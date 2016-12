Mẫu Tây "chuẩn men" bên Volkswagen Scirocco ở Sài Gòn

Bên bờ sông Sài Gòn, sự lịch lãm và đậm chất "đàn ông" của mẫu Tây đã làm nổi bật hơn vẻ đẹp của chiếc hatchback thể thao Volkswagen Scirocco độ "siêu độc" tại Việt Nam. Vốn đã là một mẫu xe hiếm tại Việt Nam, chiếc Volkswagen Scirocco này còn được chủ xe độ lại hàng loạt các chi tiết để có ngoại hình thể thao hơn. Trong đó, "dàn ngoài" của xe đã có cản trước và sau được thay thế bằng thiết kế mới, góc cạnh và cá tính hơn. Điểm đặc biệt của chiếc xe đó là 2 cửa bên đã được độ lại thành cửa cắt kéo mở lật lên, tương tự những siêu xe hàng đầu Thế giới hiện nay. Ngoài ra, chiếc xe còn có bộ mâm độ 5 cánh kép thể thao. Scirocco là mẫu xe hatchback 3 cửa với kiểu dáng coupe thể thao, được Volkswagen sản xuất từ năm 2008 tới nay. Trên thực tế, chiếc Scirocco đang được bán là thế hệ thứ 3 khi phiên bản đầu tiên của xe đã được sản xuất từ năm 1974 tới 1981 và thế hệ 2 từ 1981 tới 1992. Tên gọi của xe xuất phát từ một loại gió thổi tại vùng Địa Trung Hải, với hướng thổi từ sa mạc Sahara. Với tốc độ nhanh và cường độ tăng dần, loại gió này có thể đạt tới tốc độ của cuồng phong khi tới Bắc Phi và Nam Âu, đặc biệt trong mùa hè. So với các mẫu hatchback 3 cửa trên thị trường, Scirocco sở hữu thiết kế thanh thoát và hấp dẫn hơn nhiều do có kiểu dáng lấy cảm ứng từ coupe. Không chỉ đẹp mắt, chiếc xe còn có độ an toàn cao khi nhận được đánh giá 5 sao từ tổ chức Euro NCAP khi thử nghiệm va chạm vào năm 2008. Hiện tại, phiên bản Scirocco đang được Volkswagen bán với 3 lựa chọn động cơ 4 xi-lanh khác nhau gồm xăng 1.4l, 2.0l và diesel 2.0l. Mọi phiên bản đều dẫn động cầu trước, với 3 sự lựa chọn hộp số tùy từng loại động cơ là số sàn 6 cấp, tự động 6 cấp DSG và 7 cấp DSG. Phiên bản thể thao nhất của dòng xe là Scirocco R với động cơ 2.0l FSI tăng áp, đem tới công suất tối đa lên tới 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Vào năm 2009, sau khi trải qua đợt nâng cấp lớn giữa vòng đời, công suất của xe còn được tăng lên thành 276 mã lực. Dù từng được phân phối chính hãng Volkswagen tại Việt Nam từ cuối năm 2010 nhưng Scirocco vẫn có số lượng rất ít ở nước ra do dòng xe này có kiểu dáng đặc biệt, trang bị chưa tương xứng với mức giá và không hợp với thói quen tiêu dùng của người Việt.

