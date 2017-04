Sedan hạng sang BMW 5 Series 2017 “chân dài” lộ diện

Tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu đối với các phiên bản xe sang hạng trung nhưng có trục cơ sở lớn rất cao do đa số người dùng mua xe có tài xế riêng và thuế đánh vào dung tích động cơ nhỏ thấp hơn. Nắm được yêu cầu này, BMW chuẩn bị tung ra phiên bản 5 Series thế hệ mới "thân dài" với tên gọi BMW 5 Series Li, cạnh tranh với các đối thủ Mercedes E-Class L và Jaguar XF L. Những hình ảnh chính thức về phiên bản 5 Series Li mới vừa lộ diện trước khi chiếc xe được giới thiệu chính thức. Về thiết kế, 5 Series Li hoàn toàn không có gì thay đổi so với những bản 5 Series thường, ngoại trừ cửa sau dài hơn do trục cơ sở được kéo dài 13,3 cm. Nhờ có trục cơ sở dài, sedan 5 Series Li có không gian cho hàng ghế sau rộng tương đương với dòng xe sang cao cấp nhất 7 Series. Hàng ghế sau của xe cũng được nâng cấp với các tiện nghi như bảng điều khiển là một màn hình màu cảm ứng, các màn hình 10,25 inch trên lưng ghế trước... Những phiên bản cao cấp của xe sẽ còn có nội thất bọc da Nappa. Hàng ghế trước của 5 Series Li không có gì thay đổi so với phiên bản thân ngắn. Ở bên trong nội thất, một lần nữa 5 Series 2017 lại gợi lên cảm giác quen thuộc khi có thiết kế bảng táp-lô rất giống với dòng 7 Series hiện tại. Khác biệt lớn nhất của chiếc xe đó là toàn bộ bảng điều khiển trung tâm cùng màn hình 8.8 inch đã được bố trí nghiêng nhẹ về phía người lái. BMW sẽ bán 5 Series Li với tổng cộng 2 loại động cơ, tất cả đều chạy xăng. 2 phiên bản 525 Li và 530 Li sẽ đều được trang bị động cơ 2 lít 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp, nhưng sẽ có mức công suất khác nhau lần lượt là 224 và 252 mã lực. Phiên bản cao cấp nhất của 5 Series "thân dài" là 540 Li, được trang bị máy 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 3.0l với công suất lên tới 340 mã lực. Mọi phiên bản của xe sẽ được trang bị hệ dẫn động cầu sau kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Vào ngày 19/4 tới tại triển lãm ôtô Thượng Hải, BMW sẽ chính thức ra mắt 5 Series Li. Giá bán và thời điểm bán ra của chiếc xe chưa được công bố, và hiện cũng không rõ liệu BMW có định đưa phiên bản này tới các thị trường khác ngoài Trung Quốc hay không.

