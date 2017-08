Kia Morning 2018 giá 328 triệu sắp về Việt Nam?

Sau khi ra mắt tới công chúng trên toàn thế giới thông qua triển lãm ôtô Geneva 2017 cách đây chưa lâu, chiếc xe ôtô Kia Morning 2018 mới (hay còn gọi là Kia Picanto tại một số thị trường) đã vừa chính thức cập bến đến với các quốc gia Đông Nam Á, cụ thể là thị trường Malaysia. Phiên bản của mẫu xe cỡ nhỏ Kia Morning 2018 vừa xuất hiện tại Malaysia là bản thể thao GT Line với thiết kế bắt mắt, tông màu tương phản, cản trước và sau hầm hố, đi cùng ống xả kép thể thao. So với các phiên bản tiêu chuẩn, diện mạo của Kia Morning 2018 mới nổi bật với thiết kế thể thao cùng đường nét sắc sảo. Một điểm dễ nhận biết là phong cách của xe dường như được lấy từ mẫu hatchback Kia Rio lớn hơn. Phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt dạng "mũi hổ" đặc trưng lớn, đèn pha mới sử dụng công nghệ halogen kết hợp ở hai bên là đèn viền ban ngày LED. Ở phía sau của chiếc xe cỡ nhỏ, giá rẻ này mang nhiều điểm thiết kế quen thuộc của phiên bản xe đời trước. Tuy nhiên, cũng giống như phần đầu, nó cũng được hãng xe ôtô Kia bổ sung thêm cản sau tròn trịa, đèn hậu dạng LED hình chữ C mới. Ngoài ra, phiên bản GT Line này còn được hãng xe ôtô Kia trang bị thêm các điểm nhấn tuỳ theo màu sắc ngoại thất, giả kim loại nhấn nhá trên trên lưới tản nhiệt, lỗ thông khí phía trước, cánh gió bên và cản sau... Xe sử dụng mâm hợp kim thiết kế đa chấu cỡ16 inch, lớn hơn thế hệ trước đi kèm lốp lốp 185/55. Thông số kích thước kỹ thuật của Kia Morning 2018 với chiều dài tổng thể 3.595 mm, trục cơ sở dài hơn 15mm lên mức 2.400mm. Về chiều rộng, mẫu xe hoàn toàn mới có kích thước 1.595mm. Bên trong nội thất bắt mắt với hai màu trắng – đen. Hàng loạt trang bị tiện nghi xuất hiện trên xe như ghế ngồi bọc da, các hi tiết nhựa đi kèm mạ kim loại... Vô lăng trên xe dạng ba chấu, bọc da với những lỗ thông khí chiều dọc ở hai đầu bảng điều khiển, màn hình đa thông tin. Ngoài ra, các tính năn tiện ích đáng chú ý khác bao gồm điều hòa không khí, radio kỹ thuật số với Bluetooth, USB, đài AM/FM, hỗ trợ Aux... và ghế bọc dạng giả da. Hàng ghế sau của xe cũng có thể gập theo tỉ lệ 60:40. Trên phiên bản mới này, màn hình cảm ứng 7 inch của xe cũng tích hợp thêm các tính năng mới như kết nối điện thoại thông minh, camera lùi, nghe nhac, giải trí... Các trang bị đi kèm khác bao gồm điều hòa tự động 1 chiều, cửa sổ trời chìa khoá điện thông minh khởi động không cần chìa. Trang bị an toàn trên phiên bản mới này cũng khá ấn tượng so với các đối thủ cùng phân khúc với kiểm soát áp suất lốp, khóa thông minh, kiểm soát hành trình, 6 túi khí, thậm chí cả phanh tự động khẩn cấp, chống bó cứng ABS, móc ISOFIX cho ghế trẻ em phía sau. Kia Morning 2018 được trang bị động cơ Kappa 1,2 lít 4 xi-lanh với công nghệ phun nhiên liệu đa điểm (MPI). Động cơ này có công suất 84 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 121 Nm ở vòng tua 4.000 vòng/phút. Xe có sẵn hộp số tự động 4 cấp và hộp số sàn 5 cấp. Tại thị trường Malaysia, mẫu xe Kia Morning 2018 có giá dự kiến từ khoảng khoảng 62.000 ringgit, (tương đương khoảng 328 triệu đồng). Hiện tại ở thị trường Việt Nam mới chỉ xuất hiện các mẫu xe Kia Morning mới nhưng dạng Van bán tải. Dòng Morning VAN lâu nay vẫn chủ yếu bán tại Việt Nam thông qua các cửa hàng tư nhân nhập về mà không phải do Thaco Kia phân phối với mức giá khoảng hơn 300 triệu đồng. Theo một số nguồn tin cho hay, nhiều khả năng thế hệ xe ôtô Morning 2018 mới này sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam. Tại thị trường ôtô Việt, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đồng hương là Hyundai Grand i10. Ngoài ra trong thời gian tới nó cũng sẽ phải đối đầu với hàng loạt đối thủ khác đến từ các thương hiệu đình đám như Toyota, Honda, Suzuki.

