Gái xinh Hà thành đọ dáng Honda Fortune 125 "kịch độc"

Cách đây vài năm, dòng xe côn tay Honda Fortune 125 có xuất xứ từ nhà máy Wuyang Honda Motors Trung Quốc đã từng được các cửa hàng tư nhân nhập về khá nhiều. Mẫu xe này cũng được khá nhiều người lựa chọn do có giá chỉ khoảng 41 triệu đồng. Tuy nhiên, kiểu dáng nguyên bản của mẫu xe này vốn rất "lành" và hướng tới đối tượng trung niên, chính vì vậy xưởng độ Duong Doan Design tại Hà Nội đã quyết định "lột xác" Fortune 125 trở thành môt chiếc "cào cào" motard với khả năng địa hình cao, kiểu dáng độc đáo và kích thước nhỏ gọn để ngay cả phái nữ cũng có thể dễ dàng "nài". Bắt đầu từ phía trước, toàn bộ dàn đầu nguyên bản của xế nổ Fortune 125 đã được Duong Doan Design thay thế toàn bộ. Trong đó, phuộc trước của xe đã được thay bằng cặp phuộc USD cứng cáp, có khoảng hành trình lớn từ một mẫu xe "cào cào" khác. Bên cạnh đó, mâm trước 5 cánh 18 inch nguyên bản của Fortune cũng đã bị loại bỏ, thay vào đó là vành đúc Enkei 6 cánh xoắn 17 inch có nguồn gốc từ mẫu sportbike 2 kỳ Honda NSR150SP nổi tiếng. Hệ thống phanh trước của xe cũng được thay thế bởi phanh từ NSR. Vốn có bình xăng khá to và thiết kế hiện đại, chiếc Fortune 125 đã được Duong Doan Design gò lại cho một bình xăng nhỏ nhắn và có hình dáng cổ điển. Màu sơn đỏ được phủ lên bình xăng, kèm theo các họa tiết trang trí theo phong cách của Yamaha SR400 màu đen phiên bản 2016. Giống như nhiều bản độ khác của Duong Doan, chiếc xe đã sử dụng khá nhiều các chi tiết được tiện CNC một cách thủ công, trong đó gồm dàn để chân và nắp xăng. Để tạo tư thế ngồi thoải mái, chiếc xe được thay ghi-đông dạng tracker cao và rộng hơn. Điểm đặc biệt của bản độ này đó là bộ gắp sau dạng gắp đơn đi kèm với mâm 8 cánh xoắn của Honda NSR150SP. Trong đó, bộ gắp của xe do một cửa hàng tại Sài Gòn gia công. Nằm ngay cạnh bánh sau là cây pô do chính Duong Doan Design gia công. Toàn bộ khung phụ phía sau của chiếc xe đã được "tối giản hóa", trong khi khối động cơ SOHC 125 cc 4 kỳ, 1 xi-lanh của Fortune 125 được giữ nguyên. Động cơ này đem tới cho chiếc xe công suất chỉ 9,66 mã lực. Chiếc xe côn tay giá rẻ Honda Fortune 125 từng được nhập vào Việt Nam trước đây đã được xưởng độ Hà Nội Duong Doan Design "chế cháo" lại toàn bộ để trở thành một mẫu "cào cào" motard đầy cá tính và nhỏ gọn, có thể dễ dàng được điều khiển bởi bất kỳ ai.

