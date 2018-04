Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ “tậu” cặp đôi siêu xe Audi R8 mới

Vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh 2 chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus đỗ cạnh nhau tại khu biệt thự Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Được biết, nơi cặp đôi siêu xe này xuất hiện là nhà riêng của Chủ tịch tập đoàn cafe Trung Nguyên - đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ. Cặp đôi siêu xe Audi R8 V10 Plus này có màu sơn đỏ và đen bóng. Trong đó, chiếc R8 V10 Plus màu đen được đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ cho trang trí thêm đề-can màu bạc ở bên hông. Riêng chiếc Audi R8 V10 Plus màu đỏ được dán đổi màu sơn thành màu bạc khá mới lạ. Những hình ảnh ghi lại trước nhà riêng của Chủ tịch Trung Nguyên còn cho thấy một chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Phantom, nó được xếp đỗ phía sau 2 chiếc Audi R8 V10 Plus. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Đặng Lê Nguyên Vũ đã có đến 4 chiếc siêu xe Audi R8. Ngoài 2 chiếc R8 V10 Plus vừa xuất hiện, đại gia cafe Trung Nguyên này còn sở hữu 1 chiếc Audi R8 V10 Spyder độc nhất Việt Nam thuộc đời 2014 được phối màu trắng và đen thuộc dạng độc nhất hiện nay. Bên cạnh đó, vị đại gia này còn có thêm một chiếc Audi R8 V8 đời cũ được phối màu sơn đen nhám và trắng ở 2 bên cửa giúp cho bộ sưu tập siêu xe Audi R8 của mình lên tới 4 chiếc. Trong hình là chiếc xe được độ lại hai màu đen trắng theo phong cách cảnh sát Mỹ. Đây cũng là chiếc siêu xe Audi R8 đầu tiên của vị đại gia đình đám này. Điểm gây ấn tượng trên bản độ này chính là nước sơn xám mờ cùng hai cánh cửa trắng tương phản. Theo giới mê xe cho hay, trước đây chiếc siêu xe Audi R8 này nguyên bản mang màu trắng. Audi R8 là siêu xe động cơ đặt giữa, hai chỗ ngồi, sử dụng hệ thống truyền động bốn bánh quattro nổi tiếng của Audi. Xe được giới thiệu lần đầu vào năm 2006 và được nhiều đại gia trên thế giới ưa chuộng. R8 thế hệ đầu sở hữu động cơ V8, 4.2 lít. Cỗ máy được đúc hoàn toàn bằng nhôm, 32 van, sử dụng hệ thống phun nhiên liệu phân tầng (FSI). Công suất cực đại 420 mã lực và 430 Nm, được thiết kế và phát triển bởi bộ phân chuyên sản xuất xe hiệu suất cao quattro GmbH của Audi AG. Còn mẫu siêu xe Audi R8 V10 Plus mới được sử dụng khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, tương tự như phiên bản tiêu chuẩn, tuy nhiên, hãng Audi đã tinh chỉnh lại động cơ nhằm giúp siêu xe R8 V10 Plus đạt công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Hiện tại, bộ sưu tập siêu xe của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ có khoảng 22 chiếc bao gồm các nhiều thương hiệu khác nhau như; Ferrari 11 chiếc, Aston Martin 4 chiếc, Audi R8 4 chiếc, Mercedes-Benz SLS 3 chiếc và Lamborghini cũng như McLaren có 1 đại diện. Đó là chưa tính đến các thương hiệu xe sang và siêu xe sang đắt tiền khác. Video: Siêu xe BMW i8 của đại gia cà phê trên phố Sài Gòn.

