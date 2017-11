Ra mắt Kia Morning 2018 giá từ 240 triệu đồng

Hãng xe Hàn Quốc vừa giới thiệu tới người tiêu dùng tại thị trường Trung Đông mẫu xe đô thị cỡ nhỏ giá rẻ Kia Picanto mới hay còn goi với cái tên Kia Morning 2018 tại triển lãm Dubai Motor Show 2017. Đi kèm mức giá khởi điểm từ 38.900 AED (khoảng 240 triệu đồng). Phiên bản xe gia đình cỡ nhỏ, giá rẻ trưng bày tại sự kiện này thuộc biến thể GT-Line – bản mang phong cách đậm chất thể thao mạnh mẽ. So với các biến thể khác, Morning thế hệ mới có thiết kế mang nguồn cảm hứng từ các “đàn anh” trong đại gia đình, ví dụ như chiếc Optima GT hay Sorento. Ở thế hệ mới, phần đầu phía trước của Morning GT-Line 2018 gây ấn tượng mạnh với cụm đèn pha sắc nét, sử dụng bóng đèn LED, lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, hốc hút gió lớn kèm đường viền màu đỏ bắt mắt. Khu vực thân xe gây ấn tượng với bộ ốp thân màu đỏ kéo dài trên hai cánh cửa. Kia Morning 2018 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.595 mm x 1.595 mm x 1.495 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.400 mm và khoảng sáng gầm xe 151 mm. Bộ la-zăng trang bị trên xe là loại hợp kim kích thước 15 inch. Trong khi phần đuôi được tỉnh chỉnh lại, đèn hậu dạng chữ C cụp, cánh gió trên nắp ca-pô tích hợp đèn hậu, phía dưới với phần cản sau xuất hiện một đường kẻ màu đỏ chạy dài. Khoang nội thất của Kia Picanto 2018 mới nhấn nhá các đường chỉ khâu trắng ở vô-lăng, bọc ghế hai tông màu đen/trắng. Ngoài ra không có nhiều sự khác biệt so với thế hệ cũ. Vô-lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, điều hòa vùng chỉnh cơ, cụm đồng hồ dạng anolog sau tay lái, khu vực bảng táp-lô khá rộng và thoáng, các phím nút chức năng bố trí gần khu vực người lái. “Trái tim” cung cấp sức mạnh cho xe đến từ khối động cơ xăng MPI 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Đối thủ chính của Kia Morning 2018 là Hyundai Grand i10 và Ford Figo. Xem chi tiết Video Kia Morning 2018 mới.

