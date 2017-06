Loạt xe ôtô cũ giá dưới 100 triệu đồng tại Việt Nam

Trong số những mẫu xe ôtô dưới 100 triệu, Mẫu xe "ôtô đít cụt" Kia Pride CD5 được khá nhiều người tin tưởng bởi những ưu điểm như giá thành rẻ, nhỏ gọn, chi phí sử dụng thấp, phụ tùng rẻ và dễ kiếm "đồ chơi"... Ra đời lần đầu từ tháng 3 năm 1987, Kia Pride vốn là phiên bản khác của chiếc Ford Festiva. Chiếc xe được trang bị động cơ xăng 1.3l 4 xi-lanh thẳng hàng với công suất 64 mã lực. Với những người thích sự thời trang, Kia Pride sẽ khó có thể khiến họ hài lòng do sở hữu kiểu dáng cũ kỹ từ năm 1980. Ngoài ra, do sử dụng chế hòa khí nên chiếc xe có thể gặp hiện tượng khó nổ máy vào buổi sáng hoặc ăn xăng hơn bình thường, cần phải vệ sinh chế hòa khí thường xuyên. Nếu không thích thiết kế của Pride, một sự lựa chọn ôtô dưới 100 triệu khác là chiếc xe Daewoo Matiz có thể sẽ thỏa mãn được những người yêu cái đẹp. Matiz vốn được thiết kế bởi Giugiaro - công ty thiết kế nổi tiếng, từng tạo ra kiểu dáng cho rất nhiều mẫu xe huyền thoại. Cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000, Daewoo Matiz từng là mẫu xe cỡ nhỏ phổ biến nhất tại Việt Nam khi có giá bán chỉ khoảng 8000 USD, tương đương khoảng 120 triệu vào thời điểm đó. Với độ phổ biến của mình, chiếc xe cũng rất dễ sửa và kiếm phụ tùng. Tuy nhiên do chỉ được trang bị động cơ 3 xi-lanh 0.8l 51 mã lực, Matiz tỏ ra "hụt hơi" khi chở đủ 4 người cùng các hành lý kèm theo. Ngoài ra, một số người sử dụng còn chia sẻ rằng Matiz có vỏ mỏng và tay lái dễ lạng ở tốc độ cao. Ít được biết tới hơn, nhưng cũng là một lựa chọn rất tốt trong những chiếc xe cũ dưới 100 triệu là Suzuki Wagon R+ liên doanh. Ra mắt tại Nhật lần đầu vào năm 1993, dù không có kiểu dáng thời trang như Matiz nhưng Wagon R+ trông không "lạc hậu" bằng Pride CD5. Suzuki Wagon R+ sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh 1.0l tương đối mạnh mẽ và tiết kiệm. Do có kết cấu đơn giản nên chiếc xe rất bền bỉ và dễ dàng sửa chữa nếu hiểu được bệnh của nó. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Wagon R+ đó chính là do ít phổ biến hơn các mẫu xe Hàn Quốc nên những linh kiện, phụ tùng cho dòng xe này khó kiếm hơn tại thị trường Việt. Thiết kế vuông vức, đầy vẻ phong trần cùng động cơ mạnh mẽ và dễ dàng sửa chữa, Toyota 4Runner nhập Mỹ dường như sinh ra chỉ để dành cho cánh đàn ông mạnh mẽ. Chiếc xe này là đời 1991, hiện nó đang được rao bán với mức giá chỉ khoảng 80 triệu đồng. Toyota 4Runner với ưu điểm mạnh mẽ, đa dụng khi vừa có thể chạy được trên mọi địa hình. Tuy nhiên mẫu xe này lại có nhược điểm là khá ngốn nhiên liệu - khoảng hơn 12lít xăng/100km. Bên cạnh đó, phụ tùng của mẫu xe này hiện nay không còn được Toyota sản xuất. Ngoài ra với 100 triệu trở xuống, người tiêu dùng có thể tìm tới những chiếc xe cũ, đời từ 1995 - 1990 đổ xuống của nhiều hãng như; Ford, Mazda, Honda, GM hay thậm chí là Mercedes hay BMW... Tuy nhiên với "tuổi đời" của những dòng xe cũ này, chúng khó sẽ còn nguyên bản. Bên cạnh đó chúng cũng không còn trong tình trạng "ngon" và chi phí sửa chữa cũng khá cao, phụ tùng khó kiếm. "Tiền nào, của đấy" với số tiền khoảng dưới 100 triệu đồng có trong tay, bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi tậu xe ôtô cũ giá rẻ nếu không muốn gánh thêm cục nợ vào thân.

