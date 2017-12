Lexus LX570 Superior "thét giá" 10 tỷ tại Việt Nam

Thực chất đây là một bản độ nâng cấp về ngoại hình của mẫu xe sang Lexus LX570 do bộ phận TRD của hãng xe Toyota thực hiện. So với phiên bản tiêu chuẩn, Lexus LX570 Superior mới ấn tượng với thiết kế đặc biệt của lưới tản nhiệt với viền crôm và các chi tiết 3D đan xen được sơn màu đen bóng. Cản trước được nâng cấp với kiểu dáng nhô ra cùng các hốc gió ở hai góc dưới cặp đèn sương mù góc cạnh sắc sảo. Bên cạnh đó là vỏ gương màu đen cùng bộ vành hợp kim đa chấu cỡ lớn lòng đen mặt ánh kim nổi bật trên thân xe màu trắng gây ân tượng thể thao cho mẫu SUV hạng sang này. Phần đuôi xe được bổ sung thêm cản sau riêng và thiết kế đèn hậu không có sự thay đổi. Tuy nhiên, Lexus LX570 Superior tại Trung Quốc và Trung Đông không có logo "Superior" trên cửa khoang hành lý như phiên bản ở Nga. Thay vào đó là dòng chữ Super Sport. Không được nâng cấp nhiều như kiểu dáng, nội thất của Lexus LX570 Superior ít thay đổi, chỉ có bộ ghế bọc da nâu kết hợp với các miếng ốp khoang xe nâu - đen và bộ pedal thể thao bằng nhôm mới. Hệ thống truyền động cũng không có sự thay đổi so với LX570 tiêu chuẩn, vẫn là động cơ xăng V8, dung tích 5,7 lít quen thuộc tạo ra công suất tối đa 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530Nm kết hợp với hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn. Lexus cho biết chỉ có 150 chiếc LX570 Superior được phân phối tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm từ 1,47 triệu CNY. Chiếc xe được nhập về Việt Nam đang được chào bán với mức giá 438.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) trong khi đó Lexus LX570 chính hãng đang được bán với giá 7,81 tỷ đồng. Cùng ngắm chi tiết thực tế chuyên cơ mặt đất Lexus LX 570 Superior tại triển lãm Frankfurt 2017 - Nguồn : Nghia Tran/Automoto Tube

