Dân chơi Đồng Nai độ Honda MSX125 phong cách Mỹ

Trên Thế giới, dòng xe máy Honda MSX125 là một mẫu "xe chơi" rất phổ biến. Tại Mỹ, dòng xe này thường được độ lại theo phong cách Stretched & Lowered - hạ thấp tối đa và kéo dài gắp để có kiểu dáng độc đáo hơn. Chơi theo phong cách này, một biker Đồng Nai đã đặt hàng nhiều phụ tùng từ nước ngoài để tạo ra bản độ MSX Stretch & Lowered đẳng cấp. Ở phía trước, phần đầu xe nguyên bản đã được chủ nhân độ lại với đèn pha chóa tròn LED độc đáo. Trong khi đó, "dàn chân" trước của xe đã có mâm nhôm CNC đánh bóng bắt mắt, kết hợp với phuộc RRGS vỏ carbon hạ thấp độc đáo. Hệ thống phanh trước của xe khá "khủng" với heo Brembo Billet và đĩa Galfer. Nằm trên tay lái của xe là cặp ghi-đông clip-on của Composimo, phía trên là cụm đồng hồ màn hình màu Koso RXF đa năng. Ở phía bên tay trái có sự xuất hiện của cùm công tắc Honeywell, trong khi bên phải là cùm ga cuốn Domino, cùm công tắc đề Domino. Cả 2 bên tay lái của chiếc xe Honda MSX độ này đều có bao tay Domino. "Dàn ngoài" nguyên bản của MSX125 đã được chủ xe trang trí lại với tem cắt "hàng thửa" với tông màu xanh lơ dịu mắt, cùng với ốp bình xăng bằng sợi carbon. Trong khi đó, động cơ nguyên bản của chiếc xe đã mạnh mẽ hơn khi được nâng cấp piston trái 62 mm, IC độ Aracer Plus cùng mô-bin sườn MSD. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh sau thông qua xích vàng DID cùng đĩa tải CNC sắc sảo. Độ ổn định khi vận hành của chiếc xe được nâng cao với phuộc monoshock Ohlins và pad Composimo CNC. Đặc biệt, bộ gắp nguyên bản của MSX cũng đã được nối dài nhờ có cặp pad nhôm CNC với tăng xích phong cách Kawasaki Z1000. So với mâm trước, mâm sau của chiếc xe có bản lớn hơn, đi kèm lốp Michelin Power để chiếc MSX125 có dáng "mông to" đầy hấp dẫn. Hệ thống phanh sau trên xe cũng đã được nâng cấp với đĩa Galfer và heo Brembo 2 pis đối xứng logo lớn. - Theo phong cách Stretched & Lowered rất phổ biến tại Mỹ, người chơi xe Đồng Nai đã độ lại chiếc minibike Honda MSX125 của mình với dàn phụ tùng nhập ngoại đẳng cấp, khiến mẫu minibike này có kiểu dáng đầy "chất chơi".

