Điểm mặt xe ôtô sedan bán chạy nhất năm 2017

Ôtô Honda Civic là một trong những mẫu xe Nhật, mẫu xe ôtô sedan bán chạy nhất thị trường Mỹ năm 2017. Phiên bản Honda Civic 2018 được đánh giá có nhiều nâng cấp về nội thất cũng như động cơ. Điều này khiến nó ngày càng được yêu thích trên thị trường Mỹ. Mẫu xe ôtô Toyota Camry 2018 mới chỉ mở bán ở Mỹ vào đầu tháng 8 năm nay nhưng đạt doanh số cao đến bất ngờ. Chính vì thế trong bảng xếp hạng lần này, Toyota Camry đã vượt mặt Accord lên đứng vị trí thứ hai. Toyota Corolla luôn là mẫu sedan bán chạy nhất thế giới từ trước đến nay không chỉ ở trên thị trường nước Mỹ. Trong phiên bản Toyota Corolla 2018 có thêm hệ thống giúp tránh hoặc giảm thiểu va chạm khi người lái nhầm chân ga và chân phanh đồng thời chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 2,9 lít/100 km ở phiên bản hybrid giúp nó càng ăn khách hơn. Sự ưa chuộng của người Mỹ giúp Accord lọt vào tới vị trí thứ tư của Top 10, nhưng doanh số không còn được như cùng kỳ 2016 khi giảm 2,3%. Trong năm 2018, hãng xe Nhật đã liên tục giảm giá mạnh tay mẫu xe Nissan Altima, điều này đã khiến nó được bán chạy hơn rất nhiều ở nước Mỹ. Nissan Altima có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và nội thất rộng rãi. Đây cũng chính là hai yếu tố nổi bật so với các đối thủ. Nissan Sentra từng bị đánh giá là chiếc xe có nội thất đẹp nhưng không gian chật chội. Tuy nhiên, Nissan giảm giá mạnh tay giúp chiếc sedan cỡ nhỏ bán chạy tại Mỹ. Thậm chí doanh số của Sentra còn cao hơn một vài đối thủ và tính đến tháng 10, doanh số tăng 0,2% so với cùng kỳ 2016. Mẫu xe thương hiệu Mỹ là Ford Fusion phiên bản 2017 chỉ xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng sedan bán chạy nhất thị trường Mỹ vào năm nay. Mẫu xe Chevrolet Cruze một trong số ít xe trong danh sách vẫn đang có xu hướng bán chạy: doanh số tính đến tháng 10 tăng 3,4% so với cùng kỳ 2016. Mẫu xe Hyundai Elantra 2017 không chỉ gây ấn tượng với người Mỹ ở sự êm ái, chắc chắn mà còn là không gian rộng rãi cùng một loạt công nghệ an toàn hiện đại như cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau và hỗ trợ chuyển làn. Chevrolet Malibu là mẫu xe Mỹ thứ ba được lọt vào danh sách này. Dù là một trong số hai sản phẩm ăn khách nhất của dòng sedan thuộc thương hiệu Chevrolet nhưng năm 2017 cũng được cho là năm không mấy bán đắt của mẫu xe này khi doanh số không theo hướng đi lên, mà đi xuống.

