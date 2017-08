Những thói quen xấu, làm hỏng ôtô tài xế Việt nên tránh

Nhiều tài xế ôtô Việt thường bỏ qua, hoặc phớt lờ những biểu tượng cảnh báo trên xe. Những đèn biểu tượng cảnh báo trên bảng táp-lô đã được nhà sản xuất tính toán kỹ, đó là lời cảnh báo để người lái biết tình trạng các hệ thống trên xe. Vì thế, nếu bạn phớt lờ cảnh báo sẽ ảnh hưởng xấu tới xe thậm chí có thể khiến xe dừng đột ngột khi di chuyển. Nếu đang đi mà xe có những rung động là hay có tiếng rít hoặc triệu chứng bất thường thì cần được kiểm tra xe ngay lập tức.

Sử dụng không đúng loại dầu nhớt thích hợp cho xe sẽ gây hỏng nặng cho động cơ. Thông thường ta phải thay nhớt định kỳ phải thay nhớt cho xe, điều này sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của xe. Tuy nhiên, nếu như lựa chọn không đúng chủng loại, không phù hợp với động cơ (chỉ số độ nhớt) thì nhanh chóng sẽ dẫn đến tình trạng nóng máy, hao xăng hay nghiêm trọng hơn hao mòn các chi tiết động cơ, bó kẹt xy lanh. Thiếu nước làm mát hay nước làm mát không đúng tỉ lệ. Theo nguyên lý và hướng dẫn thì để bảo vệ xe ô tô, bạn nên đổ nước theo tỷ lệ 50% nước thường, và 50% dung dịch làm mát vào bộ tản nhiệt. Nhưng, nhiều người vẫn không làm theo điều này mà chỉ dùng nước thường đổ vào bộ tản nhiệt. Chính điều đó khiến cho nước có thể bốc hơi rất nhanh chóng và mùa đông sẽ gây ra tình trạng đóng băng nếu nhiệt độ ngoài trở xuống quá thấp. Việc vận hành sẽ có vấn đề nếu như để tình trạng này kéo dài. Thường xuyên để bình xăng cạn đáy. Ngày nay, những dòng xe ôtô hiện đại được thiết kế kiểu bơm xăng làm mát bởi chính bình xăng trong bình. Liên tục để bình xăng trong tình trạng còn ít xăng có thể dẫn tới nóng bơm xăng và mòn. Giữ bình xăng ít nhất khoảng một phần tư sẽ giữ bơm xăng trong tình trạng tốt. Tì tay trên cần số. Lái xe ôtô số sàn thường đem lại cảm giác khá là thú vị, nhất là khi đi qua những chỗ gập ghềnh, theo bản năng người lái sẽ đặt một tay lên vô lăng và một tay lên cần số. Tuy nhiên, việc đặt tay lên cần số có thể tạo áp lực cho ổ trục và máy đồng bộ của hộp số khiến chúng nhanh bị mòn, vì thế tốt nhất là bạn nên đặt cả hai tay lên vô lăng. Điều này sẽ giúp người lái có thể chuyển số và giữ được kiểm soát khi phải ngoặt tay lái đột ngột. Không sử dụng phanh tay. Trên xe số tự động, nhiều người thường ỉ lại vào số P mà không kéo phanh tay khi đỗ, đặc biệt ở nơi dốc. Cơ cấu số P chỉ đơn giản là một bánh răng cóc chèn không có các trục quay, vì thế nếu bánh răng này phải chịu lực liên tục có thể nhanh mòn thậm chí gãy. Luôn sử dụng phanh tay để hạn chế áp lực cho hộp số. Khởi động xe không đúng cách. Trong thực tế, có nhiều người vì vội vàng hay một lý do nào đó mà đi luôn ngay từ khi mới khởi động xe. Tuy nhiên, điều này lại chính là nguyên nhân khiến động cơ bị hao mòn do phải kéo các bộ phận khác khi vòng tua máy còn thấp. Ngược lại, không ít người lại khởi động máy chỉ để làm nóng xe. Hành động này chẳng những không làm xe ấm lên mà còn có hại cho động cơ nếu để quá lâu. Cách khởi động tốt nhất là lên đường sau khi làm nóng máy trong vòng 30 giây đến 1 phút. Dùng phanh tay để dừng xe trong một thời gian dài. Dùng tay để thắng phanh rất tiện lợi, nhưng kéo dài thời gian phanh sẽ khiến cho tay phanh khó nhả ra, khiến cho việc vận hành của xe gặp sự cố. Cho dù, người lái có thể dùng tốc độ cao để làm cho phanh trở về vị trí ban đầu. Tuy nhiên, thao tác này lại làm giảm tuổi thọ của phanh tay. Đạp lút ga khi động cơ còn lạnh. Trường hợp để xe qua đêm hoặc đỗ lâu, tài xế cần để xe chạy không tải một hoặc hai phút sau khi khởi động lại. Điều này giúp động cơ nóng lên, dầu bôi trơn bơm lên các bộ phận như piston-xylanh, trục khủy, trục cam... Nếu đạp ga mạnh ngay khi vừa khởi động tạo sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây mài mòn nhiều hơn ở các chi tiết. Lạm dụng chân côn. Rất nhiều tài xế có thói quen luôn luôn đạp côn ngay cả khi đang dừng. Thao tác này có thể giúp xe nhích một chút về phía trước khi tắc đường hoặc sẵn sàng di chuyển khi đèn giao thông chuyển màu xanh. Tuy nhiên, thói quen này sẽ khiến chân mau mỏi, theo bản năng chân đạp côn sẽ tự thả lỏng, lúc đó bề mặt của ly hợp và bánh đà sẽ quay trơn, cọ sát gây hao mòn má ly-hợp, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến việc sang số. Thay vì đạp chân côn và để số tiến, hãy nhả chân côn và để số về mo. Khi bắt đầu di chuyển, trước hết hãy đạp nhẹ chân côn rồi mới cho xe chạy. Đánh lái hết mức. Thông thường khi quay đầu xe, người cầm lái sẽ thường quay tay lái hết mức. Tuy nhiên, nếu thường xuyên đánh tay lái hết cỡ, lực cơ được sinh ra bị ảnh hưởng khiến nhanh phải bảo tu đầu lái. Vì thế, người lái nên giảm bớt lực quay đầu khiến làm tổn hại xe. Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D). Khi lùi ra khỏi một bãi đậu xe, nhiều tài xế chạy theo quán tính, gạt nhẹ cần số và bắt đầu tiến về phía trước... Điều này có thể không ảnh hưởng ngay tức thì, nhưng theo thời gian việc đổi hướng đột ngột như vậy có thể làm hỏng hệ thống truyền lực. Thay vào đó, hãy cho xe dừng hằn trước khi chuyển số. Việc này chỉ mất thêm một vài giây và sẽ tránh được những hư hại cho trục, động cơ và hộp số trong tương lai. Lái tự động (thả trôi xe). Không nên để cho xe tự động chạy, bởi vì, khi thực hiện như vậy sẽ làm cho nhớt trong máy của xe lên không đủ, như vậy càng làm tổn hại cho hộp số. Rà phanh khi xuống dốc. Đôi khi người lái rà phanh khi xuống dốc để tránh xe đi quá nhanh. Tuy nhiên, việc này sinh ra nhiệt ở các má phanh và rôto, gây mài mòn và tăng nguy cơ bị quá nóng hay bị méo. Bên cạnh đó hệ thống thủy lực có thể bị vô hiệu hóa do làm việc dưới áp lực cao. Hậu quả cuối cùng là mất phanh. Một giải pháp đó là hãy thử chuyển sang số thấp hơn. Sự giảm sức ép một cách tự nhiên trong hệ thống truyền lực sẽ giúp xe duy trì tốc độ an toàn. Theo cách này, khi cần nhấn phanh sẽ thấy phanh hiệu quả hơn rất nhiều. Rửa động cơ ôtô bằng cách phun nước ở áp suất cao. Giữ xe sạch sẽ là một thói quen tốt nhưng phun nước áp lực mạnh vào động cơ sẽ là một hành động sai lầm. Nước phun mạnh sẽ cuốn bụi bẩn đi nhưng cũng khiến không ít bộ phận quan trọng trong động cơ bị lỏng hoặc bật ra, thậm chí “thấm nước”, đặc biệt là những cảm biến, hộp cầu chì rơ le.v.v. Chính vì vậy, nên vệ sinh một cách cẩn thận nếu không muốn phản tác dụng.

