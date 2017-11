Môtô siêu rẻ Honda CBF125R giá 20 triệu tại Việt Nam

Nhằm thay thế cho mẫu xe máy Honda CBF125R được sản xuất từ năm 2014, phiên bản nâng cấp CBF 125R 2018 ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về một chiếc naked-bike nhỏ gọn, thiết kế đẹp mắt nhưng phải sở hữu động cơ mạnh mẽ nhằm có thể cạnh tranh tốt hơn với những đối thủ ở phân khúc 125cc. Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đơn giản nhưng không kém phần mạnh mẽ và thể thao - Honda CBF 125R mới được xem là một trong những con bài chiến lược của hãng xe máy Honda ở phân khúc xe côn tay giá rẻ dưới 150cc. Mẫu xe môtô cỡ nhỏ này vừa chính thức xuất hiện tại Việt Nam bởi một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh môtô. Phần đầu của xe thiết kế thừa hưởng từ đàn anh CB190R với đèn pha dạng LED với dải LED định vị vắt ngang, xi nhan tách rời. Đèn hậu LED được thiết kế vót nhọn tương tự đàn anh CB1000R. Các chi tiết khác vẫn được giữ nguyên theo phiên bản cũ từng được sản xuất vào năm 2014. Đây là một trong những xe đạt tiêu chuẩn EURO 4 với độ bền cao. Các chi tiết được hoàn thiện rất tốt, giúp các biker có thể dễ dàng sử dụng một cách thuận tiện. Đồng hồ công tơ mét trên xe dạng điện tử toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật, dung tích nhiên liệu, đèn báo... Honda CBF 125R phiên bản 2018 sở hữu một số sự thay đổi nhỏ so với phiên bản cũ như trang bị thêm 2 cánh yếm 2 bên bình xăng để giảm tối đa lực cản không khí lên phần hông xe và phần chân của người lái, giúp xe có thể chạy ổn định hơn ở tốc độ cao. Xe được trang bị an toàn với phuộc ống lồng trước và giảm xóc đôi thông thường phía sau, vành bánh xe hợp kim kích thước 17 inch đa chấu chữ Y đi cùng trang bị phanh đĩa đơn trước và phanh đùm phía sau. Ống xả được thiết kế mới với kích thước lớn đi cùng ốp chống nóng mạ crôm. Honda CBF 125R phiên bản nâng cấp sở hữu kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 2059 mm, rộng 760 mm và cao 1070 mm. Với trọng lượng khô của xe đạt 130kg thì CBF 125R 2017 khá to và nặng hơn với các đối thủ khác cùng phân khúc. Thân xe thiết kế với ống xả mạ crom và màu sắc đỏ xuất hiện trên phuộc sau, logo... Động cơ của CBF 125R 2018 vẫn là loại 4 thì xi-lanh đơn dung tích 124,7 phân khối, 2 van, làm mát bằng không khí dáp ứng tiêu chuẩn Euro4, kết hợp với hộp số 5 cấp côn tay, dẫn động xích tải. Phiên bản CBF 125R mới còn được áp dụng công nghệ phun xăng điện tử FI giúp lượng tiêu thụ nhiên liệu giảm xuống còn khoảng 1,2lít/50km. Honda CBF125R phiên bản mới hiện đang được phân phối không chính hãng tại một số đại lý chuyên bán xe môtô nhập khẩu tại Việt Nam với hai lựa chọn về màu sắc là đen và vàng đi cùng mức giá bán ra tại thị trường Việt Nam chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng, đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha YBR 125.

