Dân chơi Nga độ xe sang Lexus LX570 "chất nhất quả đất"

Táo bạo, hầm hố chưa từng thấy đó chính là những gì dùng để nói về bản độ của mẫu xe sang Lexus LX570 Verge -đây là tác phẩm đến từ xưởng độ Pro-Service có trụ sở ở Matxcơva, nước Nga. Chiếc Lexus LX570 vốn đã là một mẫu xe SUV cực ngầu với thiết kế sang trọng đầy khỏe khoắn và uy nghi, tuy nhiên đó chưa là gì nếu mang ra so sánh với phiên bản mang tên Lexus LX570 Verge được độ cực ngầu này. Đã bao giờ bạn tưởng tượng chiếc SUV bề thế như LX570 lại có phần gầm xe hạ thấp sát với mặt đất ? Chiếc xe độ theo phong cách VERGE sẽ biến việc đó thành sự thật. Chắc chắn sự hung tợn của nó sẽ ngay lập tức làm người nhìn khiếp sợ ngay cái nhìn đầu tiên. Bộ bodykit Verge này cho thấy một phong cách thiết kế cũng như thú chơi xe độ khá dị của người Nga, nó dường như không đi theo bất cứ khuôn mẫu hay chuẩn mực nào từ trước đến nay. Không chỉ độ thân rộng widebody, phần đầu được tạo hình dữ dội, với mặt lưới tản nhiệt vốn đã rất to lại càng to hơn khi kéo dài sát xuống cản dưới. Bản độ chủ yếu được nâng cấp về phần ngoại thất, gồm bộ bodykit VERGE cho mẫu Lexus LX570 hàng khủng những đường nổi khối, góc cạnh. Cũng nhờ cách phối màu sơn đen-trắng tạo điểm nhấn khiến chiếc SUV sang cỡ lớn thêm ấn tượng hơn trong mắt người nhìn. Bộ mâm nâng cấp là một mẫu mâm 5 chấu từ hãng độ danh tiếng Vossen. Tuy nhiên nhiều ý kiến của những chuyên gia độ xe lại cho rằng bộ mâm vẫn chưa thực sự ăn rơ lắm với diện mạo đầy hiếu chiến của chiếc xe. Được biết, gói độ này chỉ tập trung nâng cấp ngoại hình của mẫu Lexus LX570 nên sẽ không thay đổi phía bên trong nội thất hay sức mạnh của xe. “Trái tim” cung cấp sức mạnh cho LX570 vẫn là động cơ V8 5.7 lít 32 van trục cam kép, công suất cực đại 367 mã lực tại 5600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 530Nm tại 3200 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp, giúp xe tiêu thụ trung bình 12,1 lít/100km.

