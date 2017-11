Loạt xe ôtô mới vừa ra mắt tại Việt Nam năm 2017

Porsche Cayenne 2018 - Porsche Cayenne thế hệ thứ 3 vừa được chính thức ra mắt tại thị trường ôtô Việt Nam với mức giá lần lượt là: Porsche Cayenne bản tiêu chuẩn (giá từ 4,54 tỷ đồng), Porsche Cayenne S (giá từ 5,47 tỷ đồng) và Porsche Cayenne Turbo (giá từ 8,92 tỷ đồng). So với thế hệ cũ, thế hệ thứ 3 dài hơn 63 mm, thấp hơn 9 mm nhưng vẫn giữ nguyên kích thước trục cơ sở (2.895 mm). Thế hệ mới của Porsche Cayenne được giới thiệu với ba phiên bản khác nhau. Phiên bản cao cấp nhất – Cayenne Turbo – sử dụng động cơ 8 xy-lanh tăng áp kép công suất 550 mã lực và tính năng lái năng động của xe thể thao, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ chỉ trong 4,1 giây (hoặc 3,9 giây với Gói kích hoạt chức năng thể thao) và đạt vận tốc tối đa 286 km/giờ. Phiên bản Cayenne S được trang bị động cơ V6 2,9 lít tăng áp kép công suất 440 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ trong 5,2 giây (4,9 giây với Gói kích hoạt chức năng thể thao) và tốc độ tối đa đạt 265 km/giờ. Cuối cùng là phiên bản tiêu chuẩn Cayenne với động cơ tăng áp 6 xy-lanh có dung tích 3.0L sản sinh công suất 340 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ chỉ trong 6,2 giây, hoặc chỉ 5,9 giây với Gói kích hoạt chức năng thể thao và đạt tốc độ tối đa 245 km/giờ. SsangYong Rexton 2018 - Chiếc SUV cỡ lớn Rexton 2018 cũng được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam dịp cuối năm 2017. Với chiều dài tổng thể 4.850 mm, chiều rộng 1.960 mm, chiều cao 1.825 mm, chiều dài trục cơ sở 2.865 mm, Rexton 2018 là một chiếc xe bề thế, đi cùng ngoại hình rắn rỏi và cứng cáp, mang đến hình ảnh mạnh mẽ. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ G20DTR 2.0L cho công suất tối đa 222 mã lực tại 5.500 v/ph, mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.500 - 4.500 v/p. Xe cũng trang bị hộp số tự động 6 cấp, ứng dụng công nghệ do Mercedes-Benz phát triển, đảm bảo vận hành êm ái. Mẫu xe Volvo XC60 2018 - Phiên bản được đưa về thị trường Việt Nam là T6 AWD Inscription, sức mạnh của xe được lấy từ khối động cơ tăng áp 2.0L, công suất tối đa 320 mã lực tại vòng tua máy 5.700 v/ph và mô-men xoắn cực đại 400 Nm trong dải 2.200-4.500 v/ph, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh chủ động toàn thời gian. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 230 km/h. Điểm nổi bật của Volvo XC60 2018 đó là vượt qua tất cả 5 hạng mục kiểm tra của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) gồm: va chạm trực diện góc nhỏ trước, va chạm góc trung, bên hông, độ bền thanh mái xe và giảm thiểu tác động vào phần đầu. Subazu XV 2018 - Mẫu crossover SUV Subaru XV hoàn toàn mới là mẫu xe thứ 2 của Subaru sử dụng cấu trúc khung sàn toàn cầu Subaru Global Platform - được ứng dụng đầu tiên trên mẫu Impreza thế hệ mới. Subaru XV có trục cơ sở 2.665mm và kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) tương ứng (4.465 x 1.800 x 1.615)mm. Những kích thước này của XV mới gần tương đồng với mẫu BMW X1, gồm trục cơ sở 2.670mm và tổng thể (4.439 x 1.821 x 1.612)mm. Xe được trang bị khối động cơ Boxer 4 xy-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. Kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng toàn thời gian, Subaru XV có tốc độ tối đa 197 km/h. Tại thị trường xe sang Việt Nam, SUV hạng sang Range Rover Velar mới sẽ có giá bán từ 5,1 tỷ đồng. Velar sẽ được nhập khẩu và phân phối với ba phiên bản: Base SE, R-Dynamic và First Edition. Xe có kích thước chiều dài 4.803mm, rộng 1.665mm, cao 2.874mm và cưỡi trên trục cơ sở 2.660mm (trục cơ sở của Evoque: 2.660mm; Range Rover Sport: 2.923mm). Sức mạnh của 3 phiên bản này đều đến từ khối động cơ Si6, 3.0L V6, Supercharged, công suất 380 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 450N/m. Vận tốc độ tối đa đạt 250km/h, đi kèm là khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 5,7 giây. Lexus NX300 2018 - Mẫu SUV đa dụng hạng sang NX300 2018 hiện có giá bán từ 2,439 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng tăng áp 2.0L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất tối đa 235 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Honda CR-V thế hệ mới - Tại thị trường Việt Nam, Honda phân phối CR-V thế hệ mới ra thị trường với ba phiên bản gồm: CR-V E, CR-V G và CR-V L. Giá bán của từng phiên biến thể chưa được công bố. Trang bị sức mạnh cho Honda CR-V thế hệ mới sử dụng động cơ VTEC Turbo 1.5L, tăng áp, công suất 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút. Mazda CX-5 2018 - Tại thị trường trong nước, CX-5 2018 vừa được Thaco phân phối gồm 8 màu sắc với ba phiên bản tùy chọn: 2.0L 2WD, 2.5L 2WD và 2.5L AWD. Hiện giá bán của Mazda CX-5 thế hệ mới được công bố từ 879 đến 989 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho CX-5 2018 là 3 tùy chọn khác nhau gồm bản máy dầu diesel 2.2L SkyActiv-D, máy xăng SkyActiv-G 2.0 và SkyActiv 2.5L. Video: Thị trường xe ôtô Việt Nam 2018.

Porsche Cayenne 2018 - Porsche Cayenne thế hệ thứ 3 vừa được chính thức ra mắt tại thị trường ôtô Việt Nam với mức giá lần lượt là: Porsche Cayenne bản tiêu chuẩn (giá từ 4,54 tỷ đồng), Porsche Cayenne S (giá từ 5,47 tỷ đồng) và Porsche Cayenne Turbo (giá từ 8,92 tỷ đồng). So với thế hệ cũ, thế hệ thứ 3 dài hơn 63 mm, thấp hơn 9 mm nhưng vẫn giữ nguyên kích thước trục cơ sở (2.895 mm). Thế hệ mới của Porsche Cayenne được giới thiệu với ba phiên bản khác nhau. Phiên bản cao cấp nhất – Cayenne Turbo – sử dụng động cơ 8 xy-lanh tăng áp kép công suất 550 mã lực và tính năng lái năng động của xe thể thao, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ chỉ trong 4,1 giây (hoặc 3,9 giây với Gói kích hoạt chức năng thể thao) và đạt vận tốc tối đa 286 km/giờ. Phiên bản Cayenne S được trang bị động cơ V6 2,9 lít tăng áp kép công suất 440 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ trong 5,2 giây (4,9 giây với Gói kích hoạt chức năng thể thao) và tốc độ tối đa đạt 265 km/giờ. Cuối cùng là phiên bản tiêu chuẩn Cayenne với động cơ tăng áp 6 xy-lanh có dung tích 3.0L sản sinh công suất 340 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ chỉ trong 6,2 giây, hoặc chỉ 5,9 giây với Gói kích hoạt chức năng thể thao và đạt tốc độ tối đa 245 km/giờ. SsangYong Rexton 2018 - Chiếc SUV cỡ lớn Rexton 2018 cũng được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam dịp cuối năm 2017. Với chiều dài tổng thể 4.850 mm, chiều rộng 1.960 mm, chiều cao 1.825 mm, chiều dài trục cơ sở 2.865 mm, Rexton 2018 là một chiếc xe bề thế, đi cùng ngoại hình rắn rỏi và cứng cáp, mang đến hình ảnh mạnh mẽ. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ G20DTR 2.0L cho công suất tối đa 222 mã lực tại 5.500 v/ph, mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.500 - 4.500 v/p. Xe cũng trang bị hộp số tự động 6 cấp, ứng dụng công nghệ do Mercedes-Benz phát triển, đảm bảo vận hành êm ái. Mẫu xe Volvo XC60 2018 - Phiên bản được đưa về thị trường Việt Nam là T6 AWD Inscription, sức mạnh của xe được lấy từ khối động cơ tăng áp 2.0L, công suất tối đa 320 mã lực tại vòng tua máy 5.700 v/ph và mô-men xoắn cực đại 400 Nm trong dải 2.200-4.500 v/ph, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh chủ động toàn thời gian. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 230 km/h. Điểm nổi bật của Volvo XC60 2018 đó là vượt qua tất cả 5 hạng mục kiểm tra của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) gồm: va chạm trực diện góc nhỏ trước, va chạm góc trung, bên hông, độ bền thanh mái xe và giảm thiểu tác động vào phần đầu. Subazu XV 2018 - Mẫu crossover SUV Subaru XV hoàn toàn mới là mẫu xe thứ 2 của Subaru sử dụng cấu trúc khung sàn toàn cầu Subaru Global Platform - được ứng dụng đầu tiên trên mẫu Impreza thế hệ mới. Subaru XV có trục cơ sở 2.665mm và kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) tương ứng (4.465 x 1.800 x 1.615)mm. Những kích thước này của XV mới gần tương đồng với mẫu BMW X1, gồm trục cơ sở 2.670mm và tổng thể (4.439 x 1.821 x 1.612)mm. Xe được trang bị khối động cơ Boxer 4 xy-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. Kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng toàn thời gian, Subaru XV có tốc độ tối đa 197 km/h. Tại thị trường xe sang Việt Nam, SUV hạng sang Range Rover Velar mới sẽ có giá bán từ 5,1 tỷ đồng. Velar sẽ được nhập khẩu và phân phối với ba phiên bản: Base SE, R-Dynamic và First Edition. Xe có kích thước chiều dài 4.803mm, rộng 1.665mm, cao 2.874mm và cưỡi trên trục cơ sở 2.660mm (trục cơ sở của Evoque: 2.660mm; Range Rover Sport: 2.923mm). Sức mạnh của 3 phiên bản này đều đến từ khối động cơ Si6, 3.0L V6, Supercharged, công suất 380 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 450N/m. Vận tốc độ tối đa đạt 250km/h, đi kèm là khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 5,7 giây. Lexus NX300 2018 - Mẫu SUV đa dụng hạng sang NX300 2018 hiện có giá bán từ 2,439 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng tăng áp 2.0L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất tối đa 235 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Honda CR-V thế hệ mới - Tại thị trường Việt Nam, Honda phân phối CR-V thế hệ mới ra thị trường với ba phiên bản gồm: CR-V E, CR-V G và CR-V L. Giá bán của từng phiên biến thể chưa được công bố. Trang bị sức mạnh cho Honda CR-V thế hệ mới sử dụng động cơ VTEC Turbo 1.5L, tăng áp, công suất 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút. Mazda CX-5 2018 - Tại thị trường trong nước, CX-5 2018 vừa được Thaco phân phối gồm 8 màu sắc với ba phiên bản tùy chọn: 2.0L 2WD, 2.5L 2WD và 2.5L AWD. Hiện giá bán của Mazda CX-5 thế hệ mới được công bố từ 879 đến 989 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho CX-5 2018 là 3 tùy chọn khác nhau gồm bản máy dầu diesel 2.2L SkyActiv-D, máy xăng SkyActiv-G 2.0 và SkyActiv 2.5L. Video: Thị trường xe ôtô Việt Nam 2018.