy nhiên Kawasaki H2 bán lẻ hiện tại ở Malaysia rẻ nhất cũng từ 153.000 RM (khoảng 850 triệu đồng). Video: Cảm nhận sức mạnh Kawasaki SX 2018.

