Kawasaki Z300 ABS 2018 về Việt Nam "chốt giá" 129 triệu

Với ngoại hình mạnh mẽ được thừa hưỡng từ các đàn anh Z-Series đi trước và hiệu suất đặc trưng của mẫu Ninja 300, mẫu xe môtô Kawasaki Z300 ABS mới sẽ là một cái tên đáng gờm trong phân khúc xe môtô côn tay 300 phân khối, phiên bản 2018 của mẫu xe này hiện đã được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Trên phiên bản mới này, xe được bổ sung thêm màu mới được kế thừa từ mẫu xe đàn anh đình đám Z900 phiên bản 2018 vừa được ra mắt cách đây không lâu cùng với cách phối màu tương tự như "người anh cả" Z1000, mang nét dữ dằn và hầm hố của ngôn ngữ Sugomi truyền thống. Về ngoại hình, xe chiều dài 2.015mm, rộng 750mm và cao 1.025mm. Thiết kế của mẫu xe Z300 phiên bản 2018 trông khá giống với đàn anh Z800 đặc biệt là ở cụm đèn pha sắc nhọn và thân xe có nhiều đường góc cạnh. Tuy nhiên về tổng thể thì Z300 gọn gàng hơn Z800 nhiều bởi nó chỉ là một chiếc naked-bike tầm thấp và có mức giá rẻ. Thân của mẫu xe này có hai yếm bên bình xăng (cánh gà) với tạo hình chữ Z khá to và rộng, khiến cho ngoại hình của Z300 lớn hơn khi so với một số chiếc naked-bike khác trong cùng phân khúc 300 phân khối. Ngoài việc trang bị dàn tem đấu mới, bộ khung sườn và một số chi tiết của xe cũng đã được sửa đổi để đem đến tư thế ngồi thoải mái hơn. Trên mẫu xe này, bảng đồng hồ thiết kế thể thao với đồng hồ đo công-tơ-mét dạng cơ và màn hình LCD hiển thị đầy đủ chức năng. Đèn nền LED màu hổ phách giúp tăng thêm vẻ mạnh mẽ của mẫu naked-bike Z300. Bên cạnh đó, các nút bấm trên xe vẫn không có gì thay đổi so với trước. Xe sở hữu chiều cao yên chỉ ở mức 785 mm nên rất phù hợp với vóc dáng người tiêu dùng Việt Nam, xe cũng được trang bị bình xăng với dung tích khá lớn lên đến 17 lít như Ninja 300, trong lượng khô là 170 kg (có ABS) và cũng có thiết kế phần đuôi sau tương đối giống mẫu xe thể thao này. Yên xe thiết kế dạng hai tầng thể thao danh cho hai người sử dụng khá thoải náo. Nhìn chung tư thế ngồi lái Z300 khỏe hơn nhiều so với người anh em Ninja 300, nó phù hợp với những người muốn một phương tiện có thể sử dụng hàng ngày để đi làm trong thành phố cũng như phượt. Cụm đèn trước và sau của mẫu xe này được thiết kế khá dữ dằn theo đúng ngôn ngữ Sugomi truyền thống của hãng. Đây là chi tiết kế thừa từ mẫu naked-bike hạng trung Z800. Tuy nhiên nếu để ý kỹ, điểm phân biệt giữa Z300 và Z800 là vị trí xi-nhan. Đèn xi-nhan Z300 được đặt phía trên, trong khi Z800 bố trí phía dưới cụm đèn. Chiếc naked-bike 300 phân khối trang bị cặp phuộc trước dạng ống lồng đường kính 37 mm, giảm xóc Bottom-Link Uni-Trak dạng đơn phía sau. Xe được trang bị phanh đĩa đơn trước với đường kính 290 mm và sau với đường kính 220 mm, điểm mạnh của Z300 tại thị trường Việt Nam được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Phía sau xe được trang bị phanh đĩa đơn kích thước 220mm, đi kèm với đó là cặp vành 17 inch. Kích thước lốp của xe phía trước là 110/70 và lốp sau là 140/70. Được coi là phiên bản naked-bike của chiếc Ninja 300, hệ thống ống xả của Z300 cũng được chia sẻ

hưng được làm mới ấn tượng hơn. Được xây dựng dựa trên mẫu xe thể thao Ninja 300, sức mạnh của Kawasaki Z300 ABS 2018 cũng đến từ khối động cơ 2 xy-lanh song song, DOHC, với dung tích 296 phân khối, được làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất đầu ra tối đa 39 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 27 Nm tại 10.000 vòng/phút kết hợp cùng hộp số 6 cấp độ. Tại thị trường Việt Nam, Kawasaki Z300 ABS 2018 sẽ được phân phối chính hãng với mức giá 129 đến 133 triệu đồng tuỳ từng phiên bản màu sắc khác nhau, tại các đại lý Kawasaki chính hãng trên cả nước. Như vậy, so với phien bản cũa 2017, mẫu xe này cũng đã giảm tới 10 triệu đồng. Video" Chi tiết Kawasaki Z300 ABS phiên bản 2018 mới.

Với ngoại hình mạnh mẽ được thừa hưỡng từ các đàn anh Z-Series đi trước và hiệu suất đặc trưng của mẫu Ninja 300, mẫu xe môtô Kawasaki Z300 ABS mới sẽ là một cái tên đáng gờm trong phân khúc xe môtô côn tay 300 phân khối, phiên bản 2018 của mẫu xe này hiện đã được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Trên phiên bản mới này, xe được bổ sung thêm màu mới được kế thừa từ mẫu xe đàn anh đình đám Z900 phiên bản 2018 vừa được ra mắt cách đây không lâu cùng với cách phối màu tương tự như "người anh cả" Z1000, mang nét dữ dằn và hầm hố của ngôn ngữ Sugomi truyền thống. Về ngoại hình, xe chiều dài 2.015mm, rộng 750mm và cao 1.025mm. Thiết kế của mẫu xe Z300 phiên bản 2018 trông khá giống với đàn anh Z800 đặc biệt là ở cụm đèn pha sắc nhọn và thân xe có nhiều đường góc cạnh. Tuy nhiên về tổng thể thì Z300 gọn gàng hơn Z800 nhiều bởi nó chỉ là một chiếc naked-bike tầm thấp và có mức giá rẻ. Thân của mẫu xe này có hai yếm bên bình xăng (cánh gà) với tạo hình chữ Z khá to và rộng, khiến cho ngoại hình của Z300 lớn hơn khi so với một số chiếc naked-bike khác trong cùng phân khúc 300 phân khối. Ngoài việc trang bị dàn tem đấu mới, bộ khung sườn và một số chi tiết của xe cũng đã được sửa đổi để đem đến tư thế ngồi thoải mái hơn. Trên mẫu xe này, bảng đồng hồ thiết kế thể thao với đồng hồ đo công-tơ-mét dạng cơ và màn hình LCD hiển thị đầy đủ chức năng. Đèn nền LED màu hổ phách giúp tăng thêm vẻ mạnh mẽ của mẫu naked-bike Z300. Bên cạnh đó, các nút bấm trên xe vẫn không có gì thay đổi so với trước. Xe sở hữu chiều cao yên chỉ ở mức 785 mm nên rất phù hợp với vóc dáng người tiêu dùng Việt Nam, xe cũng được trang bị bình xăng với dung tích khá lớn lên đến 17 lít như Ninja 300, trong lượng khô là 170 kg (có ABS) và cũng có thiết kế phần đuôi sau tương đối giống mẫu xe thể thao này. Yên xe thiết kế dạng hai tầng thể thao danh cho hai người sử dụng khá thoải náo. Nhìn chung tư thế ngồi lái Z300 khỏe hơn nhiều so với người anh em Ninja 300, nó phù hợp với những người muốn một phương tiện có thể sử dụng hàng ngày để đi làm trong thành phố cũng như phượt. Cụm đèn trước và sau của mẫu xe này được thiết kế khá dữ dằn theo đúng ngôn ngữ Sugomi truyền thống của hãng. Đây là chi tiết kế thừa từ mẫu naked-bike hạng trung Z800. Tuy nhiên nếu để ý kỹ, điểm phân biệt giữa Z300 và Z800 là vị trí xi-nhan. Đèn xi-nhan Z300 được đặt phía trên, trong khi Z800 bố trí phía dưới cụm đèn. Chiếc naked-bike 300 phân khối trang bị cặp phuộc trước dạng ống lồng đường kính 37 mm, giảm xóc Bottom-Link Uni-Trak dạng đơn phía sau. Xe được trang bị phanh đĩa đơn trước với đường kính 290 mm và sau với đường kính 220 mm, điểm mạnh của Z300 tại thị trường Việt Nam được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Phía sau xe được trang bị phanh đĩa đơn kích thước 220mm, đi kèm với đó là cặp vành 17 inch. Kích thước lốp của xe phía trước là 110/70 và lốp sau là 140/70. Được coi là phiên bản naked-bike của chiếc Ninja 300, hệ thống ống xả của Z300 cũng được chia sẻ

hưng được làm mới ấn tượng hơn. Được xây dựng dựa trên mẫu xe thể thao Ninja 300, sức mạnh của Kawasaki Z300 ABS 2018 cũng đến từ khối động cơ 2 xy-lanh song song, DOHC, với dung tích 296 phân khối, được làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất đầu ra tối đa 39 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 27 Nm tại 10.000 vòng/phút kết hợp cùng hộp số 6 cấp độ. Tại thị trường Việt Nam, Kawasaki Z300 ABS 2018 sẽ được phân phối chính hãng với mức giá 129 đến 133 triệu đồng tuỳ từng phiên bản màu sắc khác nhau, tại các đại lý Kawasaki chính hãng trên cả nước. Như vậy, so với phien bản cũa 2017, mẫu xe này cũng đã giảm tới 10 triệu đồng. Video" Chi tiết Kawasaki Z300 ABS phiên bản 2018 mới.